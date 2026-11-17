Warum fällt die Rheinmetall-Aktie bei Friedensgesprächen?

Anleger befürchten, dass ein Waffenstillstand die Nachfrage nach Munition und Fahrzeugen dämpft. Rheinmetall reagiert als größter europäischer Rüstungswert besonders stark.

Was passiert mit Rheinmetall bei einem Waffenstillstand?

Kurzfristig dürfte der Kurs unter Druck geraten. Langfristig hängt der Konzern stärker an den Verteidigungsbudgets Deutschlands und der NATO-Staaten als am Krieg selbst.

Wann treffen sich Trump, Xi und Putin?

Das Treffen ist für Donnerstag, den 19. November 2026, in China geplant.