Die Robinhood Aktie (Ticker: HOOD, ISIN: US7707001027) steht nach einem schwarzen Montag unter Beobachtung: Mit einem Minus von 7,45 Prozent auf 72,06 Dollar gehörte der Neobroker zu den größten Verlierern unter den US-Finanzwerten. Am Dienstag pendelte das Papier im frühen US-Handel um diese Marke, laut Robinhood.com bei rund 72,31 Dollar. Gleich zwei Krypto-Themen belasten: Das Handelsvolumen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist im Oktober im Jahresvergleich um fast die Hälfte eingebrochen. Und am Montag bekannte sich ein früherer Robinhood-Ingenieur vor einem New Yorker Bundesgericht schuldig, interne Informationen über anstehende Coin-Listings für eigene Wetten genutzt zu haben.
Robinhood Aktie: Krypto-Volumen halbiert, Ex-Ingenieur gesteht Insider-Handel mit Coin-Listings – wie viel Vertrauen kostet der Bitcoin-Winter?
Die Robinhood Aktie hat am Montag 7,45 Prozent verloren und liegt fast die Hälfte unter ihrem Rekordhoch. Das Krypto-Handelsvolumen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent eingebrochen, und vor Gericht hat ein früherer Robinhood-Ingenieur zugegeben, mit dem Wissen um bevorstehende Coin-Listings gehandelt zu haben. Was Bitcoin, Ether und Co. für die Neobroker-Aktie bedeuten.
Der Fall
Was steckt hinter dem Insider-Fall bei Robinhood?
Für eine Plattform, die vom Vertrauen ihrer Kunden lebt, ist der Fall unangenehm – auch wenn Robinhood selbst ihn aufgedeckt hat.
Im September hatte die Staatsanwaltschaft im Southern District of New York zwei frühere Robinhood-Ingenieure angeklagt. Der Vorwurf laut The Block: Sie sollen 2025 und 2026 vorab gewusst haben, welche Kryptowährungen Robinhood neu ins Angebot nimmt, und darauf mit Termingeschäften auf der Kryptobörse Hyperliquid gesetzt haben – mit jeweils mehr als 50.000 Dollar Gewinn. Einer der beiden hat sich laut Cryptonews am 16. November schuldig bekannt. Er muss 125.523 Dollar abgeben, betroffen waren mindestens elf Listing-Ankündigungen, das Strafmaß soll am 25. Februar 2027 verkündet werden. Robinhood betonte laut The Block, man habe null Toleranz für solches Verhalten, den Fall selbst gemeldet und kooperiere mit den Behörden. Ob das Schuldbekenntnis den Kursrutsch vom Montag ausgelöst hat, ist laut Cryptonews nicht belegt.
Einschätzung der Redaktion: Finanziell ist der Fall für Robinhood klein. Er trifft aber einen wunden Punkt: Coin-Listings bewegen Kurse, und Plattformen wie Robinhood oder Coinbase müssen beweisen, dass ihre Mitarbeiter dieses Wissen nicht ausnutzen. In einem ohnehin nervösen Kryptomarkt verstärken solche Schlagzeilen die Skepsis.
Das Kerngeschäft
Wie stark trifft der Bitcoin-Winter die Robinhood Aktie?
Die Oktober-Kennzahlen, die Robinhood am 12. November veröffentlichte, zeigen das Ausmaß. Das Krypto-Handelsvolumen sank auf 17,0 Milliarden Dollar, 21 Prozent weniger als im September und 48 Prozent weniger als vor einem Jahr. In der Robinhood-App selbst brach das Volumen um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar ein, auf der Tochterbörse Bitstamp um 45 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar. Die verwahrten Kundenvermögen gingen im Monatsvergleich um 3 Prozent auf 383 Milliarden Dollar zurück. Ganz anders das Geschäft mit Ereignis-Kontrakten, also Wetten auf Ausgänge von Wahlen, Sport oder Konjunkturdaten: Hier stieg das Volumen um 136 Prozent auf 5,9 Milliarden Kontrakte.
Schon im dritten Quartal war die Verschiebung sichtbar. Der Umsatz stieg zwar um 12 Prozent auf 1,42 Milliarden Dollar, die Transaktionserlöse sogar um 19 Prozent auf 867 Millionen Dollar. Die Krypto-Erlöse aber brachen um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar ein. Ihr Anteil am Gesamtumsatz schrumpfte auf rund 8,5 Prozent (eigene Rechnung). Auch die Zinserträge gingen um 9 Prozent zurück, der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Robinhood ist damit deutlich breiter aufgestellt als in früheren Krypto-Zyklen – doch an der Börse wird die Robinhood Aktie weiterhin wie ein Krypto-Wert gehandelt.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Krypto-Volumen gesamt (Okt.)
|17,0 Mrd. $
|−48 %
|davon Robinhood-App
|6,8 Mrd. $
|−51 %
|davon Bitstamp
|10,2 Mrd. $
|−45 %
|Ereignis-Kontrakte (Okt.)
|5,9 Mrd.
|+136 %
|Krypto-Erlöse (Q3)
|120 Mio. $
|−55 %
|Umsatz gesamt (Q3)
|1,42 Mrd. $
|+12 %
Oktober 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat; Q3 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal.
Quelle: Robinhood Investor Relations, Robinhood Q3-Bericht (27.10.2026)
Das große Bild
Warum ist die Robinhood Aktie so eng an den Bitcoin Kurs gekoppelt?
Der Bitcoin Kurs notierte am Dienstagabend bei rund 64.265 Dollar (CoinGecko, 18:10 Uhr MEZ) und damit gut 14 Prozent tiefer als vor einer Woche. Fallende Kurse bedeuten bei Robinhood weniger Handel durch Privatanleger, weniger Neukunden und weniger Margin-Geschäft. Hinzu kommt der Zinsdruck: Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt am Markt als nahezu sicher, und hohe Renditen machen wachstumsstarke Fintech-Aktien weniger attraktiv. Zudem hatte Goldman Sachs am Freitag sein Kursziel für die Aktie gesenkt. Vom Rekordschluss bei 137,08 Dollar im Dezember 2025 hat sich die Robinhood Aktie damit fast halbiert. Auch die Coinbase Aktie verlor am Montag gut 6 Prozent – der Ausverkauf trifft die gesamte Krypto-Branche.
Dabei investiert Robinhood weiter in Krypto-Infrastruktur. Seit Juli läuft die eigene Blockchain Robinhood Chain mit rund um die Uhr handelbaren tokenisierten Aktien. Nach 100 Tagen kamen diese Aktien-Token laut FinanceMagnates auf ein Handelsvolumen von 15 Milliarden Dollar, mit mehr als 190 US-Titeln und ETFs in über 120 Ländern.
Termine
Worauf müssen Anleger der Robinhood Aktie jetzt achten?
Heute Abend: Nvidia, Mittwoch: Fed-Protokoll
Beide Termine bestimmen die Stimmung für Tech-, Fintech- und Krypto-Aktien.
Voraussichtlich Mitte Dezember: Kennzahlen für November
Zeigen, ob der Einbruch des Krypto-Volumens anhält oder sich stabilisiert.
Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal
Im selben Monat soll im Insider-Fall das Strafmaß verkündet werden.
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Warum ist die Robinhood Aktie am Montag eingebrochen?
Die Aktie fiel um 7,45 Prozent auf 72,06 Dollar. Belastet haben der schwache Kryptomarkt, die allgemeine Tech-Schwäche, eine Kurszielsenkung von Goldman Sachs und das Schuldbekenntnis eines früheren Mitarbeiters im Insider-Fall.
Was ist der Insider-Fall bei Robinhood?
Zwei frühere Ingenieure sollen mit Vorwissen über Coin-Listings auf Hyperliquid gehandelt haben. Einer bekannte sich am 16. November schuldig, das Strafmaß folgt im Februar 2027.
Wie wichtig ist Bitcoin für Robinhood?
Krypto-Erlöse machten im dritten Quartal rund 8,5 Prozent des Umsatzes aus. Der Bitcoin Kurs prägt aber die Stimmung der Privatanleger und damit das gesamte Handelsgeschäft.
Gibt es eine Robinhood Aktie Prognose der Redaktion?
Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind der Bitcoin Kurs, die Monatskennzahlen und das Zinsumfeld.
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