Die zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen von Capital Fund Management, D. E. Shaw und Two Sigma erreichen zusammen 2,27 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Diese Größenordnung zeigt, dass mehrere professionelle Investoren weiterhin negative Netto-Positionen gegenüber Rheinmetall halten. Die Reduzierung von Capital Fund Management um 0,10 Prozentpunkte verändert die Ausgangslage zwar leicht, führt aber keineswegs zu einer vollständigen Entspannung. Wichtig ist außerdem, dass die einzelnen Positionsmeldungen unterschiedliche Stichtage besitzen und nicht sämtliche Veränderungen unterhalb der jeweiligen Veröffentlichungsschwellen sichtbar werden. Aus der rechnerischen Summe lässt sich daher weder eine vollständige aktuelle Short-Quote noch eine konkrete Prognose für die nächsten Handelstage ableiten. Für Aktionäre könnte die weitere Entwicklung dennoch aufschlussreich sein. Sollten zusätzliche Positionsreduzierungen bekannt werden, wäre dies ein Hinweis auf eine rückläufige negative Netto-Positionierung der betreffenden Investoren. Weitere Aufstockungen würden dagegen zeigen, dass einzelne Marktteilnehmer ihre Absicherung oder ihre Wette gegen die Aktie verstärken.