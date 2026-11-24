Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, Xetra: RHM) steht vor einem Schlüsselmoment: Am 24.11.2026 notiert sie um 11:43 Uhr bei 736,30 Euro (+1,5 Prozent), aber rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.966 Euro. Die Rheinmetall Aktie Prognose der Analysten ist zweigeteilt: Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei rund 1.356 Euro, doch mehrere Häuser kappen ihre Ziele deutlich, zuletzt Barclays von 2.000 auf 1.340 Euro.
Rheinmetall Aktie Prognose: Kursziele von 900 bis 2.000 Euro vor dem Kapitalmarkttag – wie tief sitzt der Schock bei der Konzernprognose?
Die Rheinmetall Aktie notiert bei rund 736 Euro, gut 60 Prozent unter dem Rekord. Vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg senken Analysten ihre Ziele, Barclays etwa auf 1.340 Euro. Die Rheinmetall Aktienprognose im Überblick: Konzernziele, Konsens, Kursziele, Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Börse / Ticker
- Xetra, RHM
- ISIN
- DE0007030009
- Kerngeschäft
- Munition, Fahrzeuge, Waffensysteme, Elektronik
- Börsenwert
- rund 32 bis 33 Mrd. € (Redaktionsnäherung)
- Rekordhoch
- 1.966 € (19.01.2026), Jahrestief 693,40 € (20.11.2026)
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag Hamburg, laut Berichten 26. bis 27.11.2026
Stand: 24.11.2026, Intraday-Kurs Xetra, 11:43 Uhr; Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor
Der Anlass: Rheinmetall hat die Umsatz- und Margenprognose für 2026 binnen drei Monaten zweimal gesenkt, und der Kapitalmarkttag in Hamburg soll zeigen, wie viel vom Wachstumsversprechen bis 2030 übrig bleibt. Die Rheinmetall Aktienprognose hängt damit an der Frage, ob die Mittelfristziele realistisch neu gesetzt werden.
Was ist passiert?
Warum fiel die Rheinmetall Aktie auf ein Jahrestief?
Rheinmetall hat die Konzernprognose zweimal angepasst. Am 06.08.2026 sank der erwartete Umsatz wegen der Stornierung der Fregatte F126 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 19 Prozent. Mit der Q3-Mitteilung am 05.11.2026 folgte der zweite Schnitt: Nun werden rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von rund 18,5 Prozent erwartet; die Cash Conversion soll nur noch über 0 Prozent statt über 40 Prozent liegen. Als Gründe nennt das Unternehmen Verzögerungen beim Arminius-Programm, das Ende der F126 und verschobene Munitionsabrufe. Am 20.11.2026 markierte die Aktie ein Jahrestief von 693,40 Euro.
Geschäftsmodell
Wie verdient Rheinmetall Geld – und wo liegt der Hebel?
Rheinmetall ist Europas größter Munitionshersteller und liefert zudem Fahrzeuge, Waffensysteme und Elektronik. Die Nachfrage treibt die Aufrüstung in Europa: Der Auftragsbestand erreichte nach neun Monaten 78,0 Milliarden Euro (+37,7 Prozent), davon 54,3 Milliarden fest und 23,7 Milliarden Rahmenverträge. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 3.149 Millionen Euro nach 2.308 Millionen im Vorjahr, das operative Ergebnis auf 553 Millionen Euro (Marge 17,5 Prozent). Die Schattenseite: Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,70 Milliarden Euro, aus der Nettoliquidität von Ende 2025 wurden Nettofinanzschulden von 2,90 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatzprognose 2026
|rund 13,2 Mrd. €
|zuvor 13,7 bis 14,2 Mrd. €
|Operative Marge 2026
|rund 18,5 %
|zuvor rund 19 %
|Gewinn je Aktie 2026e (Konsens)
|33,59 €
|KGV rund 22
|Dividende 2026e (Konsens)
|13,81 €
|Vorjahr 11,50 €
|Umsatzziel 2030
|rund 50 Mrd. €
|Erwartung vieler Analysten: 35 bis 40 Mrd. €
|Q3 Umsatz
|3.149 Mio. €
|Vorjahr 2.308 Mio. €
Konsens: Stand 24.11.2026, Gewinn je Aktie und Dividende laut Analystenschätzungen; KGV und Rendite eigene Rechnung. Umsatz- und Gewinnkonsens für 2027/2028 lag der Redaktion nicht belegt vor.
Quelle: Rheinmetall, Pressemitteilungen 06.08. und 05.11.2026; Analysten-Konsens
Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Nach Datenstand um den 19.11.2026 raten acht von elf Analysten zum Kauf, drei zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.356 Euro, die Spanne reicht von 900 bis 2.000 Euro. Das rechnerische Abstand zum Kurs beträgt damit gut 80 Prozent, doch der Trend der Ziele zeigt nach unten. Vor dem Kapitalmarkttag mehren sich außerdem die Erwartungen, dass der Konzern das Ziel für 2030 von rund 50 Milliarden Euro Umsatz auf 35 bis 40 Milliarden Euro zurücknimmt.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Barclays (Afonso Osorio)
|Overweight
|1.340 € (zuvor 2.000 €)
|24.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|zuletzt Nov. 2026
|Analystenstudie
|AlphaValue
|Buy
|1.078 €
|zuletzt Nov. 2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Hold
|900 €
|zuletzt Nov. 2026
|Analystenstudie
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Das Datum der Goldman-Sachs-, Berenberg- und AlphaValue-Studien lag der Redaktion nicht belegt vor.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig: Selbst die Optimisten kappen ihre Erwartungen, bleiben aber beim Kaufen. Berenberg gehört mit 900 Euro und Hold zu den Vorsichtigen. Interessant für die Stimmung: Laut Berichten über Pflichtmitteilungen kauften Führungskräfte zuletzt 21 Mal Aktien für rund 15,6 Millionen Euro, neun Käufe davon stammen von Konzernchef Armin Papperger.
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie im Vergleich noch teuer?
Mit einem KGV 2026e von rund 22 liegt Rheinmetall unter den Kennzahlen mancher Wettbewerber. Hensoldt kommt auf rund 51 (2026e) beziehungsweise 35 (2027e), Renk auf rund 27 und 16,5. Der Rückgang der Aktie hat den Bewertungsabstand also verkleinert; entscheidend bleibt, ob die Gewinnschätzungen nach dem Kapitalmarkttag halten.
Charttechnik
Wie steht die Rheinmetall Aktie charttechnisch da?
Der Chart ist angeschlagen: Die 50-Tage-Linie bei rund 950 Euro liegt weit über dem Kurs, ein Death Cross wurde bereits gemeldet. Unterstützung sehen Chartanalysten im Bereich 600 bis 650 Euro, Widerstand bei rund 800 Euro. Der RSI war zuletzt überverkauft; die Werte stammen aus der Vorwoche und sind bei den heutigen Kursen nur eingeschränkt aussagekräftig. Das ist eine rein beschreibende Einordnung.
|Szenario
|Argumente Dritter
|Was beobachtet wird
|Bull-Case
|Auftragsbestand 78 Mrd. €, europäische Aufrüstung, Insiderkäufe
|Realistische, aber ehrgeizige Ziele für 2030, Cashflow-Wende
|Base-Case
|2030-Ziel auf 35 bis 40 Mrd. € gekürzt, Marge stabil
|Kapitalmarkttag: Marge, Liefertermine, Munitionsmarge
|Bear-Case
|Dritte Prognosesenkung, Friedenshoffnungen, negativer Free Cashflow
|Cash Conversion, Programmverzögerungen
Argumente Dritter; aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Quelle: Analystenstudien, Unternehmensmitteilungen, Stand 24.11.2026
Termine
Was Anleger der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie Prognose
Welches Kursziel haben Analysten für die Rheinmetall Aktie? Die Spanne reicht von 900 Euro (Berenberg) bis 2.000 Euro, der Durchschnitt liegt bei rund 1.356 Euro; Barclays nennt seit dem 24.11.2026 1.340 Euro.
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens? Rheinmetall erwartet für 2026 rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag? Berichten zufolge am 26. und 27.11.2026 in Hamburg.
Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Zwei Prognosesenkungen, negativer Free Cashflow und Zweifel an den Zielen bis 2030 belasten.
Ist die Rheinmetall Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Barclays (Overweight, Kursziel 1.340 Euro, Studie vom 24.11.2026) wird als Meinung Dritter wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen von Barclays Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.340,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays Research vom 24.11.2026, 09:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 17:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 17:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.