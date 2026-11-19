Die Robinhood Aktie (Nasdaq: HOOD, ISIN US7707001027) zeigt, wie stark ein Krypto-Broker am Bitcoin Kurs hängt und wie sehr er sich davon lösen will: Am 12. November schloss das Papier bei 81,35 Dollar, rund 42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 139,75 Dollar, wie 24/7 Wall St. berichtet. Die Krypto-Erlöse fielen im dritten Quartal um 55 Prozent, die Erlöse aus Ereigniswetten stiegen auf das Mehrfache.
Robinhood Aktie: Event-Kontrakte bringen 173 Millionen Dollar, Krypto-Erlöse fallen um 55 Prozent – trägt die zweite Säule, wenn der Bitcoin Kurs schwach bleibt?
Die Robinhood Aktie schloss am 12. November bei 81,35 Dollar, 42 Prozent unter dem Hoch. Im dritten Quartal überholten Prediction Markets mit 173 Millionen Dollar die Krypto-Erlöse von 120 Millionen Dollar. Was die Oktober-Daten für den Bitcoin-Bezug der Aktie bedeuten.
Damit ähnelt Robinhood der Coinbase Aktie, die ebenfalls ein schrumpfendes Handelsgeschäft mit neuen Produkten ausgleichen will. Entscheidend für beide bleibt der Bitcoin Kurs, der am Donnerstag nach dem Einbruch der Wall Street bei rund 62.000 Dollar notierte.
Quartalszahlen
Wie stark brechen die Krypto-Erlöse bei Robinhood ein?
Im dritten Quartal 2026, veröffentlicht am 27. Oktober nach Börsenschluss, erzielte Robinhood laut stock3 einen Rekordumsatz von 1,42 Milliarden Dollar (plus 12 Prozent), verfehlte damit den Konsens von 1,44 Milliarden Dollar knapp. Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 476 Millionen Dollar. Die Krypto-Erlöse betrugen 120 Millionen Dollar nach 268 Millionen Dollar im Vorjahr, stiegen aber gegenüber dem Vorquartal um 20 Prozent. Ohne den Beitrag von Robinhood Chain in Höhe von 26 Millionen Dollar wäre der Rückgang laut BTC-ECHO bei 6 Prozent gelegen, im Vergleich zum Vorquartal.
Das Krypto-Handelsvolumen betrug im dritten Quartal rund 50 Milliarden Dollar, davon rund 20 Milliarden in der App und rund 30 Milliarden bei Bitstamp. Im Oktober, so die am 12. November veröffentlichten Monatsdaten, sank das Notional-Volumen auf 17,0 Milliarden Dollar und damit um 48 Prozent zum Vorjahr, in der App um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar.
Warum überholen Prediction Markets das Krypto-Geschäft?
Die Event-Kontrakte, bei denen Kunden auf den Ausgang von Ereignissen wetten, brachten im dritten Quartal 173 Millionen Dollar und damit mehr als das Sechsfache des Vorjahres. Im Oktober wurden 5,9 Milliarden Kontrakte gehandelt, ein Plus von 136 Prozent zum Vorjahr, nach 5,6 Milliarden im September. Das Gemeinschaftsunternehmen Rothera mit Susquehanna kam im ersten vollen Quartal auf annualisierte Erlöse von über 100 Millionen Dollar.
Auch an der Plattform läuft es: Die Nettozuflüsse betrugen im Oktober 15,1 Milliarden Dollar, davon 6 Milliarden aus dem Beitrag der Familie Dell zu den „Trump Accounts“. Das Plattformvermögen lag bei 383,2 Milliarden Dollar, nach 396 Milliarden Ende September. Die Margin-Kredite stiegen um 39 Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Krypto-Erlöse Q3
|120 Mio. USD
|-55 % zum Vorjahr
|Event-Kontrakt-Erlöse Q3
|173 Mio. USD
|mehr als das Sechsfache
|Krypto-Volumen Oktober
|17,0 Mrd. USD
|-48 %
|Event-Kontrakte Oktober
|5,9 Mrd.
|+136 %
|Nettozuflüsse Oktober
|15,1 Mrd. USD
|–
Zahlen des dritten Quartals 2026, Oktober-Monatsdaten unaudiert.
Quelle: stock3 (27./28.10.2026), 24/7 Wall St. (13.11.2026)
Wie ordnet sich die Robinhood Aktie unter den Krypto-Aktien ein?
Zwischen Strategy Aktie, Coinbase Aktie und Robinhood Aktie liegen drei unterschiedliche Wetten auf Bitcoin: Strategy hält den Bestand, Coinbase lebt vom Handelsvolumen und von Stablecoin-Erlösen, Robinhood verdient an Aktien, Optionen, Krypto und zunehmend Event-Kontrakten. Fällt der Bitcoin Kurs, spürt Robinhood das im Krypto-Volumen, hat aber mehr Ausweichmöglichkeiten.
Was Anleger beobachten: die Monatsdaten für November, den Regulierungsweg der Prediction Markets und das Verhalten des Bitcoin Kurs rund um die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Ein Termin für die November-Daten nennen die Quellen nicht.
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Robinhood Aktie? Zuletzt belegt ist der Schlusskurs vom 12. November 2026 mit 81,35 Dollar (24/7 Wall St.). Nachbörslich waren es um 19:59 Uhr New Yorker Zeit 81,92 Dollar.
Wie viel Krypto steckt in Robinhood? Im dritten Quartal 120 Millionen Dollar von 1,42 Milliarden Dollar Umsatz, rund 8 Prozent (eigene Rechnung).
Was sind Event-Kontrakte? Kontrakte, bei denen Kunden auf den Ausgang von Ereignissen setzen. Robinhood vertreibt sie in Zusammenarbeit mit Kalshi.
Warum ist der Bitcoin Kurs wichtig für Robinhood? Er beeinflusst Handelsvolumen und Krypto-Erlöse.
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