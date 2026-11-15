Es ist der tiefste Fall eines deutschen Börsenstars seit Langem. Im Januar kostete die Rheinmetall-Aktie noch rund 1.966 Euro, am Freitag rutschte sie bis auf 742,50 Euro – den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Allein in den vergangenen zwei Wochen verlor sie nach eigener Rechnung rund 26 Prozent: 20,96 Prozent in der Woche der Prognosesenkung, weitere 6,07 Prozent in der abgelaufenen Woche, in der der DAX auf ein Rekordhoch stieg. Selbst Vorstandschef Armin Papperger, der nach dem Absturz demonstrativ Aktien kaufte, liegt damit im Minus. Was ist los bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern?
Rheinmetall-Kursrutsch: Minus 26 Prozent in zwei Wochen, 21-Monats-Tief – selbst der Chef liegt mit seinen Aktienkäufen im Minus
Die Rheinmetall-Aktie kennt nur eine Richtung: In zwei Wochen verlor sie rund ein Viertel, am Freitag fiel sie auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Vom Rekord ist sie mehr als 60 Prozent entfernt. Gesenkte Prognose, Gewinnwarnung bei CSG, Zweifel an Großaufträgen und Friedenssignale. Die große Rheinmetall Aktienanalyse: Ursachen, Bewertung, Kapitalmarkttag und alle Chancen und Risiken für die Rheinmetall-Aktie.
Die Ursachen
Vier Schläge in zwei Wochen
Die Prognosesenkung
Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro angepeilt. Der Bundeswehr-Großauftrag Arminius für den Boxer rutscht ins Jahr 2027. Am Folgetag brach die Aktie um rund 16 Prozent ein.
Die CSG-Warnung
Am 11. November senkte der tschechische Rivale CSG seine Margenprognose drastisch. Die Sorge vor Preisdruck bei Munition erfasste die ganze Branche, Rheinmetall verlor an diesem Tag fast 7 Prozent.
Die Zweifel an Großaufträgen
Berichte über Probleme beim Fregattenprogramm F127 nährten die Sorge, dass weitere Aufträge später kommen als geplant.
Die Friedenssignale
Berichte über mögliche Gespräche zur Ukraine belasten den Sektor. JPMorgan warnte für den Fall eines Waffenstillstands vor einem noch größeren Ausverkauf bei europäischen Rüstungsaktien.
Hinzu kommt der Cashflow: Nach neun Monaten lag der operative freie Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro, weil Rheinmetall Vorräte aufbaut und in Kapazitäten investiert, während Zahlungen der Kunden später eintreffen. Die Börse bestraft derzeit jede Lücke zwischen Aufträgen und Bargeld.
Rheinmetall hat nicht an Nachfrage verloren – sondern an Vertrauen.
Das große Bild
Rüstungsboom mit Bremsspuren
Europa rüstet auf wie seit Jahrzehnten nicht. Und doch zeigt der Absturz, wie schwer sich politische Ankündigungen in planbare Umsätze verwandeln lassen.
Operativ wächst Rheinmetall weiter kräftig: Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis erreichte mit 1,34 Milliarden Euro einen Rekord, der Auftragsbestand liegt bei 78 Milliarden Euro. Doch Großaufträge der Bundeswehr verzögern sich, und die Konkurrenz bei Munition wächst. Papperger kaufte nach dem Absturz Aktien zu 858,95 Euro und zu 804,40 Euro – beim Tief vom Freitag liegen beide Käufe im Minus.
Häufige Fragen zum Rheinmetall-Kursrutsch
Wie stark ist die Rheinmetall-Aktie gefallen?
Am Freitag, 13. November 2026, fiel sie bis auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. In zwei Wochen verlor sie rund 26 Prozent, vom Rekordhoch rund 62 Prozent.
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie?
Wegen der gesenkten Umsatzprognose, verschobener Großaufträge, einer Gewinnwarnung des Konkurrenten CSG, eines negativen Cashflows und Berichten über mögliche Friedensgespräche zur Ukraine.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 26. und 27. November 2026 hält Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag ab und dürfte dort seine Ziele bis 2030 aktualisieren.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.