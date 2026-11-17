Der Analyst der kanadischen Bank RBC, Piral Dadhania, bestätigt in seiner Richemont-Aktienanalyse das Rating "outperform" und das Kursziel von 220 CHF für die Richemont-Aktie (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker: CFR). Die Aktie habe den gestrigen Handel am 16. November 2026 laut der vorliegenden Kursangabe mit 173,95 CHF beendet und damit 4,50 CHF beziehungsweise 2,66 Prozent gewonnen. Trotz dieses Kursanstiegs liege das Kursziel 220 CHF noch rund 26,5 Prozent über dem Schlusskurs – ein rechnerischer Abstand, der die optimistische Einschätzung von RBC unterstreiche.
Richemont Aktie: Kursziel 220 CHF! Schmuckgeschäft überzeugt
RBC bestätigt für Richemont das Kursziel von 220 CHF und sieht nach starken Schmuckzahlen und höheren Prognosen rund 26,5 Prozent Kurspotenzial.
Schmuckgeschäft liefert den Glanz für die Anlagestory
Luxus an der Ladentheke, eine vernünftige Bewertung an der Börse: Diese Kombination bilde den Kern der Richemont-Aktienanalyse von RBC. Piral Dadhania sehe den Luxusgüterkonzern nach den jüngsten Quartalszahlen weiterhin gut positioniert. Insbesondere die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätige seine positive Einschätzung.
Für die Investmentthese von RBC sei damit das operative Geschäft entscheidend. Die jüngsten Zahlen würden nach Einschätzung von Piral Dadhania zeigen, dass das Schmucksegment weiterhin eine tragende Rolle spiele. Genau diese Entwicklung liefere dem Analysten Anlass, seine Erwartungen für das kommende Jahr etwas nach oben anzupassen.
Piral Dadhania erhöht die Prognosen für 2027
Als Reaktion auf die jüngsten Ergebnisse habe Piral Dadhania seine Umsatzprognosen sowie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, kurz EPS, für 2027 leicht angehoben. Die Anpassung falle zwar moderat aus, weise jedoch in die für Anleger erfreuliche Richtung.
Die Richemont-Aktienanalyse enthalte damit eine positive Veränderung auf der operativen Seite, während RBC an der bisherigen Bewertung der Aktie festhalte. Das Kursziel 220 CHF und das Rating "outperform" würden unverändert bestehen bleiben.
Eine höhere Umsatzprognose und eine angehobene EPS-Schätzung würden zudem verdeutlichen, dass sich die Zuversicht von Piral Dadhania sowohl auf das Geschäftsvolumen als auch auf das erwartete Ergebnis je Aktie erstrecke. Konkrete Größenordnungen der Prognoseanhebungen seien in der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht genannt.
Kursziel 220 CHF: Auch nach dem Kurssprung bleibe Abstand
Mit dem gestrigen Plus von 2,66 Prozent habe die Richemont-Aktie bereits Stärke gezeigt. Ausgehend von 173,95 CHF ergebe sich zum Kursziel 220 CHF dennoch eine Differenz von 46,05 CHF je Aktie. Das entspreche einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 26,5 Prozent.
Dieser Abstand sei keine Zusage für die weitere Kursentwicklung, mache aber die Größenordnung der positiven Einschätzung von RBC deutlich. Piral Dadhania bleibe mit dem Rating "outperform" entsprechend zuversichtlich.
Die Richemont-Aktienanalyse verbinde damit zwei Argumente: eine bestätigte Dynamik im Schmuckgeschäft und eine aus Analystensicht weiterhin vernünftige Bewertung. Der jüngste Kursanstieg habe den rechnerischen Abstand zum Ziel zwar verkleinert, aber keineswegs geschlossen.
Luxuskonzern mit vernünftiger Bewertung
Besonders interessant sei die Einschätzung von Piral Dadhania zur Bewertung. Der Experte sehe bei Richemont eine attraktive Anlagestory, für die Anleger aus seiner Sicht keinen unangemessen hohen Preis zahlen müssten. RBC verbinde den positiven Blick auf das Schmuckgeschäft somit ausdrücklich mit einer Bewertungsaussage.
Darin liege die zentrale Botschaft der Richemont-Aktienanalyse: Die gesunde Geschäftsdynamik habe leicht höhere Prognosen für 2027 gerechtfertigt, während die Bewertung weiterhin attraktiv genug für das Rating "outperform" erscheine. Wie überzeugend diese Einschätzung langfristig sei, werde auch davon abhängen, ob sich die erwartete Umsatz- und Ergebnisentwicklung tatsächlich bestätige.
Der RBC-Analyst Piral Dadhania bekräftigt in seiner Richemont-Aktienanalyse das Rating "outperform" mit einem unveränderten Kursziel von 220 CHF.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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