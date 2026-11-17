Zuversicht nach dem Marktstart: Canaccord-Analystin Whitney Ijem bestätigt für die Rhythm-Pharmaceuticals-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 168 US-Dollar. Beim Kurs von 115,84 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 45 Prozent.
Rhythm-Pharmaceuticals-Aktie: Canaccord bleibt beim Kauf – Mittel gegen seltene Fettleibigkeit hebt ab
Canaccord-Analystin Whitney Ijem bestätigt „Buy“ für die Rhythm-Pharmaceuticals-Aktie mit einem Kursziel von 168 US-Dollar. Der Umsatz mit Imcivree wächst nach einer neuen Zulassung kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
- Handelssymbol
- RYTM (Nasdaq)
- Analystin
- Whitney Ijem
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 168 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Canaccord Genuity zur Rhythm-Pharmaceuticals-Aktie
Starker Marktstart – Ijem bleibt beim Kauf
Whitney Ijem setzt auf das Wachstum von Imcivree.
Rhythm Pharmaceuticals vermarktet Imcivree (Setmelanotid) gegen seltene Formen krankhafter Fettleibigkeit. Im März erhielt das Mittel in den USA die Zulassung bei erworbener hypothalamischer Adipositas, die etwa nach Hirntumoren auftreten kann.
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz mit Imcivree um 29 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 92,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 80 Prozent zum Vorjahr. Bis Ende September lagen in den USA mehr als 700 Therapie-Startformulare für die neue Indikation vor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analystin Whitney Ijem zu lesen ist:
Wachsende Nachfrage
Der US-Umsatz stieg im Quartal um 32 Prozent auf 67,5 Millionen US-Dollar.
Internationale Expansion
In Japan läuft der Marktstart, in Kanada ist das Mittel zugelassen.
Pipeline
Der Wirkstoff Bivamelagon soll in die Zulassungsstudie beim Prader-Willi-Syndrom gehen.
Finanzierung
Ein Kreditrahmen von bis zu 750 Millionen US-Dollar stärkt die Mittel.
Noch keine Gewinne
Der Quartalsverlust lag bei rund 41 Millionen US-Dollar. Zudem vereinbarte Rhythm mit dem Partner LG Chem Zahlungen von 350 Millionen US-Dollar über vier Jahre, um Lizenzgebühren für Bivamelagon zu senken.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analystin Whitney Ijem. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 168 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM): Kaufen, Kursziel 168,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Whitney Ijem, Aktienanalystin, Canaccord Genuity LLC.
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