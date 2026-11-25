Der Analyst von Wedbush Securities, Moshe Katri, nimmt die Robinhood-Aktie (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker: HOOD) mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 80 USD in die Bewertung auf.

Zum Auftakt seiner Berichterstattung über die Fintech-Branche sehe Moshe Katri einen Wandel bei den Wachstumstreibern. Früher habe die Wall Street das Branchenwachstum vor allem damit erklärt, dass immer mehr Verbraucher elektronisch bezahlt hätten und auch Händler in Einkaufszentren zunehmend elektronische Zahlungen akzeptiert hätten.