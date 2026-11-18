Die Rheinmetall Aktie (Xetra-Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien stehen im Schatten eines Gipfels, bei dem Europa fehlt. Beim APEC-Treffen in Shenzhen sind Donald Trump und Wladimir Putin laut ORF erstmals seit über einem Jahr persönlich zusammengekommen, ein separates Zweiergespräch ist nach Angaben des Kreml noch geplant. Die Ukraine und die EU sind nicht vertreten. Ob die Ergebnisse Rüstungsaktien bewegen, ist offen: Eine belegte Kursreaktion auf das Treffen gibt es bislang nicht.
Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien: Trump und Putin begegnen sich in Shenzhen, Ukraine nicht am Tisch – wie viel Friedenshoffnung steckt im Kurs?
Beim APEC-Gipfel in Shenzhen begegnen sich Trump und Putin erstmals seit über einem Jahr persönlich, ein Zweiergespräch ist geplant. Europa und die Ukraine sitzen nicht am Tisch – für Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Hensoldt ist das ein Beobachtungsthema.
Der Gipfel
Was ist in Shenzhen zwischen Trump und Putin passiert?
Laut dpa-AFX (ariva.de, 13:46 Uhr) fand am Mittwoch der Dreiergipfel mit Xi, Trump und Putin statt. Der Tagesspiegel berichtet, Trump habe Putin mit Handschlag vor Bankett und Gruppenfoto begrüßt. Der Ukraine-Krieg dürfte angesprochen werden, konkrete Ergebnisse wurden nicht erwartet. Der Kreml-Berater Juri Uschakow sagte laut dpa-AFX, es laufe bislang „intensive Arbeit“, am Abschlussdokument werde gearbeitet. Putin kritisierte laut ORF die westlichen Sanktionen und warb für „Partnerschaft statt Isolation“.
Der Kurier berichtet, die Staatschefs wollten über die Verbreitung von Atomwaffen sprechen, ein Durchbruch sei nicht zu erwarten. Peking hat laut ORF wiederholt erklärt, Europa solle an den Ukraine-Friedensverhandlungen beteiligt werden. In europäischen Hauptstädten wächst dennoch die Sorge vor einem „neuen Jalta“, also einer Neuordnung über die Köpfe der Europäer hinweg.
Rüstungsaktien
Wie reagieren Rheinmetall, Hensoldt und Renk?
Die Datenlage ist dünn. Rheinmetall notierte laut finanzen.net am 17. November bei 763,00 Euro (-1,06 Prozent, Börse gettex). Ein Aktiencheck-Bericht vom Mittwoch nannte rund 755 Euro. Hensoldt stand am 18. November um 12:16 Uhr bei 80,08 Euro (+1,24 Prozent, Börse Stuttgart). Für Renk liegt kein gesicherter Kurs vom 18. November vor.
Keiner der gelesenen Berichte bringt diese Bewegungen mit dem Gipfel in Verbindung. Einschätzung der Redaktion: Rüstungsaktien reagieren erfahrungsgemäß auf Signale zu Waffenstillstand und Verhandlungen, die erst nach dem Zweiergespräch am Donnerstag erwartet werden. Für den DAX war Rheinmetall zuletzt ein Gewicht, das den Index sowohl stützen als auch belasten konnte.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Stand
|Rheinmetall
|763,00 EUR
|-1,06 %
|17.11.2026, gettex
|Hensoldt
|80,08 EUR
|+1,24 %
|18.11.2026, 12:16 Uhr, Stuttgart
|Renk
|32,88 EUR
|+0,27 %
|Datum unklar, vermutlich 17.11.
Kurse stammen von unterschiedlichen Börsenplätzen und Zeitpunkten und sind nicht vergleichbar. Keine Aussage zu einer Reaktion auf den Gipfel.
Quelle: finanzen.net, Kopfzeilen der Kursseiten, 17. und 18.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet ein Trump-Putin-Gespräch für Europa und die Märkte?
Die Abwesenheit Europas hat wirtschaftliche Folgen. Entscheidungen über Sanktionen, Energie und Wiederaufbau würden die europäische Industrie unmittelbar betreffen. Der Ölpreis, Brent bei 92,64 Dollar um 14:53 Uhr laut dpa-AFX, wird in der Meldung nicht mit dem Gipfel erklärt. Die Sanktionsfrage ist für Anleger relevant: Lockerungen könnten Energiepreise und Lieferketten beeinflussen, Verschärfungen die Rüstungsnachfrage stützen. Beides ist derzeit Spekulation.
FAQ
Häufige Fragen zu Rheinmetall und dem Gipfel
Wie steht die Rheinmetall Aktie aktuell? Am 17. November lag sie laut finanzen.net bei 763,00 Euro (gettex). Ein Xetra-Schlusskurs vom 18. November lag uns nicht belegt vor.
Warum fehlt die Ukraine beim Gipfel? ORF zufolge sind weder EU noch Selenskyj eingeladen; Peking fordert eine Beteiligung Europas.
Wann spricht Trump mit Putin? Der Kreml nennt ein Zweiergespräch, der Tagesspiegel verweist auf Donnerstag.
Welche Rüstungsaktien sind relevant? Im DAX vor allem Rheinmetall, daneben Hensoldt und Renk im MDAX.
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