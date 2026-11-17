Als Finanzexperte werfe Jens Klatt für dich heute einen genauen Blick auf eines der spannendsten Technologiefelder der Zukunft: das Quantencomputing. So habe Rigetti Computing Inc. am Dienstag nachbörslich seine Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert – und die Börse damit herb enttäuscht. Die Rigetti Aktie habe am Dienstag im nachbörslichen Handel um 8,7% nachgegeben, da sowohl der Gewinn als auch der Umsatz hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben seien. Wer nun überlege, diese stark gefallenen Technologie-Aktien kaufen zu wollen, müsse zwingend die zugrundeliegenden Zahlen und die enormen strategischen Fördermittel im Blick behalten. Im Folgenden präsentiere Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht.