Während die Welt über Roboter mit Armen und Beinen staunt, verdienen andere längst Geld mit Maschinen, die Kisten stapeln. In den Lagerhallen der großen Händler ist die Automatisierung kein Versprechen mehr, sondern Alltag. Goldman Sachs nennt Logistik und Lagerhäuser als eines der ersten Einsatzfelder auf dem Weg zu 6,5 Millionen humanoiden Robotern bis 2035. Der Reinwert der Gruppe ist die Symbotic Aktie, und die hat am Montag einen Sprung gemacht.
Robotik Aktien im Lager: Symbotic springt um zwölf Prozent – hier arbeiten die Roboter schon
Goldman Sachs nennt Logistik und Lagerhäuser als erstes großes Einsatzfeld für Roboter. Symbotic, Daifuku, Kion, Amazon, MercadoLibre, GXO und Samsara verdienen dort bereits Geld. Die Symbotic Aktie gewann am Montag nach Zahlen 12,44 Prozent.
Der Reinwert
Symbotic liefert Zahlen, und der Kurs dreht
Symbotic baut komplette Robotersysteme für Verteilzentren, in denen autonome Fahrzeuge Kartons einlagern, sortieren und für die Auslieferung zusammenstellen. Am Montag legte das Unternehmen die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vor. Die Aktie stieg um 12,44 Prozent auf 34,97 Dollar. Der Auftragsbestand lag zuletzt bei rund 22,5 Milliarden Dollar, wichtigster Kunde ist Walmart, das die Zusammenarbeit im Herbst ausgeweitet hat. Der Kurs erzählt trotzdem eine harte Geschichte: Die 52-Wochen-Spanne reicht von 30,33 bis 87,88 Dollar. Analysten nennen im Schnitt 59,84 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Übrigen
Ein Japaner, ein Deutscher und der größte Anwender der Welt
Daifuku aus Japan gilt als einer der größten Anbieter von Förder- und Lagertechnik. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 24 Prozent auf 198 Milliarden Yen bei einer operativen Marge von 13,5 Prozent, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Aktie verlor am 20. November dennoch 6,75 Prozent. Die deutsche Kion Group ist über ihre Tochter Dematic im Geschäft. Amazon ist der größte Anwender: Der Konzern setzt in seinen Logistikzentren selbst Roboter in großer Zahl ein. MercadoLibre automatisiert den Onlinehandel in Lateinamerika, GXO betreibt Lager für andere Unternehmen, Samsara vernetzt Fahrzeuge und Anlagen mit Sensoren.
Einordnung der Redaktion: Lager-Aktien sind der bodenständige Teil der Robotik. Hier gibt es Aufträge, Umsätze und teilweise Gewinne. Die Symbotic Aktie zeigt aber, dass auch volle Auftragsbücher keinen ruhigen Kurs garantieren. Wer das Thema breiter spielen will, findet in Daifuku und Kion etablierte Anbieter, zahlt dafür aber mit weniger Wachstumsfantasie.
FAQ
Häufige Fragen zu Robotik Aktien aus der Logistik
Warum ist die Symbotic Aktie gestiegen?
Das Unternehmen hat am 23. November die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Die Aktie gewann 12,44 Prozent.
Was macht Symbotic?
Symbotic baut Robotersysteme, die in großen Verteilzentren Waren einlagern, sortieren und kommissionieren.
Wie lauten die Handelssymbole der Lager-Aktien?
Symbotic: SYM (Nasdaq), in Deutschland R7R. Amazon: AMZN (Nasdaq), in Deutschland AMZ, ISIN US0231351067, WKN 906866. Kion: KIGRY (US-Freiverkehr). MercadoLibre: MELI. GXO Logistics: GXO. Samsara: IOT. Daifuku sowie die übrigen ISIN und WKN werden nachgetragen.
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