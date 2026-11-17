Die Zulassung, die Roche und die US-Tochter Genentech am 16. November bekanntgaben, gilt für Erwachsene mit hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium, deren Tumor eine sogenannte ESR1-Mutation trägt. Wichtig für die Einordnung: Wilserdly wird in Kombination mit Everolimus eingesetzt, und zwar bei Patientinnen, deren Krankheit während oder nach einer Antihormontherapie fortgeschritten ist. Die Mutation muss mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen werden; der passende Bluttest erhielt zeitgleich grünes Licht.

Grundlage ist die Phase-III-Studie evERA, deren Daten im New England Journal of Medicine erschienen sind. Die Zahlen sind deutlich: