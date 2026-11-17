Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rigetti Computing Inc. (ISIN: US76655K1034, WKN: A3DE3J, Ticker: RGTI) unter die Lupe.
Rigetti Aktie unter Druck: Q3-Zahlen verfehlen Erwartungen – Ist der Quanten-Pionier jetzt ein Kauf?
Rigetti enttäuscht mit den Quartalszahlen, doch Klatt sieht dank hoher Finanzreserven und staatlicher Förderung eine spekulative Einstiegschance.
Als Finanzexperte werfe Jens Klatt für dich heute einen genauen Blick auf eines der spannendsten Technologiefelder der Zukunft: das Quantencomputing. So habe Rigetti Computing Inc. am Dienstag nachbörslich seine Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert – und die Börse damit herb enttäuscht. Die Rigetti Aktie habe am Dienstag im nachbörslichen Handel um 8,7% nachgegeben, da sowohl der Gewinn als auch der Umsatz hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben seien. Wer nun überlege, diese stark gefallenen Technologie-Aktien kaufen zu wollen, müsse zwingend die zugrundeliegenden Zahlen und die enormen strategischen Fördermittel im Blick behalten. Im Folgenden präsentiere Klatt dir die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem aktuellen Quartalsbericht.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Rigetti Aktie
1. 📊 Erwartungen verfehlt: Umsatz und Gewinn würden enttäuschen
Schwacher Umsatz: Im dritten Quartal habe das Quantencomputer-Unternehmen lediglich einen Umsatz von 1,4 Millionen US-Dollar erzielt. Dies habe massiv unter der Konsensschätzung von 3,7 Millionen US-Dollar gelegen und entspreche einem Rückgang von 28% im Vergleich zum Vorjahresquartal (1,9 Millionen US-Dollar).
Verlust ausgeweitet: Auch beim Gewinn habe es eine negative Überraschung gegeben: Der bereinigte Verlust pro Aktie habe bei 0,06 US-Dollar gelegen, während Analysten nur einen Verlust von 0,05 US-Dollar prognostiziert hätten. Der Betriebsverlust für das abgelaufene Quartal habe sich auf 33,2 Millionen US-Dollar summiert.
Verhaltener Ausblick: Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 sei auf etwa 20 Millionen US-Dollar beziffert worden, was ebenfalls unter dem Analystenkonsens von 22,9 Millionen US-Dollar liege. Dieser Ausblick hänge laut Unternehmen maßgeblich von der Kundenabnahme und der Umsatzrealisierung aus dem C-DAC-Vertrag im vierten Quartal ab.
2. 🏛️ Der strategische Joker: 100 Millionen aus dem CHIPS Act
Massive staatliche Förderung: Im September 2026 sei Rigetti ein echter Coup gelungen: Das Unternehmen habe mit dem US-Handelsministerium eine endgültige Vereinbarung über eine Förderung von bis zu 100 Millionen US-Dollar aus dem CHIPS Act unterzeichnet.
Fokus der Entwicklung: Diese Gelder würden direkt in drei Forschungs- und Entwicklungsprogramme fließen, die auf miniaturisierte Ausleseelektronik, erweiterte Kryogenkapazitäten sowie neue Fertigungskapazitäten für Chiparchitekturen zielen würden.
Der Preis der Förderung: Als Bedingung für diese strategische Unterstützung habe das US-Ministerium eine Minderheitsbeteiligung ohne Kontrollrecht an Rigetti erhalten.
3. 🔬 Technologische Fortschritte und eiserne Finanzreserven
Das Cepheus-System liefere: Operativ mache das Unternehmen wichtige technologische Fortschritte. Laut CEO Dr. Subodh Kulkarni habe das "Cepheus-1-108Q-System" das Ziel einer medianen Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,5% erreicht. Dies bestätige den auf Chiplets basierenden Ansatz zur Skalierung supraleitender Quantencomputer auf dem Niveau von über 100 Qubits.
Enorme Liquidität: Trotz der aktuellen Verluste stehe das Unternehmen auf einem finanziell extrem starken Fundament. Rigetti habe das Quartal komplett schuldenfrei abgeschlossen und verfüge über 497,1 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und zur Veräußerung verfügbaren Finanzanlagen.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Volatilität treffe auf immense Liquidität
Die kurzfristige Enttäuschung über die schwachen Q3-Zahlen sei nachvollziehbar, und der nachbörsliche Absturz der Rigetti Aktie um fast 9% sei die logische Quittung des Marktes. Wer im Quanten-Sektor investiere, müsse sich jedoch zwingend bewusst sein, dass dies kein klassisches Quartalszahlen-Spiel sei, sondern eine riskante Wette auf die Zukunft der globalen Computertechnologie.
"Mit einem deutlich schwächeren Umsatz von lediglich 1,4 Millionen US-Dollar und einem ausgeweiteten Verlust enttäuscht das Quantencomputer-Unternehmen die Börse. Der nachbörsliche Absturz der Aktie um fast 9 Prozent ist die logische Quittung des Marktes auf diese verfehlten Erwartungen."
Sollten Sie jetzt also diese Aktien kaufen? Zwei harte Fakten würden eine deutliche Sprache für mutige Langfrist-Investoren sprechen: Erstens sei das Unternehmen mit knapp 500 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln komplett schuldenfrei und somit exzellent gerüstet, um diese extrem teure Forschungsphase aus eigener Kraft zu überstehen. Zweitens gleiche der Förderzuschlag von bis zu 100 Millionen US-Dollar aus dem CHIPS Act einem strategischen Ritterschlag durch die US-Regierung. Wenn Sie die extreme Schwankungsanfälligkeit aushalten könnten, biete der aktuelle Rücksetzer für risikofreudige Anleger eine antizyklische Einstiegschance in einen hochspekulativen Zukunftsmarkt. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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