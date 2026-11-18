Ein kurzes Aufatmen, dann wieder Ernüchterung: Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) kletterte am Mittwoch zeitweise auf 770,60 Euro, gab die Gewinne am Nachmittag aber wieder ab. Gegen 15:45 Uhr notierte das Papier an der Börse Stuttgart bei 754,70 Euro und damit 0,55 Prozent im Minus. Das Jahrestief vom Dienstag bei rund 739 Euro ist nur wenige Prozent entfernt, der Rekord vom Januar bei mehr als 1.960 Euro liegt in weiter Ferne. In den kommenden Tagen stehen zwei Termine an, die die Richtung vorgeben dürften: der Ukraine-Gipfel in Berlin am Donnerstag und der Kapitalmarkttag vom 25. bis 27. November.
Rheinmetall Aktie vor dem Berlin-Gipfel: Skyranger-Aufträge, Minus beim Cashflow, Frieden als Risiko - die drei Fragen, die jetzt über den Kurs entscheiden
Morgen treffen sich in Berlin die Unterstützer der Ukraine, in einer Woche folgt der Kapitalmarkttag - und die Rheinmetall Aktie kämpft knapp über dem Jahrestief. Neue Flugabwehr-Aufträge aus Europa stehen einem negativen Cashflow von 1,7 Milliarden Euro gegenüber. Die große Analyse zur Rheinmetall Aktie: Chancen, Risiken und die entscheidenden Termine.
Frage 1
Wie viel Frieden ist schon eingepreist?
Am Donnerstag kommen in Berlin Dutzende Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen zusammen, auch die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner werden erwartet. Jedes Signal in Richtung Waffenstillstand nährt an der Börse die Sorge, dass die europäischen Rüstungsausgaben ihren Höhepunkt überschreiten könnten. Die Rheinmetall Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte ihres Werts verloren, auch der Getriebehersteller Renk liegt rund 39 Prozent im Minus. Ein großer Teil der Friedenshoffnung dürfte damit bereits im Kurs stecken. Offen ist, ob ein konkreter Durchbruch noch einmal neuen Verkaufsdruck auslösen würde.
Frage 2
Tragen die Aufträge über den Krieg hinaus?
Ein starkes Argument der Bullen ist die Breite der Nachfrage. Am 9. November meldete Rheinmetall einen Auftrag aus Belgien über 20 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger 30 im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Systeme sollen ab Ende 2028 ausgeliefert werden und kritische Infrastruktur vor Drohnen schützen. Solche Aufträge zeigen, dass Europas Aufrüstung nicht allein am Krieg in der Ukraine hängt: Der Schutz von Kraftwerken, Häfen und Flughäfen gegen Drohnen wird zur Daueraufgabe. Der Auftragsbestand lag zuletzt bei 78 Milliarden Euro.
Frage 3
Wann kommt das Geld in die Kasse?
Die unbequemste Zahl steht im Neunmonatsbericht: Der operative Free Cashflow lag bei minus 1,7 Milliarden Euro. Rheinmetall investiert massiv in neue Werke und baut Vorräte auf, um die riesigen Aufträge abarbeiten zu können. Das ist typisch für eine Phase starken Wachstums, belastet aber das Vertrauen von Investoren, die zuletzt ohnehin an der Prognose zweifelten. Am 5. November hatte der Konzern die Umsatzerwartung für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt. Auf dem Kapitalmarkttag muss das Management zeigen, wann aus Aufträgen auch Mittelzuflüsse werden.
Die Bewertung
Analysten sehen mehr als das Doppelte
Die Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie bei rund 1.526 Euro, also bei etwa dem Doppelten des aktuellen Kurses. Selbst Goldman Sachs, das sein Ziel zuletzt von 2.100 auf 1.350 Euro gekappt hat, bleibt bei Kaufen. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 17. Für einen Konzern, der seinen Umsatz zuletzt um mehr als ein Drittel gesteigert hat, ist das im historischen Vergleich niedrig. Die Bewertung spiegelt vor allem eines wider: Misstrauen in die Nachhaltigkeit des Booms.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist der Berlin-Gipfel wichtig für die Rheinmetall Aktie?
Fortschritte in Richtung Waffenstillstand könnten die Erwartungen an die Rüstungsausgaben dämpfen. Rüstungsaktien reagieren deshalb empfindlich auf Nachrichten aus den Gesprächen.
Welchen Auftrag hat Rheinmetall aus Belgien erhalten?
Belgien bestellt 20 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger 30 im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung soll ab Ende 2028 beginnen.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Vom 25. bis 27. November in Hamburg.
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