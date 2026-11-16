Rigel-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 49 Dollar

Rigel vermarktet mit TAVALISSE, REZLIDHIA, GAVRETO und VEPPANU vier Medikamente gegen Blut- und Krebserkrankungen und ist profitabel – der Nettogewinn sank im Quartal aber auf 13,2 Millionen US-Dollar. Die Aktienanalyse von Piper Sandler wartet auf neue Wachstumstreiber.

Am selben Tag bestätigt Bratzel für mehrere andere Biotech-Werte Kaufempfehlungen. Bei Rigel bleibt sie zurückhaltender.