Krypto brachte im dritten Quartal laut Yahoo Finance nur noch rund 8 Prozent der Erlöse ein, Prognosemärkte inzwischen mehr. Die Kundeneinlagen wachsen weiter, ebenso die Abonnements. Trefis weist darauf hin, dass der Kursverlust über die sieben Tage deutlich größer war als der des S&P 500 mit minus 9,2 Prozent – die Robinhood Aktie leidet also nicht nur am Gesamtmarkt.