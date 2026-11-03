Rheinmetall Aktie: Silberstreif am Horizont

Die Rheinmetall-Aktie befinde sich seit mehr als einem Jahr im Rückwärtsgang. Kurse von über 2.000 EUR seien lange Geschichte. Dennoch gebe es aus markttechnischer Sicht einen Silberstreif am Horizont: Im Bereich um 900 EUR könnte sich ein tragfähiger Doppelboden herausbilden. Der unterstützende Charakter dieser Bastion werde zusätzlich durch das untere Bollinger Band (akt. bei 892 EUR) zementiert. Einen Fingerzeig würden möglicherweise auch die positiven Divergenzen seitens des MACD sowie seitens der Relativen Stärke (Levy) liefern.