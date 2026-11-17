Die Rio Tinto Aktie (Ticker: RIO, ISIN: GB0007188757) verliert am Dienstag mit dem gesamten Bergbausektor an Boden: In London lag der Titel laut Reuters um 09:23 Uhr MEZ 1,4 Prozent im Minus, auf Tradegate kostete die Aktie um 10:47 Uhr MEZ 72,37 Euro und damit knapp 1 Prozent weniger als am Vortag. Der Auslöser ist der schwache Kupferpreis und ein breiter Ausverkauf bei Rohstoff-Aktien. Dabei stellt Rio Tinto gerade die Weichen für ein Geschäft, das vom aktuellen Engpass bei Aluminium profitieren könnte.
Rio Tinto Aktie: Baustart für 2,6-Milliarden-Bauxitprojekt, Neustart in Tiwai Point – wird Aluminium zum zweiten Standbein neben Eisenerz?
Die Rio Tinto Aktie gerät am Dienstag mit dem Minensektor unter Druck. Dabei treibt der Bergbaukonzern gerade seine Aluminium-Kette voran: In Australien startet der Bau eines Bauxitprojekts für 2,6 Milliarden Dollar, in Neuseeland soll eine stillgelegte Hüttenlinie wieder anlaufen – mitten in einem Aluminium-Engpass, wie es ihn seit 1990 nicht gab. Was das für die Rio Tinto Aktie bedeutet.
Rio Tinto Aktie aktuell
Warum fällt die Rio Tinto Aktie trotz guter Nachrichten?
Die Kursbewegung hat mit Rio Tinto selbst wenig zu tun. Die Bergbauwerte werden derzeit als Gruppe verkauft – und Rio Tinto gehört zu den größten Namen im Korb.
Laut Reuters fielen im Londoner Leitindex FTSE 100 am Dienstagmorgen Antofagasta um 2 Prozent, Anglo American um 1,8 Prozent und Glencore um 1,5 Prozent. In Australien gab der ASX 200 laut Saxo Bank um 1,8 Prozent nach, die Schwesteraktie Rio Tinto Ltd verlor an der Börse in Sydney laut Motley Fool Australia zur Mittagszeit rund 2 Prozent auf 143,34 australische Dollar. Über einen Monat summiert sich das Minus dort auf rund 8 Prozent.
Der Grund: Kupfer rutschte laut Saxo Bank wieder unter 6 Dollar je Pfund und nähert sich dem Juni-Tief von 5,92 Dollar. Saxo verweist auf eine nachlassende Nachfrage aus China und schwächere Investitionen in KI-Rechenzentren. Hinzu kommt der Druck durch steigende US-Zinsen und einen starken Dollar, der Rohstoffe generell belastet.
Das Bauxitprojekt
Was bringt das Kangwinan-Projekt für Rio Tinto?
Am Montag fiel laut ad-hoc-news der Startschuss für das Bauxitprojekt Kangwinan bei Weipa im Westen der Kap-York-Halbinsel in Queensland. Rio Tinto investiert dort 2,6 Milliarden Dollar. Das Projekt soll die Bauxitförderung um 20 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen und die Kapazität in Weipa auf 44 Millionen Tonnen steigern. Die erste Produktion ist für 2029 geplant, die volle Förderung für 2032. Die Regierung von Queensland rechnet mit mehr als 1.300 Arbeitsplätzen in der Bauphase.
Bauxit ist der Rohstoff am Anfang der Aluminium-Kette: Aus Bauxit wird Tonerde gewonnen, aus Tonerde in energieintensiven Hütten Aluminium. Mit Kangwinan sichert Rio Tinto die Rohstoffbasis für die kommenden Jahrzehnte – allerdings mit langem Vorlauf. Für den Gewinn der nächsten Quartale spielt das Projekt noch keine Rolle, für die strategische Aufstellung sehr wohl.
Tiwai Point
Wie wichtig ist der Neustart der Aluminiumhütte in Neuseeland?
Schneller wirkt eine zweite Nachricht. Laut Börse Global hat sich Rio Tinto mit dem Versorger Contact Energy auf einen Stromliefervertrag über 50 Megawatt mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren geeinigt. Damit kann die seit April 2020 stillgelegte Produktionslinie 4 der Aluminiumhütte Tiwai Point wieder anlaufen.
Die Hütte soll dadurch rund 30.000 Tonnen Aluminium pro Jahr zusätzlich erzeugen und ihre Kapazität auf rund 360.000 Tonnen steigern. Die volle Produktion ist bis Dezember 2027 geplant. Börse Global beziffert die zusätzlichen Exporterlöse auf rund 100 Millionen neuseeländische Dollar pro Jahr.
Das Timing ist bemerkenswert: An der London Metal Exchange ist sofort lieferbares Aluminium derzeit so knapp wie seit 1990 nicht. Laut AlCircle kostete Aluminium zur sofortigen Lieferung am Montag 3.330 Dollar je Tonne, der Dreimonatskontrakt nur 3.018 Dollar. Die LME-Lager haben sich seit Januar mehr als halbiert. Wer wie Rio Tinto Aluminium außerhalb der Krisenregion am Golf produziert, kann von hohen Kassapreisen und Prämien profitieren.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs Tradegate (17.11., 10:47 MEZ)
|72,37 €
|Kurs ASX, Rio Tinto Ltd (17.11., Mittag)
|143,34 A$
|Kurs-Gewinn-Verhältnis (ASX, laut Motley Fool)
|rund 14
|Investition Kangwinan
|2,6 Mrd. $
|Bauxit-Kapazität Weipa nach Ausbau
|44 Mio. t/Jahr
|Zusatzkapazität Tiwai Point
|rund 30.000 t Aluminium/Jahr
Quelle: dpa-AFX/wallstreet-online (Tradegate, 17.11. 10:47), Reuters (London, 08:23 GMT), Motley Fool Australia (ASX, 17.11.), ad-hoc-news, Börse Global
Das große Bild
Ist die Rio Tinto Aktie mehr als eine Wette auf Eisenerz?
Rio Tinto verdient den Großteil seines Geldes nach wie vor mit Eisenerz aus der australischen Pilbara-Region – und Eisenerz hängt an der chinesischen Stahlindustrie. Genau dort liegt das Risiko: Chinas Konjunkturdaten enttäuschten zuletzt, die Investitionen schwächeln. Kupfer und Aluminium sollen den Konzern breiter aufstellen und stärker an Energiewende und Elektrifizierung koppeln.
Bewertungsseitig ist die Aktie nicht teuer. Laut Motley Fool Australia liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rio Tinto Ltd bei rund 14, das des Konkurrenten BHP bei rund 21. Der Abschlag spiegelt die stärkere Abhängigkeit von Eisenerz wider. Gelingt der Umbau hin zu mehr Kupfer und Aluminium, könnte sich diese Lücke verkleinern – garantiert ist das nicht.
Für Anleger bleibt die Rio Tinto Aktie ein Hebel auf die Weltkonjunktur und die Rohstoffpreise. Der aktuelle Rückgang zeigt, wie stark der Kurs vom Sektor-Sentiment abhängt, auch wenn das Unternehmen selbst positive Nachrichten liefert.
Termine
Was müssen Anleger der Rio Tinto Aktie jetzt beobachten?
Eisenerz und China
Neue Konjunkturdaten aus China und die Lage am Stahlmarkt bleiben der wichtigste Kurstreiber für Rio Tinto.
Aluminium an der LME
Hält die Knappheit an, verbessert das die Erlöse der Aluminiumsparte.
Kupferpreis
Ein Bruch des Juni-Tiefs bei 5,92 Dollar je Pfund würde den Minensektor weiter belasten.
Fed und Dollar
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher; ein starker Dollar drückt Rohstoffpreise.
FAQ
Häufige Fragen zur Rio Tinto Aktie
Warum fällt die Rio Tinto Aktie heute? Der gesamte Bergbausektor steht unter Druck, vor allem wegen des schwachen Kupferpreises. Rio Tinto lag in London um 09:23 Uhr MEZ 1,4 Prozent im Minus.
Was ist das Kangwinan-Projekt von Rio Tinto? Ein Bauxitprojekt bei Weipa in Queensland für 2,6 Milliarden Dollar. Es soll ab 2029 produzieren und die Bauxitförderung um 20 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen.
Profitiert Rio Tinto vom knappen Aluminium? Rio Tinto produziert Aluminium außerhalb der Golfregion und kann grundsätzlich von hohen Kassapreisen profitieren. Der Großteil des Gewinns stammt aber aus Eisenerz.
Wo wird die Rio Tinto Aktie gehandelt? Rio Tinto plc ist in London notiert und in Deutschland etwa über Xetra und Tradegate handelbar, Rio Tinto Ltd an der Börse in Sydney.
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