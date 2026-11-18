Am Donnerstag sitzen in Berlin Dutzende Staats- und Regierungschefs der „Koalition der Willigen“ zusammen, die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner werden erwartet. Kaum ein Wert an der Frankfurter Börse hängt so direkt an diesem Treffen wie die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009). Am Dienstag schloss sie im Xetra-Handel bei 763,00 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf mit 738,70 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte. Vom Rekord im Januar ist das Papier damit gut 61 Prozent entfernt – obwohl der Düsseldorfer Konzern so viele Aufträge in den Büchern hat wie nie zuvor.

Diese Woche bündelt alles, was die Rheinmetall Aktie derzeit bewegt: die Diplomatie um einen Waffenstillstand in der Ukraine, neue Eskalationssignale aus Paris und Moskau, und – in nur einer Woche – den Kapitalmarkttag, an dem Vorstandschef Armin Papperger die Mittelfristziele neu justieren dürfte.