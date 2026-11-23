Die Rio Tinto Aktie (ISIN: GB0007188757, FSE: RIO1, LSE-Symbol: RIO) steht unter Druck. Laut boerse-express notierte sie am 21. November um 13:03 Uhr bei 66,15 Euro, auf Wochensicht ein Minus von 11,7 Prozent, auf Monatssicht von 11,4 Prozent. finanzen.net nennt für den 20. November 66,64 Euro (gettex, minus 2,56 Prozent) und in London 56,40 Pfund. Einen Kurs von heute Morgen gibt es in den geprüften Quellen nicht.

Auffällig ist, was fehlt: Es gibt keine Unternehmensnachricht. Boerse-express schreibt ausdrücklich, ein unternehmensbezogener Auslöser fehle. Der Kursrutsch des Rohstoff-Konzerns hängt am Rohstoffmarkt, vor allem an Kupfer und Eisenerz, und an der Zinsangst der Märkte. Die Redaktion kennzeichnet das als Einordnung, nicht als belegte Ursache.