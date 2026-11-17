Am 5. November stürzte die Rheinmetall-Aktie nach der Gewinnwarnung ab. Am selben Tag kaufte Vorstandschef Armin Papperger 585 Aktien zu je 858,95 Euro – für insgesamt 502.484,40 Euro. Am nächsten Tag legte er nach: 249 weitere Aktien zu 804,40 Euro, rund 200.300 Euro. Zusammen sind das gut 700.000 Euro aus eigener Tasche. Heute notiert die Aktie bei rund 752 Euro – und damit deutlich unter beiden Kaufkursen. In zehn Tagen bekommt Papperger die Bühne, um den Markt von dem zu überzeugen, woran er selbst offenbar glaubt.