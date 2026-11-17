Der Analyst der kanadischen Bank RBC, Piral Dadhania, bestätigt in seiner Richemont-Aktienanalyse das Rating "outperform" und das Kursziel von 220 CHF für die Richemont-Aktie (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker: CFR). Die Aktie habe den gestrigen Handel am 16. November 2026 laut der vorliegenden Kursangabe mit 173,95 CHF beendet und damit 4,50 CHF beziehungsweise 2,66 Prozent gewonnen. Trotz dieses Kursanstiegs liege das Kursziel 220 CHF noch rund 26,5 Prozent über dem Schlusskurs – ein rechnerischer Abstand, der die optimistische Einschätzung von RBC unterstreiche.