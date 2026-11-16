Riot-Platforms-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt auf 25 Dollar

Riot vermietet seinen Standort Corsicana in Texas für 15 Jahre an ein führendes KI-Labor. Der Vertrag umfasst 910 Megawatt IT-Leistung und rund 28 Milliarden US-Dollar.

Zusammen mit AMD und einem früheren Vertrag hat Riot nun Rechenzentrumsumsätze von rund 38 Milliarden US-Dollar unter Vertrag.