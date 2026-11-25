Die Riot Platforms Aktie (Ticker RIOT, ISIN US7672921050) verliert am Mittwoch im frühen US-Handel knapp 8 Prozent, während der Bitcoin Kurs auf rund 57.500 Dollar fällt (Bitcoin Magazine, 25.11.2026, 09:54 Uhr New Yorker Zeit, 15:54 Uhr MEZ). Noch deutlicher trifft es andere Miner: IREN gibt rund 11 Prozent ab, CleanSpark knapp 10 Prozent. Für Riot stellt sich die Frage, wie viel vom Bitcoin-Geschäft nach dem Umbau zum KI-Rechenzentrumsbetreiber übrig bleibt – und wie lange die Finanzierung trägt.
Riot Platforms Aktie: Minus 8 Prozent bei 57.500 Dollar Bitcoin, 20.264 Bitcoin verkauft, 28-Milliarden-Lease – wie viel Miner steckt noch im KI-Rechenzentrum?
Die Riot Platforms Aktie verliert am Mittwoch knapp 8 Prozent, während Bitcoin auf rund 57.500 Dollar fällt. Der Miner hat in neun Monaten 20.264 Bitcoin verkauft und setzt auf einen 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag für ein KI-Rechenzentrum.
Der Umbau
Warum verkauft die Riot Platforms Aktie ihren Bitcoin-Bestand?
Riot hat in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden Dollar verkauft, überwiegend zur Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus. Ende September hielt das Unternehmen nur noch 2.418 Bitcoin im Wert von rund 202 Millionen Dollar (Quartalsbericht laut Finviz/InvestorsHub, 04.11.2026). Die 200-Millionen-Dollar-Kreditfazilität bei Coinbase wurde vollständig getilgt, die verpfändeten Bitcoin sind frei. Die Liquidität lag zum 30. September bei 950,2 Millionen Dollar in Cash und Bitcoin.
Das Mining selbst schrumpft: Der Bitcoin-Erlös im dritten Quartal lag bei 116,0 Millionen Dollar nach 160,8 Millionen im Vorjahr, weil der durchschnittliche Bitcoin-Preis auf 70.855 Dollar von 114.361 Dollar gefallen ist. Produziert wurden 1.637 Bitcoin (+16 Prozent), die Förderkosten ohne Abschreibung betrugen 39.265 Dollar je Bitcoin. Der Gesamtumsatz stieg leicht auf 181,4 Millionen Dollar (+1 Prozent). Mit Bitcoin bei rund 57.500 Dollar bleibt der Abstand zu den reinen Förderkosten, doch die Marge ist deutlich dünner als im Vorjahr.
Das Rechenzentrum
Was steckt hinter dem 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag in Corsicana?
Riot hat Anfang November einen 15-jährigen Mietvertrag über den Campus in Corsicana (Texas) mit 910 Megawatt IT-Kapazität abgeschlossen. Der Gesamtwert liegt bei etwa 28 Milliarden Dollar, im Schnitt rund 1,8 Milliarden Dollar Miete pro Jahr; zwei Verlängerungen um je fünf Jahre könnten den Wert auf rund 54 Milliarden Dollar heben. Mieter ist laut Unternehmen ein „Frontier AI Lab“, genannt wird der Name nicht. Die Übergabe erfolgt gestaffelt: 400 Megawatt im September 2027, 200 Megawatt im Januar 2028, 310 Megawatt im Juli 2028. Mit dem Rockdale-Vertrag und AMD kommt Riot auf 1.151 Megawatt und rund 38 Milliarden Dollar Vertragsumsatz.
Der Haken: Der Investitionsbedarf für Corsicana liegt bei rund 5,5 Milliarden Dollar. Riot trägt nach eigenen Angaben 2 Millionen Dollar je Megawatt aus vorhandener Liquidität, den Rest sollen Mieterrückerstattungen und Projektfinanzierung decken; weitere Aktienausgaben erwartet das Unternehmen nach eigener Aussage nicht. Für Rockdale wird laut Tikr (05.11.2026) eine Bridge-Finanzierung über 573 Millionen Dollar mit Fälligkeit zum 31. Dezember genannt – dieser Punkt ist aus einer einzelnen Quelle und sollte vor dem Weiterverbreiten geprüft werden.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|181,4 Mio. USD (+1 %)
|Mining-Erlös Q3
|116,0 Mio. USD (Vorjahr 160,8 Mio.)
|Durchschn. Bitcoin-Preis Q3
|70.855 USD (Vorjahr 114.361)
|Förderkosten ohne Abschreibung
|39.265 USD je Bitcoin
|Bitcoin-Bestand 30.09.
|2.418 BTC
|Vertragsvolumen gesamt
|1.151 MW, rund 38 Mrd. USD
Quelle: Riot-Quartalsbericht laut Finviz/InvestorsHub (04.11.2026), Bitcoin Magazine (25.11.2026)
Das große Bild
Wie hängen Riot, Strategy und Coinbase am Bitcoin Kurs?
Der Sektor steht unter doppeltem Druck: fallender Bitcoin Kurs und Zweifel am KI-Boom. Der Nasdaq-Ausverkauf mit Abschlägen bei Nvidia, Micron und AMD von teils mehr als 8 Prozent trifft jene Miner besonders, die ihre Zukunft als KI-Rechenzentrum sehen. Zugleich verlieren die Krypto-Aktien Strategy (rund 8 Prozent), Coinbase (rund 6 Prozent) und Circle (mehr als 7 Prozent) mit dem Bitcoin. Anfang November hatte die Tikr-Analyse bereits einen Rücksetzer von 6 Prozent bei Riot nach dem Mietvertrag vermerkt.
Häufige Fragen zur Riot Platforms Aktie
Warum fällt die Riot Platforms Aktie heute?
Bitcoin fällt auf rund 57.500 Dollar, die Nasdaq verliert rund 4 Prozent, die Miner-Aktien geben zwischen 8 und 11 Prozent nach.
Wie viel Bitcoin hält Riot noch?
Zum 30. September 2.418 Bitcoin; in den ersten neun Monaten wurden 20.264 Bitcoin verkauft.
Was ist der Corsicana-Mietvertrag?
Ein 15-Jahres-Vertrag über 910 Megawatt mit einem nicht genannten KI-Labor, Gesamtwert rund 28 Milliarden Dollar.
Wann liefert Riot die Rechenkapazität?
400 Megawatt im September 2027, 200 im Januar 2028 und 310 im Juli 2028.
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