Robinhood hat sich in den vergangenen Jahren stark mit dem Kryptohandel identifiziert. Dass der Markt das Papier nun an Bitcoin misst, belegen die Zahlen. Im dritten Quartal (Bericht vom 27. Oktober) sank der Umsatz mit Krypto-Transaktionen um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar, nach 268 Millionen Dollar im Vorjahresquartal (247WallSt, Yahoo Finance, Tickeron). Der Gesamtumsatz stieg dennoch um 12 Prozent auf einen Rekordwert von 1,42 Milliarden Dollar; Krypto macht damit nur noch rund 8,5 Prozent der Erlöse aus.

Die Oktober-Daten, die Robinhood am 12. November nach US-Börsenschluss meldete, bestätigen den Trend: Das Krypto-Handelsvolumen sank gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar, in der Robinhood-App sogar um 51 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar. Die Daten sind ungeprüft. Seit Mitte Oktober ist der Bitcoin Kurs von deutlich höheren Niveaus auf rund 60.000 Dollar gefallen; wo Privatanleger nicht handeln, verdient der Broker nicht.