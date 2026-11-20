Der Hashprice misst, was ein Miner pro Rechenleistung und Tag verdient. Fällt der Bitcoin Kurs oder steigt die Konkurrenz im Netz, sinkt er. Die Hashrate lag laut Blockhead am 2. November bei rund 1.069 Exahash je Sekunde, etwa 8 Prozent unter dem Rekord. Die Einnahmen der Branche beliefen sich im Oktober auf 34 bis 43 Millionen Dollar pro Tag.

Besonders empfindlich ist MARA: Das Unternehmen kommt laut Blockhead auf Kosten von 30,8 Dollar je PH/s und Tag, die Marge lag Ende Oktober bei rund 7 Prozent. Im Quartal verkaufte MARA 17.488 Bitcoin, das 7,8-Fache der selbst geminten 2.247. Ein Teil der Branche finanziert also den Umbau mit Bitcoin-Verkäufen.