Im Januar war die Rheinmetall Aktie der Star des DAX, jetzt ist sie sein tiefster Fall. In der Woche verlor sie 9,42 Prozent und schloss am Freitag bei 693,40 Euro – ein neues Jahrestief unter der Marke von 700 Euro. Gegenüber dem Rekordhoch von 1.966 Euro im Januar hat die Rheinmetall Aktie fast zwei Drittel ihres Werts verloren. Dabei war das Auftragsbuch des Düsseldorfer Rüstungskonzerns nie voller. In der neuen Woche soll der Kapitalmarkttag in Hamburg Klarheit bringen.
Rheinmetall Aktie: Unter 700 Euro – kann der Kapitalmarkttag in Hamburg den Absturz stoppen?
Auftragsbestand auf Rekord, Aktie auf Jahrestief: Die Rheinmetall Aktie schloss die Woche bei 693,40 Euro, fast zwei Drittel unter dem Hoch vom Januar. Jetzt soll der Kapitalmarkttag in Hamburg das Vertrauen zurückbringen. Die große Analyse: Was die Rheinmetall Aktie belastet und worauf es in Hamburg ankommt.
Die Stammdaten der Rheinmetall Aktie: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM. In den USA ist Rheinmetall nicht regulär gelistet, dort werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel RNMBY gehandelt.
Die Ausgangslage
Warnung um Warnung: wie Rheinmetall das Vertrauen verlor
Anfang November senkte Rheinmetall seine Jahresprognose zum zweiten Mal binnen drei Monaten. Der Umsatz soll 2026 nur noch bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, zuletzt waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro angepeilt, zu Jahresbeginn sogar 14,0 bis 14,5 Milliarden. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Großprojekt Arminius und bei der Abnahme von Munitionslosen. Die Rheinmetall Aktie brach daraufhin zeitweise um mehr als 18 Prozent ein. Marktbeobachter zählen die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten.
Rheinmetall: Umsatzprognose 2026 im Wandel
Mrd. Euro
Spannen als Mittelwert dargestellt. Prognosen sind Einschätzungen des Unternehmens.
Quelle: Rheinmetall, Prognosen laut Geschäfts-, Halbjahres- und Quartalsberichten 2026
Daten als Tabelle
|Stand
|Prognose
|Jahresbeginn (14,0–14,5)
|14,25
|Halbjahr (13,7–14,2)
|13,95
|Anfang November (rund)
|13,2
Die Zahlen
Wachstum mit Bremsspuren: Umsatz rauf, Cashflow runter
Operativ wächst die Rheinmetall Aktie weiter kräftig – das Problem ist das Tempo, nicht die Richtung. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis wuchs um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand kletterte auf den Rekord von 78 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Schwachstelle ist der Cashflow: Nach neun Monaten stand ein Mittelabfluss von rund 1,7 Milliarden Euro zu Buche, weil Rheinmetall bei Großprojekten in Vorleistung geht.
Dafür ist die Bewertung deutlich zurückgekommen: Bei 693,40 Euro ist Rheinmetall an der Börse noch rund 32 Milliarden Euro wert. Auf Basis des Konsens-Gewinns von 33,78 Euro je Aktie für 2026 ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 20. Der Markt bewertet die Rheinmetall Aktie damit nicht mehr als Wachstumswunder, sondern als Konzern mit Umsetzungsrisiken.
Der Kapitalmarkttag
Hamburg als Schicksalstermin: worauf es jetzt ankommt
Rheinmetall lädt Analysten und Investoren in dieser Woche auf das Gelände der Marinewerft Blohm+Voss in Hamburg. Beim Kapitalmarkttag im November 2025 hatte Konzernchef Armin Papperger noch rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20 Prozent für 2030 in Aussicht gestellt. Citigroup und Berenberg rechnen nun mit gesenkten Mittelfristzielen, Berenberg-Analyst George McWhirter erwartet bei den Umsatzzielen für 2030 ein Minus von rund 14 Prozent. Hinzu kommen Sorgen vor einem Frieden in der Ukraine und die Warnung von Bernstein, Drohnen könnten einen Teil des Bedarfs an klassischer Artilleriemunition ersetzen.
Wie belastbar sind die Ziele für 2030?
Der Markt erwartet niedrigere, aber glaubwürdigere Zahlen. Klare, erreichbare Ziele könnten das Vertrauen in die Rheinmetall Aktie stärken.
Wann werden die Großaufträge zu Umsatz?
Arminius und die Munitionslose sind verschoben. Ein belastbarer Zeitplan ist der wichtigste Baustein.
Wann dreht der Cashflow?
Ein negativer Cashflow von 1,7 Milliarden Euro nach neun Monaten braucht eine Antwort mit Datum.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie?
Wegen der zweimal gesenkten Prognose, Verzögerungen bei Großaufträgen, eines negativen Cashflows und der Sorge, dass Friedensgespräche und neue Waffentechnik die Nachfrage dämpfen.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Rheinmetall?
Ende September lag er bei 78 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Beim Kapitalmarkttag in Hamburg will der Konzern neue Mittelfristziele vorstellen. Der genaue Termin liegt in dieser Woche.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM.
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