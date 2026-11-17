Rhythm Pharmaceuticals vermarktet Imcivree (Setmelanotid) gegen seltene Formen krankhafter Fettleibigkeit. Im März erhielt das Mittel in den USA die Zulassung bei erworbener hypothalamischer Adipositas, die etwa nach Hirntumoren auftreten kann.

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz mit Imcivree um 29 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 92,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 80 Prozent zum Vorjahr. Bis Ende September lagen in den USA mehr als 700 Therapie-Startformulare für die neue Indikation vor.