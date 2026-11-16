Vom Bitcoin-Miner zum Rechenzentrumsbetreiber: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Riot-Platforms-Aktie und hebt das Kursziel von 19 auf 25 US-Dollar. Zum Kurs von 17,00 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 47 Prozent. Riot vermietet zunehmend Rechenzentrumsflächen an KI-Kunden.
Riot-Platforms-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 25 Dollar
Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Riot Platforms und hebt das Kursziel von 19 auf 25 US-Dollar. Zum Kurs von 17,00 US-Dollar sind das rund 47 Prozent Potenzial. Riot hat einen Rechenzentrumsvertrag über rund 28 Milliarden US-Dollar unterschrieben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Riot Platforms, Inc.
- Handelssymbol
- RIOT (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Moley
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 25 US-Dollar (zuvor 19 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Riot-Platforms-Aktie
Milliardenvertrag mit KI-Labor – Moley erhöht das Ziel deutlich
Patrick Moley hebt sein Kursziel um fast ein Drittel an. Riot hat den größten Mietvertrag seiner Geschichte geschlossen.
Riot vermietet seinen Standort Corsicana in Texas für 15 Jahre an ein führendes KI-Labor. Der Vertrag umfasst 910 Megawatt IT-Leistung und rund 28 Milliarden US-Dollar.
Zusammen mit AMD und einem früheren Vertrag hat Riot nun Rechenzentrumsumsätze von rund 38 Milliarden US-Dollar unter Vertrag.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:
Feste Miete
Die Miete für Corsicana wird für die vollen 910 Megawatt gezahlt, unabhängig von der Auslastung.
Hohe Erträge erwartet
Riot erwartet bei voller Auslastung mehr als 2 Milliarden US-Dollar Nettobetriebsergebnis pro Jahr.
Wachsendes Ingenieursgeschäft
Der Umsatz mit elektrischer Ausrüstung für Rechenzentren hat sich mehr als verdoppelt.
Bitcoin als Geldquelle
Riot verkaufte 2026 bisher 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden US-Dollar, um den Ausbau zu finanzieren.
Mining-Umsatz schrumpft
Der Umsatz stieg im dritten Quartal nur leicht auf 181,4 Millionen US-Dollar. Der Umsatz aus Bitcoin-Mining fiel um 28 Prozent auf 116 Millionen US-Dollar.
Der Gewinn sank auf 4 Millionen US-Dollar nach 104,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Riot Platforms, Inc. (RIOT): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.