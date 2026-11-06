Rheinmetall senkt Jahresprognose - Micron setzt Pläne für Speicherchip-Werk in Taiwan aus - LANXESS überrascht positiv

Während Mitbewerber im Lichte des Enthusiasmus für Verteidigungsausgaben steigende Umsätze vermelden würden, habe der deutsche Rüstungskonzern seine ambitionierten Ziele etwas zurückschrauben müssen und rechne für heuer nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf rund EUR 13,2 Mrd. (2025: EUR 9,94 Mrd.). Bislang habe man eine Bandbreite von EUR 13,7 bis 14,2 Mrd. in Aussicht gestellt. Daneben würden die Märkte durch den Wahlsieg der US-Demokraten bessere Perspektiven für Frieden sehen, was zu einer generellen Begrenzung von Rüstungsausgaben führen könnte.