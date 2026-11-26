Sehr direkt. Das Krypto-Volumen betrug im dritten Quartal 49,8 Milliarden Dollar, 38 Prozent weniger als im Vorjahr, davon rund 21 Milliarden Dollar in der App und rund 29 Milliarden Dollar bei Bitstamp. Im Oktober fiel es auf 17,0 Milliarden Dollar, 48 Prozent unter dem Vorjahr, in der App sogar um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar (24/7 Wall St., Betriebsdaten vom 12.11.). Seitdem ist der Bitcoin Kurs weiter gefallen und liegt bei rund 60.000 Dollar. Am 16. November verlor die Robinhood Aktie bis zu 5,4 Prozent, als Bitcoin auf 64.000 Dollar rutschte, den tiefsten Stand seit Juli (Yahoo Finance). Hinzu kommt der Faktor Robinhood Chain: Die Arbitrum-basierte Blockchain startete am 1. Juli 2026 und trug im dritten Quartal 26 Millionen Dollar zum Krypto-Umsatz bei. Ohne sie wären es 94 Millionen Dollar gewesen, 6 Prozent weniger als im zweiten Quartal.