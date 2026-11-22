Rheinmetall lädt Analysten und Investoren in dieser Woche auf das Gelände der Marinewerft Blohm+Voss in Hamburg. Beim Kapitalmarkttag im November 2025 hatte Konzernchef Armin Papperger noch rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20 Prozent für 2030 in Aussicht gestellt. Citigroup und Berenberg rechnen nun mit gesenkten Mittelfristzielen, Berenberg-Analyst George McWhirter erwartet bei den Umsatzzielen für 2030 ein Minus von rund 14 Prozent. Hinzu kommen Sorgen vor einem Frieden in der Ukraine und die Warnung von Bernstein, Drohnen könnten einen Teil des Bedarfs an klassischer Artilleriemunition ersetzen.