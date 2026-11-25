Für die Roche Aktie ist es eine der wichtigsten Nachrichten des Jahres. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Wilserdly mit dem Wirkstoff Giredestrant für Frauen mit hormonabhängigem Brustkrebs im frühen Stadium zugelassen. Das Mittel wird nach der Operation eingesetzt, um Rückfälle zu verhindern. Laut Roche ist es die erste neue Hormontherapie in diesem Anwendungsgebiet seit mehr als 20 Jahren.
Roche Aktie: Erste neue Brustkrebs-Hormontherapie seit 20 Jahren – Wilserdly wird zum Milliarden-Hoffnungsträger
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Roches Wilserdly zum zweiten Mal binnen einer Woche zugelassen, jetzt für Brustkrebs im frühen Stadium. Das Mittel senkt das Rückfallrisiko um 30 Prozent gegenüber der bisherigen Standardtherapie. Was die Zulassung für die Roche Aktie bedeutet und wo die Konkurrenz lauert.
Die Studie
Besser als Tamoxifen und Aromatasehemmer
Grundlage ist die Studie lidERA mit mehr als 4.100 Patientinnen. Wilserdly senkte das Risiko eines Rückfalls oder Todes im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung mit Tamoxifen oder Aromatasehemmern um 30 Prozent. Zudem brachen weniger Frauen die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab: 5,3 Prozent gegenüber 8,2 Prozent. Die Daten zum Gesamtüberleben sind noch nicht ausgereift, zeigen aber einen positiven Trend.
Erst eine Woche zuvor hatte die FDA Wilserdly bereits für fortgeschrittenen Brustkrebs mit einer bestimmten Mutation zugelassen. Damit ist es laut Roche das einzige Mittel seiner Klasse, das in den USA für frühe und fortgeschrittene Erkrankungen zugelassen ist. Der Markt ist groß: Jedes Jahr erhalten in den USA rund 225.000 Frauen diese Brustkrebsdiagnose, etwa 90 Prozent davon im frühen Stadium. Zulassungsanträge in weiteren Ländern laufen.
Unser Ziel ist, dass Wilserdly zur tragenden Hormontherapie im frühen wie im fortgeschrittenen Stadium wird.
Die Konkurrenz
Eli Lilly zielt auf denselben Markt
Ganz allein ist Roche nicht. Eli Lilly entwickelt ein Medikament aus derselben neuen Wirkstoffklasse und hat Krebsmedizin gerade zu seinem nächsten großen Wachstumsfeld erklärt. Ein Umsatzziel für Wilserdly hat Roche nicht genannt. Für die Roche Aktie zählt nun, wie schnell Ärzte das neue Mittel in den Alltag übernehmen.
Die Roche Aktie ist an der SIX in Zürich notiert und wird auch in Deutschland gehandelt.
Häufige Fragen zur Roche Aktie
Wofür ist Wilserdly zugelassen?
Seit dem 23. November in den USA zur Nachbehandlung von hormonabhängigem, HER2-negativem Brustkrebs im frühen Stadium mit mittlerem bis hohem Rückfallrisiko. Seit dem 16. November zudem für bestimmte fortgeschrittene Fälle.
Wie wirksam ist Wilserdly?
In der Studie lidERA senkte es das Risiko für Rückfall oder Tod um 30 Prozent gegenüber der Standardtherapie.
Wer ist der wichtigste Konkurrent?
Eli Lilly entwickelt ein Mittel aus derselben Wirkstoffklasse.
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