Im September hatte die Staatsanwaltschaft im Southern District of New York zwei frühere Robinhood-Ingenieure angeklagt. Der Vorwurf laut The Block: Sie sollen 2025 und 2026 vorab gewusst haben, welche Kryptowährungen Robinhood neu ins Angebot nimmt, und darauf mit Termingeschäften auf der Kryptobörse Hyperliquid gesetzt haben – mit jeweils mehr als 50.000 Dollar Gewinn. Einer der beiden hat sich laut Cryptonews am 16. November schuldig bekannt. Er muss 125.523 Dollar abgeben, betroffen waren mindestens elf Listing-Ankündigungen, das Strafmaß soll am 25. Februar 2027 verkündet werden. Robinhood betonte laut The Block, man habe null Toleranz für solches Verhalten, den Fall selbst gemeldet und kooperiere mit den Behörden. Ob das Schuldbekenntnis den Kursrutsch vom Montag ausgelöst hat, ist laut Cryptonews nicht belegt.