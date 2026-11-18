Laut Motley Fool Australia steht Eisenerz für rund 50 bis 60 Prozent des Umsatzes. Im dritten Quartal verschiffte Rio Tinto laut seinem Produktionsbericht vom 14. Oktober 85,7 Millionen Tonnen aus der australischen Pilbara-Region, 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2026 peilt der Konzern 323 bis 338 Millionen Tonnen an, bei Stückkosten von 23,50 bis 25 Dollar je Tonne. Diese niedrigen Kosten sind der Puffer: Selbst bei 90 Dollar verdient Rio Tinto mit jeder Tonne noch deutlich – aber spürbar weniger als bei den Preisen der Vorjahre.

Parallel fährt Rio Tinto das Mega-Projekt Simandou in Guinea hoch. Die Mine lief laut Quartalsbericht zuletzt mit einer Jahresrate von rund 10 Millionen Tonnen; im vierten Quartal soll das erste Erz über den neuen Hafen laufen. Das ist die Ironie: Rio Tintos Wachstumsprojekt bringt genau das zusätzliche Angebot, das den Eisenerzpreis drückt.

Die Diversifizierung schreitet voran. Rio Tinto förderte im dritten Quartal 205.000 Tonnen Kupfer, die mongolische Mine Oyu Tolgoi steigerte ihren Ausstoß um 27 Prozent – musste Ende Oktober nach einem seismischen Ereignis allerdings kurzzeitig den Untertagebetrieb stoppen. Am 17. November meldete der Konzern einen Stromvertrag, mit dem eine stillgelegte Produktionslinie der Aluminiumhütte Tiwai Point in Neuseeland wieder angefahren wird. Beim Lithium erwartet Rio Tinto für 2026 das untere Ende der Spanne von 61.000 bis 64.000 Tonnen.