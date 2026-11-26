Richemont Aktie: SMI-Gewinner nach dem Zollschock – Anleger atmen auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Richemont Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,90 Prozent und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Einen Tag nach dem Kursrutsch auf die US-Zollpläne setzt bei dem Luxusgüterkonzern eine Gegenbewegung ein.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns 1,90 Prozent höher bei 171,60 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie nach einem starken Start gedreht und 2,15 Prozent tiefer bei 168,40 Franken geschlossen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Richemont Aktie sich erholt Über Nacht hat sich die Stimmung an den Börsen gedreht. Davon profitiert auch der Cartier-Konzern. An der Wall Street holten die Indizes am Mittwochabend einen Großteil ihrer Verluste auf, der Dow Jones schloss sogar leicht im Plus. Vorbörslich lag die Richemont Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP bereits 2,3 Prozent höher. Dazu kommt eine nüchternere Sicht auf die US-Zollpläne: Die vorgeschlagenen Abgaben sollen nicht zusätzlich zu den im Juli verhängten Zöllen gelten. Die Märkte reagierten laut cash.ch gelassen. Richemont Aktie am Donnerstagmorgen +1,90 % Kurs der Richemont Aktie um 09.20 Uhr 171,60 CHF Kursverlust am Mittwoch -2,15 % vorgeschlagener US-Zollsatz für Schweizer Waren bis 15 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), AWP, SRF Richemont Aktie: Was sich bei den Zöllen geklärt hat Für Schweizer Waren schlägt der US-Handelsbeauftragte einen Satz von bis zu 15 Prozent vor, einschließlich der bestehenden Zölle. Nach Einschätzung der Neuen Zürcher Zeitung dürfte die mit der Schweiz vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent damit halten. Für einen Uhren- und Schmuckhersteller, der einen wichtigen Teil seiner Ware aus der Schweiz in die USA liefert, ist das eine Begrenzung des Risikos. Was die Richemont Aktie bremsen kann Noch kein Entscheid: Die definitiven Zollsätze legt der US-Präsident erst später fest.

Auf und Ab: Die Aktie pendelt seit den Halbjahreszahlen stark. Am Mittwochmorgen stand sie noch bei 176,20 Franken.

Feiertag: Die US-Börsen bleiben wegen Thanksgiving geschlossen, wichtige Impulse fehlen. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Operativ bleibt Richemont stark: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Für den SMI-Gewinner beginnt nun mit dem Weihnachtsgeschäft die wichtigste Zeit des Jahres. Die Nachfrage in den USA wird zeigen, wie viel Zollbelastung die Kundschaft mitträgt. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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