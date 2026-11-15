Rheinmetall-Kursrutsch: Minus 26 Prozent in zwei Wochen, 21-Monats-Tief – selbst der Chef liegt mit seinen Aktienkäufen im Minus

Es ist der tiefste Fall eines deutschen Börsenstars seit Langem. Im Januar kostete die Rheinmetall-Aktie noch rund 1.966 Euro, am Freitag rutschte sie bis auf 742,50 Euro – den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Allein in den vergangenen zwei Wochen verlor sie nach eigener Rechnung rund 26 Prozent: 20,96 Prozent in der Woche der Prognosesenkung, weitere 6,07 Prozent in der abgelaufenen Woche, in der der DAX auf ein Rekordhoch stieg. Selbst Vorstandschef Armin Papperger, der nach dem Absturz demonstrativ Aktien kaufte, liegt damit im Minus. Was ist los bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern?