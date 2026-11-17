Richemont aus Genf besitzt unter anderem die Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels sowie zahlreiche Uhrenmarken. Im ersten Geschäftshalbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,28 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis kletterte um 33 Prozent auf 3,13 Milliarden Euro, die Marge erreichte 25,5 Prozent. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum allerdings auf 13 Prozent, das Schmuckgeschäft blieb hinter den Erwartungen zurück.