Um 8:39 Uhr sah es noch nach einem guten Tag aus. Vorbörslich notierte die Rheinmetall-Aktie bei rund 775 Euro, 1,5 Prozent im Plus. Eine halbe Stunde später war davon nichts mehr übrig: Auf Tradegate fiel der Kurs auf 752 Euro, 1,6 Prozent im Minus. Auslöser waren Berichte über Fortschritte bei Online-Gesprächen zwischen der Ukraine, den USA und Europa. US-Unterhändler Jared Kushner sprach laut Al Jazeera von Fortschritten, die nächste Runde soll in Berlin stattfinden. Und am Donnerstag wartet das nächste Ereignis, das den Sektor bewegen könnte: Donald Trump trifft Xi Jinping und Wladimir Putin in China.
Rheinmetall-Aktie vor dem Gipfel mit Trump, Xi und Putin: Was ein Waffenstillstand in der Ukraine wirklich bedeuten würde – der Friedensrabatt im Faktencheck
Fortschritte bei den Ukraine-Gesprächen drehen das Vorbörsen-Plus der Rheinmetall-Aktie ins Minus, am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin in China. Die große Analyse: Warum Rüstungsaktien bei jeder Friedensmeldung fallen, was die Erfahrung des vergangenen Winters lehrt und warum Europas Aufrüstung auch einen Waffenstillstand überdauern dürfte.
Der Mechanismus
Warum jede Friedensmeldung den Kurs drückt
Der Reflex ist einfach und seit fast vier Jahren derselbe: Mehr Krieg bedeutet mehr Nachfrage nach Munition und Fahrzeugen, mehr Frieden bedeutet weniger. Für die Börse zählt dabei nicht, ob ein Waffenstillstand tatsächlich kommt, sondern ob die Wahrscheinlichkeit steigt. Jede Schlagzeile über Fortschritte verschiebt diese Wahrscheinlichkeit – und Anleger verkaufen vorsorglich. Rheinmetall ist als größter und liquidester europäischer Rüstungswert das erste Ventil, gefolgt von Spezialisten wie Hensoldt und Renk.
Wie stark dieser Reflex ist, zeigte der vergangene Winter. Bei den Gesprächen in Genf, Berlin und Abu Dhabi fielen Rheinmetall, Renk und Hensoldt teilweise um fünf bis sieben Prozent an einem Tag. Einen dauerhaften Waffenstillstand brachte keine dieser Runden. Wer jeweils verkauft hatte, musste anschließend oft zu höheren Kursen zurückkaufen.
Das große Bild
Der Krieg ist nur ein Teil der Geschichte
Ein Waffenstillstand würde die Ukraine-Nachfrage dämpfen. Die Aufrüstung Europas würde er nicht beenden.
Das wichtigste Argument der Optimisten liegt in Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat in der Nacht zum 13. November den Etat für 2027 beschlossen. Der Verteidigungshaushalt steigt um 27,1 Milliarden auf 109,7 Milliarden Euro, davon 55,8 Milliarden Euro für militärische Beschaffung. Zusammen mit dem Sondervermögen Bundeswehr stehen mehr als 139 Milliarden Euro bereit. Diese Mittel sind nicht an den Verlauf in der Ukraine gebunden, sondern an die NATO-Ziele und die Bedrohungslage an der Ostflanke. Ein Waffenstillstand würde daran wenig ändern. Viele Militärs argumentieren sogar, dass Europa gerade dann aufrüsten muss, um einen fragilen Frieden abzusichern.
Der Gipfel
Was am Donnerstag auf dem Spiel steht
Trump will in China laut Medienberichten mit Xi Jinping und Wladimir Putin auch über den Krieg in der Ukraine sprechen. Für Rüstungsaktien sind drei Ausgänge denkbar: Ein konkreter Fahrplan für einen Waffenstillstand dürfte den Sektor kurzfristig weiter belasten. Unverbindliche Absichtserklärungen könnten den Druck lösen, weil die Erwartungen bereits hoch sind. Ein Scheitern würde die Friedensprämie aus den Kursen nehmen. Entscheidend ist, wie viel davon bereits eingepreist ist – nach einem Kursrückgang von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn ist das nicht wenig.
Häufige Fragen zu Rheinmetall und den Ukraine-Gesprächen
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie bei Friedensgesprächen?
Anleger befürchten, dass ein Waffenstillstand die Nachfrage nach Munition und Fahrzeugen dämpft. Rheinmetall reagiert als größter europäischer Rüstungswert besonders stark.
Was passiert mit Rheinmetall bei einem Waffenstillstand?
Kurzfristig dürfte der Kurs unter Druck geraten. Langfristig hängt der Konzern stärker an den Verteidigungsbudgets Deutschlands und der NATO-Staaten als am Krieg selbst.
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin?
Das Treffen ist für Donnerstag, den 19. November 2026, in China geplant.
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