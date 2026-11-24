Ein Roboter, der nicht sieht, ist ein teurer Briefbeschwerer. Bevor eine Maschine greifen, sortieren oder laufen kann, muss sie erkennen, was vor ihr liegt. Genau hier setzt eine Gruppe von Unternehmen an, die in der Robotik-Debatte oft übersehen wird. Wenn Goldman Sachs mit 6,5 Millionen humanoiden Robotern bis 2035 recht behält, brauchen sie alle Kameras, Laserscanner und Messfühler. Im Mittelpunkt steht die Cognex Aktie.
Robotik Aktien: Ohne diese Augen ist jeder Roboter blind – Cognex, Keyence und die Sensor-Wette
Goldman Sachs erwartet 6,5 Millionen humanoide Roboter bis 2035. Jeder davon braucht Kameras und Sensoren. Cognex, Zebra, Trimble, Keyence, Ouster, Innoviz und Vishay Precision liefern die Sinne der Maschinen. Die Cognex Aktie zeigt, wie nah Chance und Rückschlag beieinanderliegen.
Der Marktführer
Cognex kauft sich in die Roboter-Wahrnehmung ein
Cognex hilft Maschinen seit mehr als vier Jahrzehnten beim Sehen. Im zweiten Quartal 2026 erreichte der Umsatz mit 291 Millionen Dollar einen Rekord, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Im September vereinbarte das Unternehmen die Übernahme von RealSense, einem Anbieter von Tiefenkameras für mobile und humanoide Roboter. Finanzchef Dennis Fehr sprach am 19. November von höheren Margen und einer breiteren Kundenbasis, räumte aber ungleichmäßige Nachfrage in einigen Märkten ein. Der Kurs spiegelt das: Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie am 5. November um 10,5 Prozent, am 20. November schloss sie bei 44,36 Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 34,60 bis 72,88 Dollar.
Die Übrigen
Vom Margenkönig bis zum Laserscanner
Keyence aus Japan ist der stille Riese der Branche. Der Sensorhersteller kam zuletzt auf eine operative Marge von 54 Prozent, ein Wert, den sonst Softwarefirmen erreichen. Ouster baut Lidar-Sensoren, also Laserscanner, mit denen Roboter und Fahrzeuge ihre Umgebung räumlich erfassen, und wird an der Börse mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet. Zebra Technologies liefert Scanner und Erkennungstechnik für Lager und Handel. Trimble steht für Positionsbestimmung, Innoviz für Lidar aus Israel, Vishay Precision für Messfühler, die Kräfte und Gewichte erfassen.
Einordnung der Redaktion: Sensor-Aktien sind die Schaufelverkäufer des Roboterbooms. Sie verdienen an jedem Hersteller, egal wer am Ende gewinnt. Die Cognex Aktie zeigt aber auch die Kehrseite: Das Geschäft hängt heute an Fabriken und Lagern, nicht an Humanoiden. Die Goldman-Prognose ist für diese Gruppe eine Option auf die Zukunft, kein Ersatz für die Konjunktur von heute.
FAQ
Häufige Fragen zu Robotik Aktien aus der Sensorik
Was macht Cognex?
Cognex entwickelt Systeme für maschinelles Sehen, mit denen Roboter und Anlagen Produkte erkennen, prüfen und führen.
Warum ist die Cognex Aktie gefallen?
Nach den Zahlen zum dritten Quartal verlor die Aktie am 5. November 10,5 Prozent. Das Management verweist auf ungleichmäßige Nachfrage in einigen Märkten.
Wie lauten die Handelssymbole der Sensor-Aktien?
Cognex: CGNX (Nasdaq). Zebra Technologies: ZBRA. Trimble: TRMB. Keyence: KYCCF (US-Freiverkehr). Ouster: OUST. Innoviz: INVZ. Vishay Precision: VPG. ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.
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