Die Riot Aktie (NASDAQ: RIOT, ISIN: US7672921050) steht stellvertretend für eine Branche im Umbruch: Bitcoin-Miner verdienen weniger pro Rechenleistung und prüfen, ob KI-Rechenzentren das bessere Geschäft sind. Laut Blockhead vom 11. November fiel der Hashprice, also der Tageserlös je Petahash, von 40,24 Dollar am 1. Oktober auf 33,18 Dollar Ende Oktober. Riot verkaufte im dritten Quartal 10.599 Bitcoin, MARA sogar 17.488. Beide Krypto-Aktien und ihre Rivalen hängen am Bitcoin Kurs, der am Freitag bei rund 61.900 Dollar liegt, und an der Frage, ob das Mining auf Dauer die Stromkosten trägt.
Riot Aktie: 10.599 Bitcoin im Quartal verkauft, Hashprice auf 33 Dollar gefallen - Wird aus dem Bitcoin-Miner ein KI-Rechenzentrum?
Bitcoin-Miner geraten zwischen zwei Mühlsteine: Der Hashprice ist im Oktober um 17,5 Prozent auf 33 Dollar je PH/s und Tag gefallen, zugleich lockt KI-Rechenleistung mit deutlich höheren Erlösen je Megawatt. Was das für die Riot Aktie, MARA, Core Scientific und den Bitcoin Kurs bedeutet.
Die Marge
Warum drückt der Hashprice auf die Miner – und wer ist am stärksten betroffen?
Der Hashprice misst, was ein Miner pro Rechenleistung und Tag verdient. Fällt der Bitcoin Kurs oder steigt die Konkurrenz im Netz, sinkt er. Die Hashrate lag laut Blockhead am 2. November bei rund 1.069 Exahash je Sekunde, etwa 8 Prozent unter dem Rekord. Die Einnahmen der Branche beliefen sich im Oktober auf 34 bis 43 Millionen Dollar pro Tag.
Besonders empfindlich ist MARA: Das Unternehmen kommt laut Blockhead auf Kosten von 30,8 Dollar je PH/s und Tag, die Marge lag Ende Oktober bei rund 7 Prozent. Im Quartal verkaufte MARA 17.488 Bitcoin, das 7,8-Fache der selbst geminten 2.247. Ein Teil der Branche finanziert also den Umbau mit Bitcoin-Verkäufen.
|Unternehmen
|Angabe
|Riot
|10.599 BTC im Quartal verkauft
|MARA
|17.488 BTC verkauft, 2.247 BTC gemint; Marge Ende Oktober rund 7 %
|Hut 8
|rund 3.100 BTC verkauft (Quartal plus Oktober)
|Core Scientific
|485 MW, über 700 Mio. US-Dollar Colocation-Umsatz (annualisiert), bereinigte EBITDA-Marge 57 %
|IREN
|402 BTC (Vorjahr 2.039 BTC); Verlust 263 Mio. US-Dollar im Geschäftsquartal 1
Zahlen laut Blockhead, Zeiträume und Bestände unterscheiden sich je Unternehmen.
Quelle: Blockhead, 11.11.2026
Ist KI das bessere Geschäft für Riot, MARA und Core Scientific?
Nach Blockhead verdienen drei von neun großen Minern bereits den Großteil ihres Umsatzes außerhalb des Minings. Als Modellrechnung nennt der Artikel: Bei einem Hashprice von 33 Dollar bringt ein Megawatt im Mining 0,6 bis 0,8 Millionen Dollar Umsatz im Jahr, bei einer KI-Vermietung läge der Umsatz je Megawatt beim 1,8- bis 2,4-Fachen. Das ist eine Schätzung des Autors, kein Ist-Wert. Core Scientific zeigt, wie der Wandel aussehen kann: 485 Megawatt und eine EBITDA-Marge von 57 Prozent im Colocation-Geschäft. Bei HIVE liegt die Bruttomarge im KI-Geschäft bei 51 Prozent, im Bitcoin-Mining bei 34 Prozent.
Das hat einen Preis. Der Umbau braucht Kapital, und die Verträge hängen an großen Kunden wie CoreWeave, dessen Ausfallversicherung nach Blockhead zuletzt zwischen 1.152 und 1.278 Basispunkten lag. Ob die Vertragsvolumina, bei Core über 24 Milliarden Dollar, tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
Wenn Miner Bitcoin verkaufen, belastet das zusätzlich den Markt: Riot und MARA allein verkauften im Quartal gut 28.000 Bitcoin. Gleichzeitig entlastet der Schritt in die KI die Abhängigkeit vom Bitcoin Kurs. Andere Krypto-Aktien wie Coinbase, Strategy oder Metaplanet hängen stärker an der Nachfrage nach Bitcoin selbst.
FAQ: Antworten zur Riot Aktie und zu Bitcoin-Minern
Was ist der Hashprice?
Der Hashprice ist der Tageserlös eines Miners je Petahash Rechenleistung. Ende Oktober 2026 lag er laut MillionMiner bei 33,18 US-Dollar.
Wie viele Bitcoin hat Riot im dritten Quartal verkauft?
Laut Blockhead 10.599 Bitcoin.
Gibt es eine Riot Aktie Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Zum Umfeld zählen MARA, Core Scientific, IREN, Hut 8 und CleanSpark sowie Coinbase und Strategy mit anderen Geschäftsmodellen.
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