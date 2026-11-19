Riot vermietet laut Pressemitteilung den gesamten Campus in Corsicana (Texas) mit 332 Acres und 910 Megawatt kritischer IT-Leistung für 15 Jahre an ein nicht namentlich genanntes „führendes Frontier-KI-Labor“. Der Vertrag ist ein sogenannter Triple-Net-Pachtvertrag, bei dem der Mieter die Nebenkosten trägt. Der Anfangswert liegt bei rund 28 Milliarden Dollar, mit zwei Verlängerungsoptionen von je fünf Jahren bei rund 54 Milliarden Dollar. Die durchschnittliche Jahresmiete beträgt rund 1,8 Milliarden Dollar bei einer Marge auf das Nettobetriebsergebnis von rund 99 Prozent.

Der Haken liegt im Zeitplan und im Kapitalbedarf. Die Übergabe erfolgt in Stufen: 400 Megawatt im September 2027, 200 Megawatt im Januar 2028 und 310 Megawatt im Juli 2028. Der Kapitalbedarf beträgt 5,5 Milliarden Dollar oder rund 6 Millionen Dollar je Megawatt. Riot trägt davon 2 Millionen Dollar je Megawatt aus eigener Liquidität, die restlichen 4 Millionen Dollar sollen in Phasen vom Mieter erstattet werden, über eine nicht-rückgriffsfähige Projektfinanzierung. Eine Aktienemission ist laut Unternehmen derzeit nicht geplant.