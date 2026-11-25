Wofür ist Wilserdly zugelassen?

Seit dem 23. November in den USA zur Nachbehandlung von hormonabhängigem, HER2-negativem Brustkrebs im frühen Stadium mit mittlerem bis hohem Rückfallrisiko. Seit dem 16. November zudem für bestimmte fortgeschrittene Fälle.

Wie wirksam ist Wilserdly?

In der Studie lidERA senkte es das Risiko für Rückfall oder Tod um 30 Prozent gegenüber der Standardtherapie.

Wer ist der wichtigste Konkurrent?

Eli Lilly entwickelt ein Mittel aus derselben Wirkstoffklasse.