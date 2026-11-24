Welches Kursziel haben Analysten für die Rheinmetall Aktie? Die Spanne reicht von 900 Euro (Berenberg) bis 2.000 Euro, der Durchschnitt liegt bei rund 1.356 Euro; Barclays nennt seit dem 24.11.2026 1.340 Euro.

Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens? Rheinmetall erwartet für 2026 rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.

Wann ist der Kapitalmarkttag? Berichten zufolge am 26. und 27.11.2026 in Hamburg.

Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Zwei Prognosesenkungen, negativer Free Cashflow und Zweifel an den Zielen bis 2030 belasten.

Ist die Rheinmetall Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.