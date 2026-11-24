Daifuku aus Japan gilt als einer der größten Anbieter von Förder- und Lagertechnik. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 24 Prozent auf 198 Milliarden Yen bei einer operativen Marge von 13,5 Prozent, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Aktie verlor am 20. November dennoch 6,75 Prozent. Die deutsche Kion Group ist über ihre Tochter Dematic im Geschäft. Amazon ist der größte Anwender: Der Konzern setzt in seinen Logistikzentren selbst Roboter in großer Zahl ein. MercadoLibre automatisiert den Onlinehandel in Lateinamerika, GXO betreibt Lager für andere Unternehmen, Samsara vernetzt Fahrzeuge und Anlagen mit Sensoren.