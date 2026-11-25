Im dritten Quartal 2026 erlöste Robinhood 1,4 Milliarden Dollar, so viel wie nie zuvor und 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Monatsdaten für Oktober, die das Unternehmen am 12. November vorlegte, zeigen jedoch, wohin die Reise geht. Das Krypto-Handelsvolumen fiel auf 17,0 Milliarden Dollar. Das sind 21 Prozent weniger als im September und 48 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Robinhood-App selbst halbierte sich das Volumen sogar, bei der übernommenen Börse Bitstamp ging der Tagesumsatz um 45 Prozent zurück.

Der Hintergrund: Bitcoin ist unter die Marke von 70.000 Dollar gefallen, und mit den Kursen schwindet die Handelslust der Privatanleger. Für Robinhood ist das heikel, weil Krypto-Transaktionen zu den margenstärksten Erlösquellen gehören.