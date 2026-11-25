Vor gut einem Jahr kostete die Robinhood Aktie knapp 147 Dollar und war der Liebling einer neuen Anlegergeneration. Am 6. November 2026 schloss sie bei 80,91 Dollar, ein Minus von gut 36 Prozent in zwölf Monaten. Elf Tage später waren es nur noch knapp 72 Dollar. Dabei hat das Unternehmen gerade einen Rekordumsatz gemeldet. Selten klaffen Geschäftszahlen und Kursentwicklung so weit auseinander, und selten ist die Erklärung so eindeutig: Sie heißt Bitcoin.
Robinhood Aktie: Rekordumsatz, Krypto-Handel halbiert, Kurs minus 36 Prozent – wie tief zieht Bitcoin den Neobroker?
Robinhood meldet den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Die Robinhood Aktie hat trotzdem binnen zwölf Monaten mehr als ein Drittel verloren. Der Grund steht in den Monatsdaten: Das Krypto-Geschäft bricht weg.
Der Befund
Der Krypto-Motor stottert
Im dritten Quartal 2026 erlöste Robinhood 1,4 Milliarden Dollar, so viel wie nie zuvor und 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Monatsdaten für Oktober, die das Unternehmen am 12. November vorlegte, zeigen jedoch, wohin die Reise geht. Das Krypto-Handelsvolumen fiel auf 17,0 Milliarden Dollar. Das sind 21 Prozent weniger als im September und 48 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Robinhood-App selbst halbierte sich das Volumen sogar, bei der übernommenen Börse Bitstamp ging der Tagesumsatz um 45 Prozent zurück.
Der Hintergrund: Bitcoin ist unter die Marke von 70.000 Dollar gefallen, und mit den Kursen schwindet die Handelslust der Privatanleger. Für Robinhood ist das heikel, weil Krypto-Transaktionen zu den margenstärksten Erlösquellen gehören.
Die Gegenkräfte
Mehr Kunden, mehr Kredit – reicht das?
Ganz so düster ist das Bild nicht. Robinhood zählt 28,9 Millionen Kunden mit Guthaben, und die Wertpapierkredite summieren sich Marktbeobachtern zufolge auf rund 23 Milliarden Dollar, eine verlässlichere Zinsquelle als der schwankende Handel. Das Unternehmen baut zudem sein Angebot aus, von Prognosemärkten bis zu Bankdienstleistungen, um weniger von einzelnen Anlageklassen abzuhängen.
Dagegen steht, dass die verzinsten Kundeneinlagen im Cash-Sweep-Programm Ende Oktober mit 30,8 Milliarden Dollar um 10 Prozent unter dem Vorjahr lagen. Und die Bewertung der Robinhood Aktie war vor dem Rückgang auf anhaltend hohes Wachstum ausgelegt. Der Kursverlust geht nach Analyse von Marktbeobachtern vor allem auf eine niedrigere Bewertung zurück, nicht auf sinkende Gewinne.
Die Robinhood Aktie ist ein Stimmungsbarometer für Privatanleger. Wenn Bitcoin fällt, zeigt es Sturm an, ganz gleich, wie gut das letzte Quartal war.
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Warum fällt die Robinhood Aktie trotz Rekordumsatz?
Weil die aktuellen Monatsdaten einen starken Rückgang im Krypto-Handel zeigen und der Markt deshalb mit schwächeren Folgequartalen rechnet.
Wie stark ist der Krypto-Handel eingebrochen?
Im Oktober 2026 lag das Volumen 48 Prozent unter dem Vorjahresmonat.
Wie viele Kunden hat Robinhood?
28,9 Millionen Kunden mit Guthaben, Stand Oktober 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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