Glanz im Schmuckkästchen: RBC-Analyst Piral Dadhania bestätigt für die Richemont-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 220 Franken. Zum Kurs von 173,95 Franken zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Richemont-Aktie: Schmuckgeschäft mit gesunder Dynamik – RBC sieht gut 25 Prozent Luft
RBC-Analyst Piral Dadhania sieht sich durch die Halbjahreszahlen von Richemont bestätigt. Er bleibt bei „Outperform“ für die Richemont-Aktie und hebt seine Prognosen für 2027 leicht an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie Financière Richemont SA
- Handelssymbol
- CFR (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Piral Dadhania
- Bank
- RBC
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 220 Franken
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Richemont-Aktie
Gesunde Dynamik – Dadhania hebt die Prognosen an
Piral Dadhania sieht in den Zahlen eine Bestätigung seiner positiven Haltung.
Richemont aus Genf besitzt unter anderem die Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels sowie zahlreiche Uhrenmarken. Im ersten Geschäftshalbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,28 Milliarden Euro.
Das operative Ergebnis kletterte um 33 Prozent auf 3,13 Milliarden Euro, die Marge erreichte 25,5 Prozent. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum allerdings auf 13 Prozent, das Schmuckgeschäft blieb hinter den Erwartungen zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Piral Dadhania zu lesen ist:
Gesunder Schmuck
Die Zahlen bestätigen laut Dadhania die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft.
Höhere Prognosen
Er hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2027 leicht erhöht.
Attraktive Story
Richemont bietet aus seiner Sicht eine attraktive Wachstumsgeschichte.
Vernünftige Bewertung
Die Bewertung der Aktie hält er für vernünftig.
Zwei Häuser, ein Urteil
Auch Goldman Sachs bleibt nach den Zahlen positiv und hat das Kursziel sogar angehoben. An der Börse war die Aktie nach dem Bericht dennoch gefallen.
Das RBC-Kursziel liegt deutlich über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Piral Dadhania. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 15.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 220 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Compagnie Financière Richemont SA (CFR): Kaufen, Kursziel 220,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Piral Dadhania, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 15.11.2026, 23:48 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:59 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:59 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piral Dadhania, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.