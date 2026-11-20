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Roblox Aktie: Nur 49 Cent bis zum neuen Kursziel - Gefährdet GTA 6 das vierte Quartal?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 19:47 2 Min.

Roblox rückt bis auf 49 Cent an das neue BofA-Kursziel heran, doch der Start von GTA 6 macht das vierte Quartal zur Bewährungsprobe.

Bild: unsplash

Nur noch 49 US-Cent trennen die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, Ticker: RBLX) vom neuen Kursziel der BofA. Am 20. November notierte sie bei 47,51 USD, ein Plus von 1,16 USD oder 2,49%. Am Vortag hatte Omar Dessouky sein Kursziel von 45 auf 48 USD angehoben und das Rating "neutral" bestätigt. Wer jetzt einsteigt, hat bis zur neuen Zielmarke rechnerisch noch gut 1% Spielraum. Warum BofA dem Spielemarkt mehr zutraut Den Ausschlag für das höhere Kursziel gibt in der Roblox-Aktienanalyse vom 19. November die Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Der Markt billige Spiele-Publishern mit einem breiten Portfolio inzwischen höhere Bewertungen zu. Omar Dessouky setze deshalb auch für Roblox einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Für Anleger ist dieser Zusammenhang wichtig: Die zusätzlichen drei Dollar im Kursziel erklären sich aus dem Branchenvergleich. Ob das Geschäft von Roblox selbst wieder schneller wächst, ist eine eigene Frage. Für 2027 sieht Omar Dessouky dafür eine konkrete Chance. Wenn auf Roblox in kürzeren Abständen neue Inhalte erscheinen, könnte das Wachstum wieder anziehen. Für eine Spieleplattform zählt schließlich auch, welchen Grund ihre Nutzer haben, morgen wiederzukommen. Neue Spielwelten und Erlebnisse können ihnen diesen Grund geben. GTA 6 macht das vierte Quartal zur Bewährungsprobe Kurzfristig blickt Omar Dessouky vorsichtiger auf das Geschäft. Rund um den Start von Grand Theft Auto VI sieht der BofA-Analyst das Risiko, dass Roblox im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Beide Angebote konkurrieren um etwas, das sich auch mit einem größeren Spielebudget kaum vermehren lässt: die freie Zeit der Spieler. Ob sich dieser Wettbewerb bereits in den Quartalszahlen niederschlägt, bleibt offen. Wer Roblox für 2027 mehr Wachstum zutraue, solle deshalb einen günstigeren Einstieg abwarten, so Omar Dessouky. Damit passen das Kursziel 48 USD und das Rating "neutral" zusammen: BofA sieht eine Chance für das kommende Jahr, während die Aktie das angehobene Ziel schon vor den Zahlen zum vierten Quartal beinahe erreicht hat. Schicken Sie den Artikel dem Freund, der seit Jahren sagt: "Nur noch eine Runde." Wenn er heute noch antwortet, fragen Sie gleich, ob er Roblox oder GTA 6 spielt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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