Die Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie bei rund 1.526 Euro, also bei etwa dem Doppelten des aktuellen Kurses. Selbst Goldman Sachs, das sein Ziel zuletzt von 2.100 auf 1.350 Euro gekappt hat, bleibt bei Kaufen. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 17. Für einen Konzern, der seinen Umsatz zuletzt um mehr als ein Drittel gesteigert hat, ist das im historischen Vergleich niedrig. Die Bewertung spiegelt vor allem eines wider: Misstrauen in die Nachhaltigkeit des Booms.