Der Anstieg am Montag war nach heutigem Stand ein Markteffekt, keine Unternehmensnachricht: Der DAX beendete seine Verlustserie und legte rund 2,2 Prozent zu, Rheinmetall holte als fünftgrößter Gewinner einen Teil des Rückschlags auf. Am Freitag hatte die Aktie bei 693,40 Euro geschlossen und intraday ein Tief bei rund 679,90 Euro markiert. Gemessen am Rekordhoch von Anfang 2026 – die Quellen nennen Werte zwischen 1.931 und 1.966 Euro – steht die Aktie noch rund 63 Prozent tiefer, seit Jahresbeginn hat sie mehr als die Hälfte verloren.

Die Gründe für die Schwäche sind vielfältig: zwei Prognosesenkungen, Verzögerungen bei Boxer-Lieferungen und Artilleriemunition, das Aus für das Fregatten-Programm F126, ein negativer Cashflow, Zweifel an den hohen Bewertungen im Sektor und die Debatte um Friedensgespräche in der Ukraine.