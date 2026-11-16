Wachstum mit angezogener Handbremse: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Neutral“ für die Rigel-Aktie und nennt ein Kursziel von 49 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 44,46 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 10 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen verfehlt.
Rigel-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 49 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Neutral“ für die Rigel-Aktie und nennt ein Kursziel von 49 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 44,46 US-Dollar sind das rund 10 Prozent Potenzial. Das Umsatzwachstum hat sich verlangsamt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rigel Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- RIGL (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 49 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Rigel-Aktie
Umsatz wächst, Gewinn enttäuscht – Bratzel bleibt neutral
Allison Bratzel sieht bei der Rigel-Aktie nur begrenztes Potenzial. Ihr Kursziel liegt rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Rigel vermarktet mit TAVALISSE, REZLIDHIA, GAVRETO und VEPPANU vier Medikamente gegen Blut- und Krebserkrankungen und ist profitabel – der Nettogewinn sank im Quartal aber auf 13,2 Millionen US-Dollar. Die Aktienanalyse von Piper Sandler wartet auf neue Wachstumstreiber.
Am selben Tag bestätigt Bratzel für mehrere andere Biotech-Werte Kaufempfehlungen. Bei Rigel bleibt sie zurückhaltender.
Die Argumente von Allison Bratzel
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:
Solides Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 16 Prozent auf 80,9 Millionen US-Dollar.
Gewinn verfehlt
Der Gewinn je Aktie lag mit 0,65 US-Dollar deutlich unter den erwarteten 0,87 US-Dollar, weil die Kosten für Markteinführung und Forschung kräftig stiegen.
Neues Produkt
Die Markteinführung von VEPPANU brachte im Quartal 6,6 Millionen US-Dollar.
Pipeline
Für den Wirkstoff R289 soll bis Jahresende die Dosis für die Phase 2 feststehen.
Die Pipeline muss liefern
Rigel braucht neue Produkte, um die nachlassende Dynamik der etablierten Medikamente auszugleichen. Das Wachstum des bisherigen Hauptprodukts TAVALISSE hat sich zuletzt verlangsamt, während die Einführung von VEPPANU (Vepdegestrant) erst Mitte August begann.
Fortschritte mit R289 könnten der Aktie neuen Schwung geben, sind aber noch weit entfernt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 49 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL): Halten, Kursziel 49,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
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