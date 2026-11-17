Laut Reuters fielen im Londoner Leitindex FTSE 100 am Dienstagmorgen Antofagasta um 2 Prozent, Anglo American um 1,8 Prozent und Glencore um 1,5 Prozent. In Australien gab der ASX 200 laut Saxo Bank um 1,8 Prozent nach, die Schwesteraktie Rio Tinto Ltd verlor an der Börse in Sydney laut Motley Fool Australia zur Mittagszeit rund 2 Prozent auf 143,34 australische Dollar. Über einen Monat summiert sich das Minus dort auf rund 8 Prozent.

Der Grund: Kupfer rutschte laut Saxo Bank wieder unter 6 Dollar je Pfund und nähert sich dem Juni-Tief von 5,92 Dollar. Saxo verweist auf eine nachlassende Nachfrage aus China und schwächere Investitionen in KI-Rechenzentren. Hinzu kommt der Druck durch steigende US-Zinsen und einen starken Dollar, der Rohstoffe generell belastet.