Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) hat am Montag den Xetra-Handel bei 725,20 Euro beendet, ein Plus von 4,59 Prozent nach dem tiefsten Stand seit Februar 2025 am Freitag. Zwei Tage vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg ist die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten gespalten: Die Kursziele in unserer Auswahl reichen von 900 bis 1.650 Euro, das heißt bis zum Zweifachen des aktuellen Kurses. Die Konzernprognose für 2026 hat Rheinmetall binnen drei Monaten zweimal gesenkt.
Rheinmetall Aktie Prognose vor dem Kapitalmarkttag: Analysten-Ziele von 900 bis 1.650 Euro – was wird aus den 2030-Zielen?
Die Rheinmetall Aktie schließt bei 725,20 Euro (+4,59 %), der Kapitalmarkttag in Hamburg beginnt am 25.11. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 900 und 1.650 Euro, die Konzernprognose 2026 wurde zweimal gesenkt.
Was ist passiert?
Warum erholt sich die Rheinmetall Aktie nach dem Jahrestief?
Der Anstieg am Montag war nach heutigem Stand ein Markteffekt, keine Unternehmensnachricht: Der DAX beendete seine Verlustserie und legte rund 2,2 Prozent zu, Rheinmetall holte als fünftgrößter Gewinner einen Teil des Rückschlags auf. Am Freitag hatte die Aktie bei 693,40 Euro geschlossen und intraday ein Tief bei rund 679,90 Euro markiert. Gemessen am Rekordhoch von Anfang 2026 – die Quellen nennen Werte zwischen 1.931 und 1.966 Euro – steht die Aktie noch rund 63 Prozent tiefer, seit Jahresbeginn hat sie mehr als die Hälfte verloren.
Die Gründe für die Schwäche sind vielfältig: zwei Prognosesenkungen, Verzögerungen bei Boxer-Lieferungen und Artilleriemunition, das Aus für das Fregatten-Programm F126, ein negativer Cashflow, Zweifel an den hohen Bewertungen im Sektor und die Debatte um Friedensgespräche in der Ukraine.
Geschäftsmodell
Wofür steht Rheinmetall – und was erwartet der Markt von der Rheinmetall Aktie 2026/2027?
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern: Munition, Radschützenpanzer wie der Schakal auf Boxer-Basis, Kampfpanzer, Luftverteidigung, Elektronik und ein wachsendes Marinegeschäft. Der Konzern profitiert von den gestiegenen Verteidigungsetats in Europa, der Auftragsbestand lag Ende September bei 78,0 Milliarden Euro, davon 54,3 Milliarden fest, der Rest Rahmenverträge. Das ist ein Vielfaches des Jahresumsatzes – das Problem liegt nicht in der Nachfrage, sondern in der Geschwindigkeit, mit der Aufträge in Umsatz und Cash umgewandelt werden.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Rheinmetall Prognose des Konzerns aus?
Nach den neun Monaten 2026 steht laut Konzernmitteilung vom 05.11.2026 ein Umsatz von 8.376 Millionen Euro (+38 %) und ein operatives Ergebnis von 1.339 Millionen Euro, die operative Marge liegt bei 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent. Im dritten Quartal erzielte Rheinmetall 3.149 Millionen Euro Umsatz, ein operatives Ergebnis von 553 Millionen Euro (+62 %) und eine Marge von 17,5 Prozent. Belastend wirkt der operative Free Cashflow von minus 1.698 Millionen Euro nach neun Monaten; die Nettofinanzposition beträgt minus 2.901 Millionen Euro (Verschuldung zum operativen Ergebnis rund das 1,1-Fache), die Kreditlinie wurde auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt.
Die Prognose für 2026 liegt nun bei rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz (zuvor 13,7 bis 14,2) und einer Marge von etwa 18,5 Prozent (zuvor etwa 19). Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie. Der Konzern wird seine Ziele für 2030 am Kapitalmarkttag neu bestimmen – nach Medienberichten standen zuletzt rund 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge im Raum.
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|Veränderung
|Umsatz
|6.057 Mio. €
|8.376 Mio. €
|+38 %
|Operatives Ergebnis
|–
|1.339 Mio. €
|Rekord
|Operative Marge
|13,1 %
|16,0 %
|+2,9 Pkt.
|Auftragsbestand (30.09.)
|56,7 Mrd. €
|78,0 Mrd. €
|+38 %
|Operativer Free Cashflow
|-798 Mio. €
|-1.698 Mio. €
|verschlechtert
Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte laut Konzernmitteilung. Prognose 2026 ca.-Werte. Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie lagen zum Redaktionsschluss nicht vollständig belegt vor.
Quelle: Rheinmetall AG, Quartalsmitteilung Q3 2026 (05.11.2026)
Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist je nach Erhebung unterschiedlich: Mehrheitlich stehen Kauf-Empfehlungen im Raum, doch die Zahl der Halten-Stimmen wächst. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis bei rund 1.240 bis 1.350 Euro, der Median einzelner Erhebungen bei etwa 1.100 Euro; die Spanne reicht von rund 800 bis 2.000 Euro. Seit November haben mindestens ein Dutzend Häuser ihre Ziele gesenkt. Gerechnet vom Schlusskurs 725,20 Euro liegt selbst das untere Ende unserer Auswahl (900 Euro) rund 24 Prozent höher – Kursziele sind aber nur Einschätzungen und kein Versprechen.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
Goldman Sachs senkte das Ziel am 16.11.2026 drastisch von 2.100 auf 1.350 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Auch Jefferies (1.350 auf 1.100 Euro) und UBS (1.360 auf 1.100 Euro) kürzten. Deutsche Bank sieht mit 1.650 Euro das höchste Ziel in unserer Auswahl, Berenberg mit 900 Euro (zuvor 1.020) das niedrigste.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein
|Neutral
|950 €
|ca. 19.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Hold
|900 € (zuvor 1.020 €)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|1.100 € (zuvor 1.350 €)
|09.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank Research
|Buy
|1.650 €
|06.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|1.100 € (zuvor 1.360 €)
|06.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Kaufen
|1.205 € (fairer Wert)
|06.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 € (zuvor 1.350 €)
|04.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele in Euro, Stand 23.11.2026. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank: fairer Wert. Goldman-Datum in Quellen abweichend (16.–19.11.). Bernstein: Veröffentlichung um den 19.11.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Kapitalmarkttag
Was erwarten Analysten vom Rheinmetall Kapitalmarkttag?
Der Kapitalmarkttag findet nach Angaben des Unternehmens vom 25. bis 27.11.2026 bei Blohm+Voss in Hamburg statt, eine Agenda ist nicht veröffentlicht. JPMorgan-Analyst David Perry führt die Aktie bis dahin unter „Negative Catalyst Watch“ und rechnet mit einer deutlichen Korrektur der 2030-Ziele. Goldman Sachs hält rund 35 Milliarden Euro Umsatz 2030 für möglich, Bernstein verweist darauf, dass Drohnen Artillerie verdrängen könnten. Anleger achten auf Umsatzziele, die Wende beim Free Cashflow und den Abbau verzögerter Projekte.
Entscheidend ist damit weniger die Frage, ob die Aufträge kommen, sondern wie realistisch die Wachstumsziele nach zwei Prognosesenkungen sind.
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie im Branchenvergleich noch teuer?
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Rheinmetall
|22,6
|15,5
|Renk
|20,7
|15,7
|Hensoldt
|56,6
|38,9
|Lockheed Martin
|19,6
|18,2
|General Dynamics
|21,5
|19,6
|Northrop Grumman
|19,0
|18,1
|RTX
|25,8
|24,5
Analystenschätzungen auf Kursbasis 13.11.2026, daher nicht mit dem aktuellen Kurs vergleichbar. Zuletzt rechneten andere Datenanbieter mit rund 25 (2026e) und 16–17 (2027e) für Rheinmetall.
Quelle: Analystenschätzungen zu Gewinnen je Aktie, Stand 13.11.2026
Rheinmetall wird für 2027 mit einem niedrigeren KGV gehandelt als die großen US-Konzerne, bei deutlich höherem erwartetem Wachstum – das ist das Argument der Optimisten. Skeptiker verweisen auf den negativen Cashflow und die Prognosekürzungen.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Rheinmetall Aktie aus?
Die Aktie notiert unter der 50- und der 200-Tage-Linie, ein sogenanntes Death Cross ist entstanden, der RSI lag zuletzt mit rund 27 im überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt das Jahrestief um 680 Euro, darunter die Zone von 600 bis 650 Euro. Widerstände sehen Chartanalysten bei etwa 742 bis 750 Euro und am runden Niveau von 800 Euro. Das ist eine Beschreibung der Marken, keine Handlungsaufforderung.
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|1.350–1.650 €
|Goldman Sachs, Deutsche Bank
|Rekordauftragsbestand wird in Umsatz und Cash gewandelt, Ziele 2030 bleiben hoch
|Base-Case
|1.100–1.200 €
|Jefferies, UBS, DZ Bank, JPMorgan
|Wachstum bleibt, Ziele werden angepasst
|Bear-Case
|900–950 €
|Berenberg, Bernstein
|Weitere Verzögerungen, niedrigere 2030-Ziele, Bewertung zu hoch
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern, keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt?
25.–27.11.2026: Kapitalmarkttag in Hamburg mit neuen Mittelfristzielen.
11.03.2027: voraussichtlich Veröffentlichung des Jahresberichts 2026.
Laufend: Aufträge und Abnahmen bei Boxer und Munition, Nachrichten zu Ukraine-Verhandlungen und deutschem Verteidigungshaushalt.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Die Kursziele in unserer Auswahl liegen zwischen 900 und 1.650 Euro, der Durchschnitt je nach Erhebung bei rund 1.240 bis 1.350 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welche Prognose hat Rheinmetall selbst für 2026? Rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von etwa 18,5 Prozent, nach zwei Senkungen.
Wann ist der Rheinmetall Kapitalmarkttag? Vom 25. bis 27.11.2026 in Hamburg bei Blohm+Voss.
Was ist das Kursziel der Rheinmetall Aktie 2026/2027? Je nach Haus 900 bis 1.650 Euro; Goldman Sachs nennt 1.350 Euro, Berenberg 900 Euro.
Welche Risiken hat die Rheinmetall Aktie? Prognosesenkungen, Cashflow, Projektverzögerungen und politische Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Goldman Sachs, Berenberg, Bernstein, UBS, DZ Bank, JPMorgan, Jefferies.
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