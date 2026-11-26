Die Robinhood Aktie (ISIN: US7707001027, Nasdaq: HOOD) ist eine der meistgenannten Krypto-Aktien, doch das Geschäft trägt längst mehr als Bitcoin. Im dritten Quartal 2026 erzielte Robinhood mit Krypto-Handel 120 Millionen Dollar, 55 Prozent weniger als im Vorjahr, mit Wetten auf Ereignisse dagegen 173 Millionen Dollar. Der Kurs der Robinhood Aktie schloss am 17. November bei 69,19 Dollar, ein Abschlag von rund 50 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 139,75 Dollar. Ein jüngerer Schlusskurs ist in den geprüften Quellen nicht belegt, die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Robinhood Aktie: Krypto-Umsatz minus 55 Prozent, Prediction Markets mit 173 Millionen Dollar – wie lange trägt das zweite Standbein?
Die Robinhood Aktie hängt am Kryptomarkt, doch im dritten Quartal verdiente Robinhood mit Wetten auf Ereignisse mehr als mit Krypto. Was Q3 und die Oktober-Zahlen zeigen, warum Bitcoin bei 60.000 Dollar zählt und welche Termine anstehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Robinhood Markets, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, HOOD
- Schlusskurs 17.11.2026
- 69,19 USD (-3,98 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 63,52 bis 139,75 USD
- Kundenzahl Oktober
- 28,9 Mio. Konten mit Guthaben
- Nächster Termin
- Betriebszahlen für November voraussichtlich Mitte Dezember
Stand: 17.11.2026, Letzter belegter Schlusskurs: 17.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit; aktuellerer Kurs nicht belegt (US-Börsen am 26.11. geschlossen).
Die Zahlen
Wie hat Robinhood im dritten Quartal abgeschnitten – und woher kommt das Wachstum?
Rekordumsatz, aber weniger Gewinn: So lässt sich das dritte Quartal der Robinhood Aktie zusammenfassen. Der Mix verschiebt sich weg von Krypto.
Robinhood meldete am 27. Oktober einen Umsatz von 1,42 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 Prozent und ein Rekord. Die transaktionsbasierten Erlöse stiegen um 19 Prozent auf 867 Millionen Dollar, getragen von Optionen mit 399 Millionen Dollar (+31 Prozent) und Aktien mit 121 Millionen Dollar (+41 Prozent). Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,51 Dollar. Die Zahl der Kunden mit Guthaben stieg um 7 Prozent auf 28,7 Millionen, das Plattformvermögen um 19 Prozent auf 396 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|3. Quartal 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Konzernumsatz
|1,42 Mrd. USD
|+12 %
|Transaktionsumsatz
|867 Mio. USD
|+19 %
|Optionen
|399 Mio. USD
|+31 %
|Aktien
|121 Mio. USD
|+41 %
|Krypto
|120 Mio. USD
|-55 %
|Event-Contracts
|173 Mio. USD
|mehr als +500 %
|Nettogewinn
|476 Mio. USD
|-14 %
Event-Contracts: Wetten auf Ereignisse wie Wahlen, Wirtschaftsdaten oder Sport. Krypto-Umsatz enthält 26 Mio. USD aus Robinhood Chain.
Quelle: Yahoo Finance/GuruFocus, Motley Fool, CrowdfundInsider (Q3-Bericht vom 27.10.2026)
Das Krypto-Geschäft
Wie stark trifft der Bitcoin Kurs die Robinhood Aktie?
Sehr direkt. Das Krypto-Volumen betrug im dritten Quartal 49,8 Milliarden Dollar, 38 Prozent weniger als im Vorjahr, davon rund 21 Milliarden Dollar in der App und rund 29 Milliarden Dollar bei Bitstamp. Im Oktober fiel es auf 17,0 Milliarden Dollar, 48 Prozent unter dem Vorjahr, in der App sogar um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar (24/7 Wall St., Betriebsdaten vom 12.11.). Seitdem ist der Bitcoin Kurs weiter gefallen und liegt bei rund 60.000 Dollar. Am 16. November verlor die Robinhood Aktie bis zu 5,4 Prozent, als Bitcoin auf 64.000 Dollar rutschte, den tiefsten Stand seit Juli (Yahoo Finance). Hinzu kommt der Faktor Robinhood Chain: Die Arbitrum-basierte Blockchain startete am 1. Juli 2026 und trug im dritten Quartal 26 Millionen Dollar zum Krypto-Umsatz bei. Ohne sie wären es 94 Millionen Dollar gewesen, 6 Prozent weniger als im zweiten Quartal.
Das neue Standbein
Wie wichtig sind Prediction Markets für die Robinhood Aktie?
Die Event-Contracts sind zum zweitwichtigsten Wachstumstreiber geworden. Im dritten Quartal handelten Kunden einen Rekord von 16,4 Milliarden Kontrakten, der Umsatz übertraf zum zweiten Mal in Folge den aus Krypto. Im Oktober waren es 5,9 Milliarden Kontrakte, ein Plus von 136 Prozent zum Vorjahr; der Anteil nicht sportbezogener Kontrakte lag im dritten Quartal bei rund 30 Prozent nach 15 Prozent (24/7 Wall St.). Das Segment ist neu und rechtlich umstritten, Kennzahlen und Regulierung können sich schnell ändern. Für die Bewertung der Robinhood Aktie heißt das: Die Abhängigkeit von Bitcoin sinkt, die Abhängigkeit von einem neuen, regulatorisch offenen Geschäft steigt.
Termine
Was Anleger bei der Robinhood Aktie jetzt beobachten
Mitte Dezember 2026: Betriebszahlen für November (Termin laut Quelle nicht exakt bestätigt).
Laufend: Bitcoin Kurs und Handelsvolumina als Treiber des Krypto-Umsatzes.
Laufend: Entwicklung von Event-Contracts und regulatorische Entscheidungen.
Laufend: Strategy Aktie und Coinbase Aktie als Vergleichswerte für die Krypto-Stimmung.
FAQ
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Robinhood Aktie? Der letzte belegte Schlusskurs war 69,19 Dollar am 17.11.2026. Heute sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Wie viel verdient Robinhood mit Krypto? Im dritten Quartal 120 Millionen Dollar Umsatz, 55 Prozent weniger als im Vorjahr.
Was sind Event-Contracts bei Robinhood? Wetten auf den Ausgang von Ereignissen. Sie brachten im dritten Quartal 173 Millionen Dollar Umsatz.
Hängt die Robinhood Aktie am Bitcoin Kurs? Teilweise: Krypto ist wichtig, aber nicht mehr das größte Wachstumssegment.
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