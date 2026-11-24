Die Robinhood Aktie (Ticker HOOD, ISIN US7707001027) schloss am Montag bei 67,37 Dollar und gewann damit 8,4 Prozent (Nasdaq, Schlusskurs 23.11.2026, laut Tickeron). Der Sprung kam im Windschatten der Nvidia-Rally und des kurzen Bitcoin-Rebounds auf bis zu 64.500 Dollar. Er ändert wenig am Gesamtbild: Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 139,75 Dollar fehlen rund 52 Prozent, allein im November hat der Broker aus Kalifornien mehr als ein Fünftel an Wert verloren (Tickeron).
Robinhood Aktie: 67 Dollar nach plus 8 Prozent, Krypto-Umsatz minus 55 Prozent, 52 Prozent unter dem Hoch – Trägt das Prognosemarkt-Geschäft den Broker?
Die Robinhood Aktie (HOOD) schloss am Montag bei 67,37 Dollar und damit 8 Prozent im Plus, liegt aber gut die Hälfte unter dem Jahreshoch. Der Grund: Die Bitcoin-Krise frisst das Kryptogeschäft, während Prognosemärkte und Aktienhandel wachsen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Robinhood Markets, Inc. (Klasse A)
- Ticker
- HOOD (Nasdaq)
- ISIN
- US7707001027
- 52-Wochen-Hoch
- 139,75 $
- Abstand zum Hoch
- rund 52 % (eigene Berechnung)
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; 52-Wochen-Hoch laut 247WallSt/Blockonomi
Die Ursache
Warum leidet die **Robinhood Aktie** so stark unter dem **Bitcoin Kurs**?
Robinhood hat sich in den vergangenen Jahren stark mit dem Kryptohandel identifiziert. Dass der Markt das Papier nun an Bitcoin misst, belegen die Zahlen. Im dritten Quartal (Bericht vom 27. Oktober) sank der Umsatz mit Krypto-Transaktionen um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar, nach 268 Millionen Dollar im Vorjahresquartal (247WallSt, Yahoo Finance, Tickeron). Der Gesamtumsatz stieg dennoch um 12 Prozent auf einen Rekordwert von 1,42 Milliarden Dollar; Krypto macht damit nur noch rund 8,5 Prozent der Erlöse aus.
Die Oktober-Daten, die Robinhood am 12. November nach US-Börsenschluss meldete, bestätigen den Trend: Das Krypto-Handelsvolumen sank gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar, in der Robinhood-App sogar um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar. Die Daten sind ungeprüft. Seit Mitte Oktober ist der Bitcoin Kurs von deutlich höheren Niveaus auf rund 60.000 Dollar gefallen; wo Privatanleger nicht handeln, verdient der Broker nicht.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung zum Vorjahr
|Krypto-Umsatz Q3 2026
|120 Mio. $
|-55 %
|Krypto-Volumen Oktober 2026
|17,0 Mrd. $
|-48 %
|Event-Kontrakte Oktober 2026
|5,9 Mrd.
|+136 %
|Gesamtumsatz Q3 2026
|1,42 Mrd. $
|+12 %
|Plattform-Vermögen Oktober 2026
|383,2 Mrd. $
|+12 %
Oktober-Daten ungeprüft. Event-Kontrakte sind eine Stückzahl, keine Dollar-Summe.
Quelle: Robinhood-Daten laut 247WallSt, Yahoo Finance/GuruFocus, Tickeron
Das zweite Standbein
Wie viel tragen **Prognosemärkte** und Aktienhandel bei Robinhood?
Der Ausgleich kommt aus anderen Sparten. Die Zahl der gehandelten Event-Kontrakte, also der Wetten auf Ereignisse über Partner wie Kalshi, stieg im Oktober um 136 Prozent auf 5,9 Milliarden. Die Erlöse mit Aktien legten im dritten Quartal um 41 Prozent auf 121 Millionen Dollar zu, die mit Optionen um 31 Prozent auf 399 Millionen Dollar. Die Zahl der Kunden mit Konto stieg auf 28,9 Millionen, das Plattform-Vermögen liegt bei 383,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 Prozent zum Vorjahr (Robinhood-Daten laut Yahoo Finance und 247WallSt).
Auch hier gibt es Risiken. Ein Teil der Oktober-Nettoeinzahlungen von 15,1 Milliarden Dollar, nämlich rund 6 Milliarden, stammt aus einer einmaligen Schenkung der Familie Dell für Kinderkonten; das zugrunde liegende Tempo ist niedriger. Prognosemärkte sind rechtlich umstritten, mindestens ein US-Generalstaatsanwalt hat Klage eingereicht (Blockonomi, ohne Datum). Auf der Regulierungsseite gilt der Clarity Act laut einem Stifel-Analysten für diese Legislaturperiode als vom Tisch (247WallSt, 5. November).
Der Vergleich
Wie schlagen sich **Coinbase** und **Strategy** im Vergleich zu Robinhood?
Wer Krypto-Aktien vergleicht, sieht ein gemeinsames Muster: Die gesamte Branche folgt dem Bitcoin Kurs. Coinbase (COIN) lebt stärker vom reinen Kryptohandel, Strategy (MSTR) hält Bitcoin als Bilanzposten. Robinhood ist das breitere Geschäftsmodell mit Aktien, Optionen, Zinserträgen und Prognosemärkten. Der Nettozinsertrag sank im dritten Quartal allerdings um 9 Prozent auf 415 Millionen Dollar. Ob die Streuung am Ende die Kursschwäche abfedert, lässt sich aus den Zahlen nicht ableiten; es ist eine offene Frage.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der **Robinhood Aktie** jetzt achten?
Der nächste Datenpunkt sind die November-Betriebszahlen, die Robinhood Mitte Dezember veröffentlicht (Yahoo Finance). Die Zahlen zum vierten Quartal werden für Februar 2027 erwartet (Tickeron). Dazwischen bestimmen die US-Preisdaten am 25. November, der Verfall der Bitcoin-Optionen am 27. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember die Stimmung für Risikoanlagen. Die US-Börsen sind am 26. November wegen Thanksgiving geschlossen.
Häufige Fragen
FAQ zur **Robinhood Aktie** und zu **Krypto-Aktien**
Wie hoch ist der Kurs der Robinhood Aktie? 67,37 Dollar zum Nasdaq-Schluss am 23. November 2026 (Quelle: Tickeron); der Handel an der Wall Street beginnt am Dienstag um 15:30 Uhr MEZ.
Warum ist die Robinhood Aktie so stark gefallen? Der Kryptohandel brach ein: Der Krypto-Umsatz sank im dritten Quartal um 55 Prozent, das Oktober-Volumen um 48 Prozent. Hinzu kommt der Bitcoin Kurs unter 65.000 Dollar.
Wie hängt Robinhood mit Bitcoin zusammen? Robinhood verdient an Transaktionen mit Kryptowährungen wie Bitcoin; sinkt der Handel, sinken die Erlöse. Zudem reagiert die Aktie auf die Stimmung am Kryptomarkt.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Die November-Daten erscheinen Mitte Dezember, die Quartalszahlen für Februar 2027 erwartet.
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