Am 5. November stürzte die Rheinmetall-Aktie nach der Gewinnwarnung ab. Am selben Tag kaufte Vorstandschef Armin Papperger 585 Aktien zu je 858,95 Euro – für insgesamt 502.484,40 Euro. Am nächsten Tag legte er nach: 249 weitere Aktien zu 804,40 Euro, rund 200.300 Euro. Zusammen sind das gut 700.000 Euro aus eigener Tasche. Heute notiert die Aktie bei rund 752 Euro – und damit deutlich unter beiden Kaufkursen. In zehn Tagen bekommt Papperger die Bühne, um den Markt von dem zu überzeugen, woran er selbst offenbar glaubt.
Rheinmetall-Kapitalmarkttag am 27. November: Papperger kauft für 700.000 Euro eigene Aktien – was der Chef jetzt liefern muss
Am Tag der Gewinnwarnung griff Rheinmetall-Chef Armin Papperger selbst zu, einen Tag später noch einmal. In zehn Tagen muss er beim Kapitalmarkttag neue Ziele vorlegen – nach zwei Prognosesenkungen und einem Kursrutsch von 60 Prozent. Die große Analyse: Was Investoren hören wollen, welche Zahl alles entscheidet und warum der 27. November auch in Berlin ein Schicksalstag ist.
Das Signal
Was Insiderkäufe bedeuten – und was nicht
Käufe des Vorstands gelten an der Börse als eines der stärksten Signale, weil niemand ein Unternehmen besser kennt als sein Chef. Papperger hatte bereits Ende September für rund eine halbe Million Euro zugekauft. Auch Personen aus dem Umfeld des Aufsichtsrats erwarben im Laufe des Jahres Aktien. Doch Insiderkäufe sind keine Garantie: Der September-Kauf erfolgte deutlich über dem heutigen Kurs. Sie zeigen Überzeugung – über das Timing sagen sie wenig.
Die Erwartungen
Fünf Fragen, die Papperger beantworten muss
1. Wie realistisch sind die Mittelfristziele?
2025 hatte Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Goldman Sachs rechnet inzwischen nur noch mit rund 35 Milliarden Euro. Der Markt erwartet ein neues, belastbares Ziel.
2. Wann kommen die Boxer- und Munitionsabrufe?
Die verzögerten Bestellungen der Bundeswehr waren der Hauptgrund für die Prognosesenkung. Ein konkreter Zeitplan würde viel Unsicherheit nehmen.
3. Wann dreht der Free Cashflow?
Nach neun Monaten lag der operative Free Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro. Investoren wollen sehen, wann aus Aufträgen Geld wird.
4. Was wird aus dem Marinegeschäft?
Mit der Werft NVL ist Rheinmetall in den Schiffbau eingestiegen. Bei der Fregatte F127 rechnete Papperger selbst im Mai nicht mehr mit einer Entscheidung in diesem Jahr.
5. Wie stabil ist die Marge?
Die operative Marge soll 2026 rund 18,5 Prozent erreichen, nach zuvor rund 19 Prozent. Jeder weitere Abstrich würde die Bewertung belasten.
Die wichtigste Zahl dürfte das Umsatzziel für 2030 sein. Bestätigt Rheinmetall einen Wert deutlich über den Schätzungen der Skeptiker, könnte das den Abwärtstrend brechen. Fällt es näher an die rund 35 Milliarden Euro von Goldman Sachs, wäre zumindest Klarheit geschaffen – und Klarheit ist nach zwei Prognosesenkungen das, was dem Markt am meisten fehlt.
Das große Bild
Der 27. November: Ein Tag, zwei Entscheidungen
Am Tag des Kapitalmarkttags soll der Bundestag den Haushalt 2027 verabschieden. Der Zufall ist symbolisch.
Laut Zeitplan des Bundestags soll der Haushalt 2027 am 27. November verabschiedet werden – mit mehr als 139 Milliarden Euro für Verteidigung inklusive Sondervermögen. Damit fallen die beiden wichtigsten Signale für die Rheinmetall-Aktie auf denselben Tag: Berlin zeigt, wie viel Geld bereitsteht, Papperger muss zeigen, wie schnell er es in Umsatz verwandeln kann. Die Lücke zwischen diesen beiden Größen hat die Aktie in den vergangenen Wochen halbiert.
Häufige Fragen zum Rheinmetall-Kapitalmarkttag
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag 2026?
Der Kapitalmarkttag ist für den 27. November 2026 angekündigt. Erwartet werden neue Mittelfristziele bis 2030.
Hat Rheinmetall-Chef Papperger Aktien gekauft?
Ja. Laut Directors'-Dealings-Meldungen kaufte Armin Papperger am 5. und 6. November Rheinmetall-Aktien für zusammen rund 700.000 Euro.
Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag?
Vor allem ein realistisches Umsatzziel für 2030, einen Zeitplan für Bundeswehr-Abrufe und einen Pfad zu positivem Free Cashflow.
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