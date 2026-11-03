Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM) unter die Lupe.
Rheinmetall Aktie: Silberstreif am Horizont
Rheinmetall zeigt erste Erholungssignale – ein möglicher Doppelboden eröffnet die Chance auf 330 EUR Anschlusspotenzial.
RHMRHM
Die Rheinmetall-Aktie befinde sich seit mehr als einem Jahr im Rückwärtsgang. Kurse von über 2.000 EUR seien lange Geschichte. Dennoch gebe es aus markttechnischer Sicht einen Silberstreif am Horizont: Im Bereich um 900 EUR könnte sich ein tragfähiger Doppelboden herausbilden. Der unterstützende Charakter dieser Bastion werde zusätzlich durch das untere Bollinger Band (akt. bei 892 EUR) zementiert. Einen Fingerzeig würden möglicherweise auch die positiven Divergenzen seitens des MACD sowie seitens der Relativen Stärke (Levy) liefern.
Auf der Indikatorenseite würden sich also bereits deutliche Verbesserungen abzeichnen. Nach zwei Innstäben auf Wochenbasis würde ein Anstieg über das Oktoberhoch bei 1.097 EUR die Ambitionen in Sachen "technische Erholung" unterstreichen. Um die diskutierte, untere Umkehr abzuschließen, müsste die Rheinmetall-Aktie allerdings die Erholungshochs bei 1.232 EUR bzw. 1.238 EUR überwinden. Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 330 EUR.
Bis zu dem diskutierten Befreiungsschlag können Anlegerinnen und Anleger auf attraktive Seitwärtsrenditen mit Discount-Zertifikaten setzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.11.2026)
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