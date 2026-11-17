Myles Allsop von der Schweizer Großbank UBS bestätigt in der Rio Tinto-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 7.300 Pence und das Rating "neutral" für Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker: RIO1). Die in London gehandelte Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 6.040 Pence und verliert damit 110 Pence beziehungsweise 1,79 %. Während der Aktienkurs nachgibt, richtet sich der Blick auf mögliche Fortschritte bei Anteilsverkäufen in Australien und Kanada.
Rio Tinto Aktie: Bewegung bei Pilbara-Verkäufen – kommen jetzt die Angebote?
Rio Tinto wartet auf bindende Kaufangebote im Dezember – UBS bleibt trotz rund 20,9 % Abstand zum Kursziel von 7.300 Pence bei "neutral".
Kursziel 7.300 Pence: Potenzial vorhanden, UBS bleibt zurückhaltend
Zwischen dem angegebenen Aktienkurs und dem Kursziel 7.300 Pence liege ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,9 %. Dennoch bleibe Myles Allsop beim Rating "neutral". Die UBS spreche damit trotz des Abstands zum Kursziel keine ausdrückliche Kaufempfehlung aus.
Diese Kombination verleihe der Rio Tinto-Aktienanalyse eine besondere Spannung: Einerseits liege die Zielmarke deutlich über dem aktuellen Kurs, andererseits sehe Myles Allsop offenbar noch keinen Anlass für eine optimistischere Einstufung. Aus dem rechnerischen Potenzial allein lasse sich deshalb keine bevorstehende Neubewertung ableiten.
Anteilsverkäufe: Bisher überschaubare Fortschritte
Im Mittelpunkt der Einschätzung von Myles Allsop stehe die Umsetzung geplanter Anteilsverkäufe. Die bisherigen Fortschritte der Bergwerksgesellschaft seien nach seiner Einschätzung überschaubar. Einige Projekte schienen nun jedoch voranzukommen.
Damit verschiebe sich der Fokus auf die Frage, ob aus Verkaufsabsichten bald belastbare Transaktionen würden. Für Anleger sei entscheidend, welche Vermögenswerte tatsächlich veräußert werden könnten, zu welchen Bedingungen dies geschehe und welche wirtschaftlichen Folgen daraus entstünden.
Die UBS halte sich mit dem Rating "neutral" weiterhin zurück. Das unveränderte Kursziel 7.300 Pence signalisiere zugleich, dass Myles Allsop seine bisherige Zielmarke trotz des bislang begrenzten Fortschritts beibehalte.
Pilbara und Kanada: Hier könnte Bewegung entstehen
Nach den in der vorliegenden Meldung aufgegriffenen Medienberichten gebe es Fortschritte bei Verkäufen von Teilen des australischen Eisenerznetzwerks Pilbara sowie bei weiteren Verkäufen in Kanada.
Der konkrete Umfang der möglichen Transaktionen bleibe in der Kurzmeldung allerdings offen. Weder würden bestimmte Verkaufserlöse genannt noch einzelne Interessenten oder eine abschließende Transaktionsstruktur beschrieben.
Für die Rio Tinto-Aktienanalyse von UBS sei deshalb vor allem die mögliche Beschleunigung des Prozesses relevant. Dass einzelne Vorhaben vorankämen, wäre ein Fortschritt. Ein erfolgreicher Abschluss lasse sich daraus jedoch noch nicht ableiten.
Dezember als nächster Prüfstein
Bindende Angebote von Interessenten sollten den Medienberichten zufolge im Dezember vorliegen. Damit zeichne sich ein möglicher nächster Meilenstein ab, an dem Anleger die Verkaufsbemühungen konkreter beurteilen könnten.
Solche Angebote könnten Hinweise darauf liefern, wie groß das tatsächliche Käuferinteresse sei und welche Konditionen erreichbar wären. Sie wären allerdings noch nicht mit einem abgeschlossenen Verkauf gleichzusetzen. Weitere Verhandlungen und die Erfüllung etwaiger Abschlussbedingungen könnten folgen.
Myles Allsop und die UBS würden mit ihrer unveränderten Einstufung somit eine abwartende Haltung einnehmen. Das Rating "neutral" passe zu einer Situation, in der neue Impulse möglich seien, wichtige wirtschaftliche Details aber noch fehlten.
Chancen für die Aktie – und die offenen Fragen
Sollten die Verkaufsprozesse erfolgreich voranschreiten, könnte dies Unsicherheit über die Umsetzung reduzieren. Attraktive Konditionen könnten darüber hinaus die Wahrnehmung der Transaktionen am Markt verbessern.
Ob daraus tatsächlich zusätzlicher Wert für die Aktionäre entstehe, hinge jedoch nicht allein von der Höhe möglicher Erlöse ab. Ebenso wichtig wären die künftig entfallenden Ergebnisbeiträge, verbleibende Verpflichtungen und die Verwendung der Mittel. Dazu enthalte die vorliegende Meldung keine konkreten Angaben.
Auf der Risikoseite stünden mögliche Verzögerungen, enttäuschende Angebote oder ausbleibende Abschlüsse. Selbst ein Verkauf wäre nicht automatisch ein positiver Kurstreiber, wenn seine Bedingungen hinter den Erwartungen zurückblieben.
Die Rio Tinto-Aktienanalyse von UBS liefere deshalb vor allem einen Anlass, die nächsten Schritte aufmerksam zu verfolgen. Myles Allsop erkenne erste Bewegung bei einzelnen Vorhaben, bleibe mit dem Kursziel 7.300 Pence und dem Rating "neutral" aber bei seiner bisherigen Position.
Auch der aktuelle Kursrückgang lasse sich anhand der vorliegenden Informationen nicht eindeutig mit den Verkaufsplänen erklären. Für eine belastbare Einschätzung der Transaktionen müssten zunächst konkretere Angaben folgen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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