Im dritten Quartal 2026, veröffentlicht am 27. Oktober nach Börsenschluss, erzielte Robinhood laut stock3 einen Rekordumsatz von 1,42 Milliarden Dollar (plus 12 Prozent), verfehlte damit den Konsens von 1,44 Milliarden Dollar knapp. Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Die Krypto-Erlöse betrugen 120 Millionen Dollar nach 268 Millionen Dollar im Vorjahr, stiegen aber gegenüber dem Vorquartal um 20 Prozent. Ohne den Beitrag von Robinhood Chain in Höhe von 26 Millionen Dollar wäre der Rückgang laut BTC-ECHO bei 6 Prozent gelegen, im Vergleich zum Vorquartal.

Das Krypto-Handelsvolumen betrug im dritten Quartal rund 50 Milliarden Dollar, davon rund 20 Milliarden in der App und rund 30 Milliarden bei Bitstamp. Im Oktober, so die am 12. November veröffentlichten Monatsdaten, sank das Notional-Volumen auf 17,0 Milliarden Dollar und damit um 48 Prozent zum Vorjahr, in der App um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar.