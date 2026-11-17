Robinhood Aktie: Minus 7 Prozent im Bitcoin-Sog, dazu Supreme Court und Anthropic-Börsengang – wird diese Woche zum Wendepunkt?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:25 7 Min.

Die Robinhood Aktie hat am Montag 7,45 Prozent verloren und schloss bei 72,06 Dollar, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 36 Prozent. Bitcoin liegt bei rund 64.300 Dollar, das Krypto-Handelsvolumen des Brokers hat sich binnen eines Jahres fast halbiert. Gleichzeitig steht der Neobroker vor einer Woche voller Prüfsteine: Fed, Nvidia, der Börsengang von Anthropic und ein Verfahren vor dem Supreme Court.

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Schlusskurs der Robinhood Aktie an der Nasdaq am 16.11. (22:00 Uhr MEZ) 72,06 $ Tagesverlust am Montag −7,45 % Seit Jahresbeginn (Schluss 2025: 113,10 $) −36 % Bitcoin am Dienstagmorgen, rund −13 % in sieben Tagen rund 64.300 $ Quelle : Cappnotes Closing Look und TradingView (16.11.2026); Yahoo Finance; CoinGecko (17.11.2026, ca. 10:20 Uhr MEZ) Die Robinhood Aktie (Ticker: HOOD, ISIN: US7707001027) hat zum Wochenstart einen weiteren schweren Schlag kassiert: An der Nasdaq fiel das Papier am Montag um 7,45 Prozent auf 72,06 Dollar – nach bereits 4,3 Prozent Minus am Freitag. Auslöser war ein Ausverkauf bei Technologie- und Krypto-Aktien, nachdem Bitcoin am Wochenende kurzzeitig bis auf rund 62.000 Dollar abgerutscht war. Binnen zwei Handelstagen hat die Robinhood Aktie damit gut 11 Prozent verloren, seit Jahresbeginn rund 36 Prozent. Vorbörsliche Kurse lagen am Dienstag um 04:20 Uhr New Yorker Zeit noch nicht vor. Der Auslöser Warum fällt die Robinhood Aktie stärker als Bitcoin? Das Bemerkenswerte am Montag: Bitcoin selbst schloss den Tag sogar leicht im Plus. Die Robinhood Aktie dagegen verlor fast so viel wie die reinen Bitcoin-Wetten. Laut dem Marktbericht von Cappnotes stieg Bitcoin am Montag um rund 0,4 Prozent auf etwa 65.200 Dollar. Coinbase verlor dennoch 6,1 Prozent, Strategy 7,7 Prozent, die Robinhood Aktie 7,45 Prozent. Der Nasdaq Composite gab 2,5 Prozent nach, der Nasdaq-100 sogar 2,7 Prozent. Die Robinhood Aktie wurde also von zwei Seiten erfasst: vom Krypto-Ausverkauf der Vortage und vom Abverkauf großer Technologiewerte. Mit einem Beta von rund 2,6 reagiert das Papier traditionell überproportional auf Marktschwankungen. These der Redaktion: Die Robinhood Aktie wird derzeit nicht als Krypto-Aktie verkauft, sondern als Gradmesser für die Risikolust der Privatanleger. Fällt die Risikolust, fällt Robinhood – unabhängig davon, was Bitcoin an einem einzelnen Tag macht. Die Zahlen Wie viel Krypto steckt noch im Geschäft von Robinhood? Weniger, als viele denken. Im dritten Quartal erzielte Robinhood einen Rekordumsatz von rund 1,42 Milliarden Dollar, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Krypto-Erlöse brachen jedoch um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar ein – das sind nur noch gut 8 Prozent des Umsatzes. Die Optionen lieferten 399 Millionen Dollar, die Ereignisverträge, also Wetten auf Sport, Wahlen oder Wirtschaftsdaten, bereits 173 Millionen Dollar. Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Die Oktober-Zahlen vom 12. November bestätigen das Bild: Das Kerngeschäft wächst, der Krypto-Handel schrumpft. Robinhood: Geschäftsdaten Oktober 2026 Kennzahl Oktober 2026 ggü. Vorjahr Kunden mit Guthaben 28,9 Mio. +7 % Vermögen auf der Plattform 383,2 Mrd. $ +12 % Nettozuflüsse 15,1 Mrd. $ Vorjahr: 5,6 Mrd. $ Aktienhandel (Nominalvolumen) 325,5 Mrd. $ +2 % Gehandelte Optionskontrakte 288,6 Mio. +8 % Krypto-Handelsvolumen 17,0 Mrd. $ −48 % Gehandelte Ereignisverträge 5,9 Mrd. +136 % Margin-Kredite 22,9 Mrd. $ +39 % Vorläufige, ungeprüfte Unternehmensangaben. Plattform-Vermögen und Nettozuflüsse seit Juli 2026 inklusive Trump Accounts. Quelle : Robinhood Markets, Operating Data Oktober 2026 (12.11.2026) Das Krypto-Handelsvolumen fiel im Oktober auf 17 Milliarden Dollar, davon 6,8 Milliarden in der Robinhood-App und 10,2 Milliarden an der Tochterbörse Bitstamp. Seither ist Bitcoin weiter gefallen – wie stark das den Krypto-Handel im November getroffen hat, zeigen die nächsten Monatsdaten Mitte Dezember. Ein zweites Warnsignal liegt in den Margin-Krediten: Mit 22,9 Milliarden Dollar liegen sie 39 Prozent über dem Vorjahr. Kunden haben auf Kredit gekauft, mitten in den Kursrückgang hinein. Das stützt die Zinserträge, erhöht aber das Risiko von Zwangsverkäufen. Das große Bild Warum drücken Zinsen, Dollar und Bitcoin gleichzeitig? Der Gegenwind kommt aus Washington. Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember am Montagabend bei rund 91 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei gut 9 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte bei 5,12 Prozent, der Dollar-Index auf dem höchsten Stand seit April 2025. Für einen Neobroker, dessen Kunden vor allem mit Aktien, Optionen und Kryptowährungen spekulieren, ist das ein toxischer Mix: Teures Geld bremst die Handelslust, und Bitcoin verliert als ertragslose Anlage an Reiz. Allerdings: Höhere Zinsen sind für Robinhood nicht nur Belastung. Ein Teil der Erträge stammt aus Zinsen auf Kundengelder und Margin-Kredite. Im dritten Quartal sank der Nettozinsertrag jedoch um 9 Prozent auf 415 Millionen Dollar, vor allem wegen einer schwächeren Wertpapierleihe. Zwei Sonderthemen Was bedeuten Supreme Court und Anthropic-Börsengang? Am Freitag hat der Supreme Court angenommen, eine Berufung von Robinhood zu verhandeln. Es geht um eine Anlegerklage zum Börsengang im Juli 2021, bei dem Robinhood zu 38 Dollar je Aktie rund 2,1 Milliarden Dollar einsammelte. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, nachlassende Handelsaktivität verschwiegen zu haben. Robinhood bestreitet das. Die Richter klären die Grundsatzfrage, ob Emittenten für bloßes Weglassen von Informationen im Börsenprospekt haften. Eine Entscheidung wird bis Ende Juni 2027 erwartet – kurzfristig also kein Kurstreiber, aber ein Risiko, das bleibt. Spannender ist der Donnerstag. Dann soll Anthropic an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT starten, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie bei 825 Millionen angebotenen Papieren. Laut dem geänderten Börsenprospekt ist Robinhood einer von sechs Brokern, über die Privatanleger zeichnen können. Bis zu 20 Prozent der Emission sind für Privatanleger vorgesehen, eine Zuteilung ist aber nicht garantiert. Für Robinhood ist das ein Schaufenster: Ein erfolgreicher Handelsstart könnte Neukunden und Einzahlungen bringen. Ein Fehlstart würde dagegen genau die Risikolust treffen, von der das Geschäftsmodell lebt. Termine Was müssen Anleger der Robinhood Aktie diese Woche beobachten? 01 Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober Erwartet werden plus 0,2 Prozent. Starke Zahlen stützen die Zinserhöhungsthese. 02 Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller Waller hatte einen Zinsschritt um 50 Basispunkte ins Spiel gebracht. Jede Bestätigung belastet Bitcoin und Wachstumswerte. 03 Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen Telefonkonferenz um 23:00 Uhr MEZ. Der Test für die gesamte Technologiebörse. 04 Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll – und der Anthropic-Preis Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie breit die Mehrheit für eine Anhebung ist. Am selben Tag wird der Ausgabepreis von Anthropic erwartet. 05 Donnerstag: Erster Handelstag von Anthropic Stimmungstest für Privatanleger – und für Robinhood als Vertriebskanal. 06 Mitte Dezember: Geschäftsdaten November Zeigt, wie stark der Bitcoin-Rückgang den Krypto-Handel bei Robinhood gedrückt hat. Was dafür spricht Breites Geschäft: Krypto macht nur noch rund 8 Prozent des Umsatzes aus. Optionen und Ereignisverträge wachsen kräftig.

Starke Zuflüsse: 15,1 Milliarden Dollar Nettozuflüsse allein im Oktober.

Kundenwachstum: 28,9 Millionen Kunden mit Guthaben, 7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Anthropic-Effekt: Der Börsengang kann neue Kunden auf die Plattform bringen. Was dagegen spricht Zinsen: Eine Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher, ein großer Schritt ist möglich.

Krypto-Flaute: Das Krypto-Handelsvolumen hat sich binnen eines Jahres fast halbiert.

Hebel der Kunden: Margin-Kredite von 22,9 Milliarden Dollar erhöhen das Risiko von Zwangsverkäufen.

Rechtsrisiko: Die Klage zum Börsengang 2021 bleibt bis 2027 offen.

Risikohinweis: Aktien und Kryptowerte schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zur Robinhood Aktie Wie steht die Robinhood Aktie aktuell?

Die Robinhood Aktie schloss am Montag, 16. November 2026, an der Nasdaq bei 72,06 Dollar, ein Minus von 7,45 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 36 Prozent im Minus. Warum hängt die Robinhood Aktie am Bitcoin-Kurs?

Robinhood verdient an Krypto-Trades in der App und über die Börse Bitstamp. Fällt Bitcoin, sinken die Handelsumsätze. Wichtiger ist inzwischen aber die allgemeine Risikolust der Privatanleger. Was hat Robinhood mit dem Anthropic-Börsengang zu tun?

Robinhood ist laut Börsenprospekt einer von sechs Brokern, über die Privatanleger Anthropic-Aktien zeichnen können. Der erste Handelstag ist für Donnerstag, 19. November, geplant. Gibt es eine Prognose für die Robinhood Aktie?

Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in dieser Woche die Fed-Signale, die Nvidia-Zahlen und der Anthropic-Start. Fazit: Die Robinhood Aktie hängt an der Risikolust Die Robinhood Aktie hat in zwei Tagen gut 11 Prozent verloren, obwohl das Geschäft so breit aufgestellt ist wie nie: Krypto macht nur noch einen Bruchteil des Umsatzes aus, Zuflüsse und Kundenzahl wachsen. Doch der Markt preist nicht die Bilanz, sondern die Stimmung – und die ist mit Bitcoin unter 65.000 Dollar und einer drohenden Zinserhöhung schlecht. Diese Woche liefert mit Fed, Nvidia und Anthropic gleich drei Tests für die Risikolust der Anleger. Ob daraus ein Wendepunkt für die Robinhood Aktie wird, ist offen.

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