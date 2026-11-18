Laut dpa-AFX (ariva.de, 13:46 Uhr) fand am Mittwoch der Dreiergipfel mit Xi, Trump und Putin statt. Der Tagesspiegel berichtet, Trump habe Putin mit Handschlag vor Bankett und Gruppenfoto begrüßt. Der Ukraine-Krieg dürfte angesprochen werden, konkrete Ergebnisse wurden nicht erwartet. Der Kreml-Berater Juri Uschakow sagte laut dpa-AFX, es laufe bislang „intensive Arbeit“, am Abschlussdokument werde gearbeitet. Putin kritisierte laut ORF die westlichen Sanktionen und warb für „Partnerschaft statt Isolation“.

Der Kurier berichtet, die Staatschefs wollten über die Verbreitung von Atomwaffen sprechen, ein Durchbruch sei nicht zu erwarten. Peking hat laut ORF wiederholt erklärt, Europa solle an den Ukraine-Friedensverhandlungen beteiligt werden. In europäischen Hauptstädten wächst dennoch die Sorge vor einem „neuen Jalta“, also einer Neuordnung über die Köpfe der Europäer hinweg.