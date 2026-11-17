Die Anleger waren enttäuscht, der Analyst bleibt gelassen: Goldman-Sachs-Analyst Erwan Rambourg bestätigt für die Richemont-Aktie das Rating „Buy“ und hebt das Kursziel von 225 auf 230 Franken. Zum Kurs von 173,95 Franken zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 32 Prozent.
Richemont-Aktie: Kursrutsch nach den Zahlen nur eine Korrektur? Goldman Sachs hebt das Kursziel
Nach dem Kursrückgang auf die Halbjahreszahlen erhöht Goldman-Sachs-Analyst Erwan Rambourg das Kursziel für die Richemont-Aktie auf 230 Franken. Er bleibt bei „Buy“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie Financière Richemont SA
- Handelssymbol
- CFR (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Erwan Rambourg
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 230 Franken (zuvor 225 Franken)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Goldman Sachs zur Richemont-Aktie
Marge schlägt Umsatz – Rambourg erhöht seine Schätzungen
Erwan Rambourg hält die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht für überzogen.
Richemont aus Genf besitzt unter anderem die Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels sowie zahlreiche Uhrenmarken. Im ersten Geschäftshalbjahr stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 12,28 Milliarden Euro.
Das operative Ergebnis kletterte um 33 Prozent auf 3,13 Milliarden Euro, die Marge erreichte 25,5 Prozent. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum allerdings auf 13 Prozent, das Schmuckgeschäft blieb hinter den Erwartungen zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst Erwan Rambourg zu lesen ist:
Bloße Korrektur
Die negative Reaktion auf den Bericht ist laut Rambourg nur eine Korrektur.
Margenüberraschung
Die positive Überraschung bei der Marge wiegt für ihn schwerer als die Enttäuschung beim Umsatz.
Höhere Schätzungen
Goldman Sachs hat die Gewinnschätzungen angehoben.
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 5 auf 230 Franken.
Schmuck im Blick
Einen konkreten Ausblick gab Richemont nicht. Gerade das Schmuckgeschäft gilt als wichtigster Gewinntreiber des Konzerns.
Auch RBC hatte nach den Zahlen an der positiven Einstufung festgehalten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs International, Analyst Erwan Rambourg. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 230 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Compagnie Financière Richemont SA (CFR): Kaufen, Kursziel 230,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Erwan Rambourg, Aktienanalyst, Goldman Sachs International vom 17.11.2026, 06:03 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:59 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:59 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erwan Rambourg, Aktienanalyst, Goldman Sachs International.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.