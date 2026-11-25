Riot hat in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden Dollar verkauft, überwiegend zur Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus. Ende September hielt das Unternehmen nur noch 2.418 Bitcoin im Wert von rund 202 Millionen Dollar (Quartalsbericht laut Finviz/InvestorsHub, 04.11.2026). Die 200-Millionen-Dollar-Kreditfazilität bei Coinbase wurde vollständig getilgt, die verpfändeten Bitcoin sind frei. Die Liquidität lag zum 30. September bei 950,2 Millionen Dollar in Cash und Bitcoin.

Das Mining selbst schrumpft: Der Bitcoin-Erlös im dritten Quartal lag bei 116,0 Millionen Dollar nach 160,8 Millionen im Vorjahr, weil der durchschnittliche Bitcoin-Preis auf 70.855 Dollar von 114.361 Dollar gefallen ist. Produziert wurden 1.637 Bitcoin (+16 Prozent), die Förderkosten ohne Abschreibung betrugen 39.265 Dollar je Bitcoin. Der Gesamtumsatz stieg leicht auf 181,4 Millionen Dollar (+1 Prozent). Mit Bitcoin bei rund 57.500 Dollar bleibt der Abstand zu den reinen Förderkosten, doch die Marge ist deutlich dünner als im Vorjahr.