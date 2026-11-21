Die Robinhood Aktie (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Handelssymbol Frankfurt: 6RH, US-Handelssymbol: HOOD, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, um 9,44 Prozent auf 62,17 Dollar nachgegeben. Laut Trefis war es der siebte Verlusttag in Folge, mit einem Minus von 26,5 Prozent seit Beginn der Serie. Der Schlusskurs ist der tiefste seit einem Jahr.
Robinhood Aktie: Sieben Verlusttage, 20 Milliarden Börsenwert weg – die Trading-App auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr
Die Robinhood Aktie schließt bei 62,17 Dollar und verliert in sieben Tagen 26,5 Prozent. Krypto-Flaute und neue Konkurrenz belasten. Dabei verdient der Broker längst nicht mehr vor allem mit Bitcoin.
Die Ursachen
Was die Robinhood Aktie gleich doppelt trifft
Erstens leidet Robinhood unter der Krypto-Flaute. Bitcoin fiel am Freitag unter 60.000 Dollar. Die Kryptoerlöse sanken im dritten Quartal laut Yahoo Finance um 55 Prozent, im Oktober brach das Krypto-Handelsvolumen um 48 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar ein.
Zweitens wächst die Konkurrenz. Laut StockAnalysis erreichte die Robinhood Aktie ihren tiefsten Stand seit Ende April, als der Prognosemarkt-Anbieter Kalshi sein Geschäft auf den Aktienhandel ausweitete. Prognosemärkte, also Wetten auf Ereignisse, sind für Robinhood zuletzt zu einem wichtigen Geschäftsfeld geworden.
Die Gegenrechnung
Warum Krypto für Robinhood weniger zählt als gedacht
Krypto brachte im dritten Quartal laut Yahoo Finance nur noch rund 8 Prozent der Erlöse ein, Prognosemärkte inzwischen mehr. Die Kundeneinlagen wachsen weiter, ebenso die Abonnements. Trefis weist darauf hin, dass der Kursverlust über die sieben Tage deutlich größer war als der des S&P 500 mit minus 9,2 Prozent – die Robinhood Aktie leidet also nicht nur am Gesamtmarkt.
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Nachbörslich erholte sich die Robinhood Aktie am Freitag auf 64,20 Dollar.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Robinhood Aktie
Warum fällt die Robinhood Aktie?
Wegen der Krypto-Flaute, der Sorge vor neuer Konkurrenz durch Kalshi und des allgemeinen Ausverkaufs bei Wachstumswerten.
Wie wichtig ist Krypto für Robinhood?
Im dritten Quartal kamen rund 8 Prozent der Erlöse aus dem Kryptogeschäft.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Robinhood Aktie?
ISIN US7707001027, WKN A3CVQC, deutsches Kürzel 6RH, US-Handelssymbol HOOD an der Nasdaq.
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