Cognex hilft Maschinen seit mehr als vier Jahrzehnten beim Sehen. Im zweiten Quartal 2026 erreichte der Umsatz mit 291 Millionen Dollar einen Rekord, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Im September vereinbarte das Unternehmen die Übernahme von RealSense, einem Anbieter von Tiefenkameras für mobile und humanoide Roboter. Finanzchef Dennis Fehr sprach am 19. November von höheren Margen und einer breiteren Kundenbasis, räumte aber ungleichmäßige Nachfrage in einigen Märkten ein. Der Kurs spiegelt das: Nach den Quartalszahlen fiel die Aktie am 5. November um 10,5 Prozent, am 20. November schloss sie bei 44,36 Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 34,60 bis 72,88 Dollar.