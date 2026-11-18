Die Rio Tinto Aktie (Ticker: RIO, ISIN: GB0007188757) steht unter dem Druck ihres wichtigsten Rohstoffs: Der Eisenerzpreis ist in Singapur diese Woche unter 90 Dollar je Tonne gefallen – laut mining.com.au der tiefste Stand seit vier Jahren. An der australischen Börse schloss die Rio-Tinto-Aktie am Dienstag laut Kalkine bei 143,21 australischen Dollar, ein Minus von 2,06 Prozent nach bereits 2,21 Prozent am Montag. Am Mittwoch pendelte das Papier in Sydney nach Berichten von mining.com.au und IBTimes um den Vortagesschluss. Und am Freitag sitzt der Konzern in Peking mit am Tisch, wenn Chinas Premier Li Qiang australische Konzernchefs empfängt.
Rio Tinto Aktie: Eisenerz auf Vier-Jahres-Tief, am Freitag sitzt der Konzern bei Chinas Premier am Tisch – entscheidet Peking jetzt über die Gewinne?
Die Rio Tinto Aktie hat binnen zwei Tagen mehr als 4 Prozent verloren, der Eisenerzpreis ist in Singapur unter 90 Dollar je Tonne gefallen – den tiefsten Stand seit vier Jahren. Am Freitag treffen Spitzenmanager von Rio Tinto und BHP in Peking Premier Li Qiang. Was auf dem Spiel steht, wie abhängig der Konzern vom Eisenerz ist und was Anleger beobachten sollten.
Für Rio Tinto ist Eisenerz nicht irgendein Rohstoff – es ist rund die Hälfte des Geschäfts.
Eisenerz aktuell
Warum fällt der Eisenerzpreis auf ein Vier-Jahres-Tief?
Chinas Stahlindustrie schrumpft, die Häfen füllen sich, und neue Minen drängen auf den Markt. Für den Eisenerzpreis kommt alles auf einmal.
An der Rohstoffbörse in Dalian fiel der Eisenerz-Kontrakt am Dienstag laut Motley Fool Australia auf rund 647 Yuan je Tonne, den tiefsten Stand seit Oktober 2022 – auf Jahressicht ein Minus von etwa 18 Prozent. Chinas Stahlwerke produzierten im Oktober laut dem nationalen Statistikamt 70,83 Millionen Tonnen Rohstahl, 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr; von Januar bis Oktober sank die Produktion um 2,8 Prozent. Gleichzeitig wuchsen die Lagerbestände in den 35 wichtigsten chinesischen Häfen laut dem Datenanbieter SMM in einer Woche um knapp 3 Millionen auf 152,12 Millionen Tonnen.
Dazu kommt der Faktor Geldpolitik: Die Aussicht auf eine weitere Fed-Zinserhöhung und ein starker Dollar belasten derzeit alle Rohstoffe. Laut TradingKey und Kalkine trafen Eisenerz- und Kupferschwäche, China-Sorgen und ein Ausverkauf bei Technologiewerten die australischen Minenwerte zu Wochenbeginn gleichzeitig. Auch der Kupferpreis fiel am Dienstag laut Motley Fool unter 6 Dollar je Pfund.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|Rio Tinto (ASX), 17.11.
|143,21 A$
|–2,06 %
|Rio Tinto (ASX), 16.11.
|146,22 A$
|–2,21 %
|Rio Tinto seit Jahresbeginn
|rund –3 %
|Stand 17.11. mittags
|Eisenerz SGX
|unter 90 $/t
|Vier-Jahres-Tief
|Eisenerz Dalian
|rund 647 Yuan/t
|tiefster Stand seit Okt. 2022
|Chinas Hafenbestände
|152,12 Mio. t
|+2,99 Mio. t zur Vorwoche
Quelle: Kalkine (17.11.), Yahoo Finance AU (16.11.), Motley Fool AU (17.11.), mining.com.au (18.11.), SMM (16.11.), Trading Economics (17.11.)
Treffen in Peking
Was steht für die Rio Tinto Aktie beim Treffen in Peking auf dem Spiel?
Am Freitag empfängt Chinas Premier Li Qiang laut mining.com.au eine Runde australischer Konzernchefs, die Premierminister Anthony Albanese begleiten. Für Rio Tinto nimmt Eisenerz-Chef Matt Holcz teil, für BHP die Australien-Chefin Geraldine Slattery. Hintergrund ist ein Machtkampf um die Preise: Chinas staatliche Einkaufsgesellschaft China Mineral Resources Group (CMRG) hatte Stahlwerken in diesem Jahr zeitweise untersagt, bestimmte Produkte von BHP, Fortescue und Rio Tinto zu kaufen, solange die Verhandlungen liefen. Rio Tinto hat laut Bloomberg bereits im Oktober einen mehrjährigen Liefervertrag mit CMRG für November 2026 bis Mai 2028 unterzeichnet; Mengen und Preise wurden nicht veröffentlicht.
Australiens Rohstoffministerin Madeleine King stellte laut mining.com.au klar, eine Manipulation des Eisenerzhandels würde gegen internationale Regeln verstoßen. Die Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Gewinnschätzungen (EBITDA) für australische Minenkonzerne über das nächste Jahrzehnt um bis zu 9 Milliarden Dollar gesenkt – unter der Annahme eines Eisenerzpreises von 85 bis 90 Dollar. Peking will Preissetzungsmacht, Canberra will Marktregeln – und Rio Tinto steht dazwischen.
Das große Bild
Wie abhängig ist Rio Tinto vom Eisenerz?
Laut Motley Fool Australia steht Eisenerz für rund 50 bis 60 Prozent des Umsatzes. Im dritten Quartal verschiffte Rio Tinto laut seinem Produktionsbericht vom 14. Oktober 85,7 Millionen Tonnen aus der australischen Pilbara-Region, 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2026 peilt der Konzern 323 bis 338 Millionen Tonnen an, bei Stückkosten von 23,50 bis 25 Dollar je Tonne. Diese niedrigen Kosten sind der Puffer: Selbst bei 90 Dollar verdient Rio Tinto mit jeder Tonne noch deutlich – aber spürbar weniger als bei den Preisen der Vorjahre.
Parallel fährt Rio Tinto das Mega-Projekt Simandou in Guinea hoch. Die Mine lief laut Quartalsbericht zuletzt mit einer Jahresrate von rund 10 Millionen Tonnen; im vierten Quartal soll das erste Erz über den neuen Hafen laufen. Das ist die Ironie: Rio Tintos Wachstumsprojekt bringt genau das zusätzliche Angebot, das den Eisenerzpreis drückt.
Die Diversifizierung schreitet voran. Rio Tinto förderte im dritten Quartal 205.000 Tonnen Kupfer, die mongolische Mine Oyu Tolgoi steigerte ihren Ausstoß um 27 Prozent – musste Ende Oktober nach einem seismischen Ereignis allerdings kurzzeitig den Untertagebetrieb stoppen. Am 17. November meldete der Konzern einen Stromvertrag, mit dem eine stillgelegte Produktionslinie der Aluminiumhütte Tiwai Point in Neuseeland wieder angefahren wird. Beim Lithium erwartet Rio Tinto für 2026 das untere Ende der Spanne von 61.000 bis 64.000 Tonnen.
Termine
Was müssen Rio Tinto Anleger jetzt beobachten?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Ein falkenhafter Ton würde Dollar und Rohstoffe weiter belasten.
Freitag, 20.11.: Treffen mit Premier Li Qiang
Signale zu Eisenerz-Einkäufen und CMRG-Verhandlungen könnten die Minenaktien bewegen.
Viertes Quartal: Simandou-Hafen
Das erste Erz über den neuen Hafen ist für das laufende Quartal geplant.
19. Januar 2027: Produktionsbericht
Laut MarketScreener legt Rio Tinto dann die Zahlen zum vierten Quartal vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Rio Tinto Aktie
Warum fällt die Rio Tinto Aktie? Der Eisenerzpreis ist in Singapur unter 90 Dollar je Tonne gefallen, den tiefsten Stand seit vier Jahren. Hinzu kommen China-Sorgen, ein starker Dollar und eine schwache Stimmung bei Minenwerten.
Wie hoch ist der Eisenerzpreis aktuell? Laut mining.com.au unter 90 Dollar je Tonne an der SGX, in Dalian laut Motley Fool rund 647 Yuan je Tonne (17. November).
Was bedeutet das Treffen in Peking für Rio Tinto? Am 20. November treffen Manager von Rio Tinto und BHP Chinas Premier Li Qiang. Signale zu den Eisenerz-Verhandlungen könnten die Rio Tinto Aktie bewegen.
Wie wichtig ist Eisenerz für Rio Tinto? Laut Motley Fool Australia macht Eisenerz rund 50 bis 60 Prozent des Umsatzes aus; daneben wachsen Kupfer, Aluminium und Lithium.
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