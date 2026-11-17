Es ist die Art Nachricht, auf die Pharma-Anleger Jahre warten: Die Roche-Aktie (Handelssymbol ROP an der SIX, ISIN CH1499059983) hat mit Wilserdly einen neuen Hoffnungsträger in der Krebsmedizin. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Brustkrebs-Pille mit dem Wirkstoff Giredestrant zugelassen – und zwar deutlich früher als geplant. Der offizielle Stichtag wäre erst der 18. Dezember gewesen. Der Basler Konzern selbst spricht von einem Mittel, das zum umsatzstärksten Produkt der Firmengeschichte werden könnte. Doch an der Börse blieb der große Sprung aus. Warum?
Roche-Aktie: Brustkrebs-Pille Wilserdly vorzeitig zugelassen – Roches nächster Blockbuster?
Die US-Behörde FDA hat Roches Brustkrebs-Pille Wilserdly gut einen Monat vor dem Stichtag zugelassen. Roche traut dem Wirkstoff über 3 Mrd. Franken Jahresumsatz zu – am 30. November folgt der größere Test.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roche Holding AG
- Sitz
- Basel
- Kurs
- 408,10 CHF (−0,3 %)
- Dividende 2025
- 9,80 CHF je Titel
- Nächster Termin
- FDA-Entscheid lidERA am 30.11.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs SIX Swiss Exchange, verzögert, ca. 11:15 Uhr
Die Zulassung
Was genau hat die FDA bei Roche genehmigt – und für wen?
Wilserdly ist ein sogenannter oraler SERD: eine Tablette, die den Östrogenrezeptor in Krebszellen nicht nur blockiert, sondern abbaut. Damit greift sie den Treiber der häufigsten Brustkrebsform direkt an.
Die Zulassung, die Roche und die US-Tochter Genentech am 16. November bekanntgaben, gilt für Erwachsene mit hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium, deren Tumor eine sogenannte ESR1-Mutation trägt. Wichtig für die Einordnung: Wilserdly wird in Kombination mit Everolimus eingesetzt, und zwar bei Patientinnen, deren Krankheit während oder nach einer Antihormontherapie fortgeschritten ist. Die Mutation muss mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen werden; der passende Bluttest erhielt zeitgleich grünes Licht.
Grundlage ist die Phase-III-Studie evERA, deren Daten im New England Journal of Medicine erschienen sind. Die Zahlen sind deutlich:
Patientinnen mit ESR1-Mutation
Das mittlere progressionsfreie Überleben stieg auf 10,0 Monate gegenüber 5,5 Monaten unter der Standardbehandlung mit Everolimus – das Risiko für Fortschreiten oder Tod sank um 62 Prozent (Hazard Ratio 0,38).
Alle Studienteilnehmerinnen
Auch in der Gesamtgruppe lag der Wert bei 8,8 gegenüber 5,5 Monaten (Hazard Ratio 0,56).
Gesamtüberleben
Hier sind die Daten noch unreif; die bisherigen Trendwerte zeigen in die richtige Richtung, sind aber nicht abschließend.
Der Listenpreis liegt laut Bloomberg-Bericht bei 22.500 Dollar pro Monat vor Rabatten. In der Fachinformation stehen unter anderem ein verlangsamter Herzschlag und ein Risiko für ungeborene Kinder als Warnhinweise.
Die Börsenreaktion
Warum bewegt die Zulassung die Roche-Aktie kaum?
Wer nach einem Kursfeuerwerk sucht, wird enttäuscht. Am Dienstagvormittag notierte die Roche-Aktie in Zürich bei 408,10 Franken und damit leicht im Minus. Die US-Hinterlegungsscheine hatten am Montag rund 1 Prozent zugelegt. Für die verhaltene Reaktion gibt es drei Gründe.
Erstens kam die Zulassung zwar früh, aber nicht überraschend: Die starken evERA-Daten waren bekannt. Zweitens ist der jetzt zugelassene Einsatz – Patientinnen mit ESR1-Mutation nach Vorbehandlung – ein eher schmaler Ausschnitt des Marktes. Drittens hat die Aktie bereits eine starke Strecke hinter sich: Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 25 Prozent zu Buche. Und der ganze Markt war am Dienstag nervös: Der DAX verlor vor den Nvidia-Zahlen am Vormittag rund 1 Prozent, der Schweizer Leitindex SMI gab ebenfalls nach.
Eine überraschend frühe Zulassung.
So fasste RBC-Analyst Trung Huynh die Nachricht zusammen. Er bestätigte seine Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 400 Franken – das liegt allerdings bereits leicht unter dem aktuellen Kurs. Im Schnitt sehen 22 von marketscreener erfasste Analysten das Kursziel bei rund 396 Franken.
Das große Bild
Wie groß kann Wilserdly für die Roche-Aktie wirklich werden?
Die eigentliche Fantasie liegt nicht im jetzt zugelassenen Spätstadium, sondern einen Schritt früher. Roche hat bei der FDA auch die Zulassung für den Einsatz im frühen Brustkrebs beantragt – also nach der Operation, um Rückfälle zu verhindern. Grundlage ist die Studie lidERA. Die Behörde prüft den Antrag beschleunigt, der Stichtag ist der 30. November 2026. Genau dort sieht auch die Bank Vontobel laut Dow Jones die größere Chance.
Der Grund ist simpel: Im frühen Stadium werden Patientinnen über Jahre behandelt, die Zahl der Betroffenen ist deutlich größer als im metastasierten Stadium. Roche selbst traut Giredestrant nach Angaben von Dow Jones einen Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Franken pro Jahr zu.
Die Schätzungen von Analysten gehen laut einem Bloomberg-Bericht weit auseinander – von 2,5 bis 14,5 Milliarden Dollar. Die enorme Spanne zeigt, wie stark der Wert des Medikaments von der Entscheidung am 30. November und vom Wettbewerb abhängt.
Wer sind die Konkurrenten im Rennen um die Brustkrebs-Pille?
Roche ist nicht allein. Der Markt für orale SERDs ist binnen kurzer Zeit voll geworden:
|Hersteller
|Wirkstoff
|US-Zulassung
|Kombination
|Roche
|Giredestrant (Wilserdly)
|November 2026
|mit Everolimus
|Eli Lilly
|Imlunestrant (Inluriyo)
|September 2025
|Monotherapie
|AstraZeneca
|Camizestrant
|September 2026 (beschleunigt)
|mit CDK4/6-Hemmer
Quelle: Genentech/BioSpace, Applied Clinical Trials, OncNursingNews
Lillys Inluriyo kam in seiner Zulassungsstudie EMBER-3 bei ESR1-Mutation auf ein mittleres progressionsfreies Überleben von 5,5 gegenüber 3,8 Monaten. AstraZeneca setzt mit Camizestrant auf einen anderen Ansatz: den Wechsel der Therapie, sobald die Mutation im Blut auftaucht. Ein direkter Vergleich der Studien ist wegen unterschiedlicher Designs nicht möglich – aber der Wettbewerb um Onkologen und Kostenträger wird hart.
Die Basis
Wie steht Roche operativ da – und was trägt die Dividende?
Wilserdly kommt auf ein solides Fundament. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Roche 46,5 Milliarden Franken um, ein Plus von 6 Prozent zu konstanten Wechselkursen; in Franken gerechnet blieb wegen des starken Frankens nur 1 Prozent übrig. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern im Oktober ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein Plus beim Kerngewinn je Titel im hohen einstelligen Bereich, jeweils zu konstanten Kursen.
Für Dividendenanleger ist Roche ein Klassiker: Für 2025 zahlte der Konzern 9,80 Franken je Titel – die 39. Erhöhung in Folge. Auch für 2026 stellt das Management eine weitere Anhebung in Franken in Aussicht.
Neben der Onkologie laufen weitere Wetten: Das MS-Mittel Fenebrutinib liegt bei der FDA in beschleunigter Prüfung, in der Adipositas arbeitet Roche an Enicepatide und Petrelintide, im Alzheimer-Programm läuft die Phase-III-Studie mit Trontinemab.
Welche Termine sind für die Roche-Aktie jetzt wichtig?
FAQ zur Roche-Aktie und Wilserdly
Was ist Wilserdly? Eine Tablette mit dem Wirkstoff Giredestrant gegen hormonabhängigen Brustkrebs. Sie baut den Östrogenrezeptor in Krebszellen ab.
Für wen ist Wilserdly in den USA zugelassen? Für Erwachsene mit fortgeschrittenem ER-positivem, HER2-negativem Brustkrebs mit ESR1-Mutation nach Antihormontherapie, in Kombination mit Everolimus.
Wann fällt die nächste Entscheidung? Die FDA will bis 30. November 2026 über den Einsatz im frühen Brustkrebs entscheiden.
Wie hoch ist die Dividende der Roche-Aktie? Für 2025 zahlte Roche 9,80 Franken je Titel, die 39. Erhöhung in Folge.
Was sagen Analysten? RBC bestätigte „Outperform“ mit Kursziel 400 Franken; das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten liegt laut marketscreener bei rund 396 Franken.
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