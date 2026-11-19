Die Riot Platforms Aktie (Nasdaq: RIOT, ISIN US7672921050) bleibt nach Quartalszahlen und dem Corsicana-Mietvertrag ein Wert zwischen zwei Welten: Bitcoin-Mining auf der einen, KI-Rechenzentrumsflächen auf der anderen Seite. Vor der Vorlage der Zahlen am 4. November lag der Kurs bei 14,02 Dollar, wie Earnings Whispers berichtet. Ein verlässlicher Schlusskurs vom heutigen Tag liegt der Redaktion nicht vor, die Kursangabe ist deshalb auf den Stand vor den Zahlen begrenzt.
Riot Platforms Aktie: 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag für Corsicana, nur noch 2.418 Bitcoin in der Kasse – wird der Bitcoin-Miner zum Vermieter für KI?
Die Riot Platforms Aktie steht für den Umbau vom Bitcoin-Miner zum Anbieter von KI-Rechenzentrumsflächen: 910 Megawatt in Corsicana, 15 Jahre Laufzeit, rund 28 Milliarden Dollar Vertragswert. Was die Zahlen zum dritten Quartal und der Bitcoin-Verkauf von 20.264 Coins für Anleger bedeuten.
Für Anleger, die Bitcoin über Krypto-Aktien verfolgen, ist Riot ein Sonderfall: Das Unternehmen hat 2026 bis zum dritten Quartal 20.264 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden Dollar verkauft und hält zum 30. September nur noch 2.418 Bitcoin im Wert von rund 202 Millionen Dollar. Die Zukunft liegt im Vermieten von Strom und Fläche an ein KI-Labor.
Corsicana
Was steckt im 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag?
Riot vermietet laut Pressemitteilung den gesamten Campus in Corsicana (Texas) mit 332 Acres und 910 Megawatt kritischer IT-Leistung für 15 Jahre an ein nicht namentlich genanntes „führendes Frontier-KI-Labor“. Der Vertrag ist ein sogenannter Triple-Net-Pachtvertrag, bei dem der Mieter die Nebenkosten trägt. Der Anfangswert liegt bei rund 28 Milliarden Dollar, mit zwei Verlängerungsoptionen von je fünf Jahren bei rund 54 Milliarden Dollar. Die durchschnittliche Jahresmiete beträgt rund 1,8 Milliarden Dollar bei einer Marge auf das Nettobetriebsergebnis von rund 99 Prozent.
Der Haken liegt im Zeitplan und im Kapitalbedarf. Die Übergabe erfolgt in Stufen: 400 Megawatt im September 2027, 200 Megawatt im Januar 2028 und 310 Megawatt im Juli 2028. Der Kapitalbedarf beträgt 5,5 Milliarden Dollar oder rund 6 Millionen Dollar je Megawatt. Riot trägt davon 2 Millionen Dollar je Megawatt aus eigener Liquidität, die restlichen 4 Millionen Dollar sollen in Phasen vom Mieter erstattet werden, über eine nicht-rückgriffsfähige Projektfinanzierung. Eine Aktienemission ist laut Unternehmen derzeit nicht geplant.
Wie lief das dritte Quartal im Bitcoin-Geschäft?
Der Umsatz lag bei 181,4 Millionen Dollar nach 180,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Bitcoin-Mining-Umsatz sank auf 116,0 Millionen Dollar nach 160,8 Millionen Dollar, weil der durchschnittliche Bitcoin Kurs im Quartal bei 70.855 Dollar lag, nach 114.361 Dollar ein Jahr zuvor. Die Produktion stieg trotzdem um 16 Prozent auf 1.637 Bitcoin. Die Kosten je Bitcoin ohne Abschreibung betrugen 39.265 Dollar. Wachsende Umsätze kamen aus dem Engineering-Geschäft mit 47,0 Millionen Dollar (Vorjahr 19,1 Millionen Dollar) und dem Rechenzentrumsgeschäft mit 18,4 Millionen Dollar.
Unter dem Strich stand ein Quartalsgewinn von rund 4,0 Millionen Dollar, nach 104,5 Millionen Dollar im Vorjahr. Für die ersten neun Monate weist Riot einen Nettoverlust von 733,6 Millionen Dollar aus. Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei 191,3 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Umsatz
|181,4 Mio. USD
|180,2 Mio. USD
|Bitcoin-Mining-Umsatz
|116,0 Mio. USD
|160,8 Mio. USD
|Produzierte Bitcoin
|1.637
|1.406
|Durchschnittlicher Bitcoin-Preis
|70.855 USD
|114.361 USD
|Nettoergebnis
|+4,0 Mio. USD
|+104,5 Mio. USD
Zahlen des dritten Quartals 2026 (bis 30.9.). Der Bitcoin-Bestand von 2.418 BTC wurde vom Unternehmen mit 83.554 Dollar je Bitcoin bewertet.
Quelle: Riot Platforms, Pressemitteilung vom 4.11.2026 (über Finviz); Earnings Whispers
Wie verändert der Umbau die Riot Platforms Aktie gegenüber Strategy und MARA?
Im Vergleich zur Strategy Aktie, die fast ausschließlich an Bitcoin hängt, und zur MARA Aktie, die ihre Bitcoin-Bestände zuletzt gegen Schulden verkauft hat, setzt Riot am deutlichsten auf die Stromseite des Geschäfts. Wer die Riot Platforms Aktie kauft, kauft damit weniger einen Bitcoin-Preis als Zugang zu Netzanschlüssen, Flächen und langlaufenden Mietverträgen. Das bleibt gleichzeitig ein Finanzierungsprojekt: Der Finanzchef verweist laut Earnings Whispers auf gestiegene Aufschläge und strengere Kreditprüfungen am Markt.
Das Management erwartet aus dem Mietvertrag laut Earnings Whispers Umsätze von rund 250 Millionen Dollar im Jahr 2027, 1,8 Milliarden Dollar 2028 und 2,3 Milliarden Dollar 2029. Das sind Unternehmensziele, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Riot Platforms Aktie
Wer ist der Mieter in Corsicana? Riot nennt nur ein „führendes Frontier-KI-Labor“. Ein Name ist in den Quellen nicht belegt.
Wie viele Bitcoin hält Riot? Zum 30. September 2026 waren es 2.418 Bitcoin, im Vorquartal laut Earnings Whispers noch 11.380.
Wann fließt die Miete aus Corsicana? Die Übergabe beginnt im September 2027, die Miete je Phase spätestens 60 Tage nach Übergabe der Flächen.
Wie hängt Riot am Bitcoin Kurs? Über das Mining-Geschäft und den Restbestand direkt, über den Mietvertrag künftig kaum.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.