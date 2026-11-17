Myles Allsop von der Schweizer Großbank UBS bestätigt in der Rio Tinto-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 7.300 Pence und das Rating "neutral" für Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker: RIO1). Die in London gehandelte Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 6.040 Pence und verliert damit 110 Pence beziehungsweise 1,79 %. Während der Aktienkurs nachgibt, richtet sich der Blick auf mögliche Fortschritte bei Anteilsverkäufen in Australien und Kanada.