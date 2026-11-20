Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) hat am 19. November 2026 ein weiteres Mehrjahrestief markiert: Zum Xetra-Schluss notierte sie laut aktiencheck.de bei 724,70 Euro, minus 2,6 Prozent, im Handelsverlauf lag sie bei 729 bis 736 Euro. Die zentrale Zahl der Rheinmetall Aktienprognose: Analysten sehen Kursziele zwischen 900 und 2.000 Euro – im Schnitt je nach Quelle 1.100 bis 1.356 Euro, also deutlich über dem Kurs.
Rheinmetall Aktie Prognose: Kursziele von 900 bis 2.000 Euro bei 725 Euro Kurs – wie viel Vertrauen bleibt vor dem Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktie (RHM, DE0007030009) fällt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 900 und 2.000 Euro, Konsens je nach Quelle 1.100 bis 1.356 Euro – am 25. bis 27. November folgt der Kapitalmarkttag.
Rheinmetall Aktie Prognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose nach dem Absturz?
Seit dem 52-Wochen-Hoch von rund 1.966 Euro am 19. Januar 2026 hat die Aktie laut Quellen mehr als die Hälfte an Wert verloren; auf Sicht eines Monats liegt das Minus bei rund 31 Prozent (boerse-express, 19.11.2026, 12:30 Uhr). Der Marktwert beträgt rund 35,7 Milliarden Euro (MarketScreener, 13.11.2026).
Was hat die Rheinmetall Aktie so stark belastet?
Auslöser war die Quartalsmitteilung vom 5. November 2026: Rheinmetall senkte die Umsatzprognose 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden) und die operative Marge auf rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Das Unternehmen nannte laut den Berichten Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition. Seitdem haben mindestens 14 Häuser ihre Ziele gesenkt. Am 19. November selbst nennt keine Quelle einen neuen eindeutigen Auslöser; ein Analyst von Goldesel verweist auf Zweifel am Munitionsgeschäft, weil Drohnen Artillerie verdrängen könnten.
Wie stark wächst Rheinmetall? Zahlen und Unternehmensprognose
Nach den neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8.376 Millionen Euro, das operative Ergebnis auf 1.339 Millionen Euro bei einer Marge von 16,0 Prozent. Der Auftragsbestand lag zum 30.09.2026 bei 78,0 Milliarden Euro (Vorjahr 56,7 Milliarden). Belastend: Der operative Free Cashflow betrug minus 1.698 Millionen Euro nach minus 798 Millionen im Vorjahr.
|Kennzahl
|9M 2026 / Prognose
|Vorjahr / zuvor
|Umsatz 9 Monate
|8.376 Mio. € (+38 %)
|6.057 Mio. €
|Operatives Ergebnis 9 Monate
|1.339 Mio. €
|795 Mio. €
|Operative Marge
|16,0 %
|13,1 %
|Operativer Free Cashflow
|–1.698 Mio. €
|–798 Mio. €
|Auftragsbestand 30.09.
|78,0 Mrd. €
|56,7 Mrd. €
|Umsatzprognose 2026
|rund 13,2 Mrd. €
|13,7–14,2 Mrd. €
|Marge-Prognose 2026
|rund 18,5 %
|rund 19 %
Quelle: Quartalsmitteilung 05.11.2026, zitiert in aktiencheck.de-Artikeln vom 18.11.2026 und finanzen.ch
Welche Konsensschätzungen gibt es für 2026 und 2027?
MarketScreener (Stand 13.11.2026) erwartet für 2026 einen Umsatz von 13,24 Milliarden Euro und für 2027 von 17,75 Milliarden Euro; das Nettoergebnis soll von 1,45 auf 2,22 Milliarden Euro steigen. Das erwartete KGV liegt bei 24,7 für 2026 und 16,5 für 2027.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|13,24 Mrd. €
|17,75 Mrd. €
|Nettoergebnis
|1,45 Mrd. €
|2,22 Mrd. €
|KGV
|24,7
|16,5
|Dividendenrendite
|1,84 %
|2,65 %
Quelle: MarketScreener, Stand 13.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
Der Konsens hängt stark von Quelle und Stichtag ab: finanzen.net nennt 1.355,56 Euro aus 11 Analysen (8 Kaufen, 3 Halten, 0 Verkaufen), MarketScreener (13.11.) 1.328,50 Euro aus 22 Analysten, boerse-express (17.11.) einen Median von 1.100 Euro bei 8 Kaufen und 4 Halten. Die Spanne reicht von 900 Euro (Berenberg) bis 2.000 Euro (Barclays, Stand Juli und damit veraltet).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|16.11.2026
|aktiencheck.de/finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 €
|06.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Buy
|1.100 €
|06.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|1.100 € (zuvor 1.350 €)
|10.11.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 € (zuvor 1.350 €)
|05.11.2026
|aktiencheck.de
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 €
|13.11.2026
|aktiencheck.de
|Berenberg
|Hold
|900 € (zuvor 1.020 €)
|12.11.2026
|ad-hoc-news
|Bank of America
|Neutral (abgestuft)
|900 € (zuvor 1.300 €)
|12.11.2026
|ad-hoc-news
|RBC
|Outperform
|1.600 €
|05.11.2026
|finanzen.net
Quelle: aktiencheck.de-Artikel vom 18.11.2026, finanzen.net, boerse-express, ad-hoc-news
Wie ist die Rheinmetall Aktie bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von 24,7 (2026) liegt Rheinmetall laut boerse-express nur knapp über dem Peer-Median von 24,4. Zu den Wettbewerbern zählen BAE Systems (24,4), Leonardo (21,6), Thales (26,0), Saab (41,6) und General Dynamics (20,9). Berenberg sieht einen Abschlag von 35 Prozent zur Peergroup.
Was sagt die Charttechnik zur Rheinmetall Aktie?
Der Kurs liegt weit unter der 50-Tage-Linie (rund 963 bis 968 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 1.208 bis 1.219 Euro). Der RSI (14) liegt je nach Quelle zwischen 21 und 27 und signalisiert damit beschreibend eine stark überverkaufte Lage. Als Marke gilt das Jahrestief bei 731,90 Euro (19.11., Intraday) beziehungsweise 738,70 Euro vom 17.11.
|Szenario
|Argument
|Wer
|Bull-Case
|Kursrückgang übertrieben, Auftragsbestand 78 Mrd. €
|AlphaValue (16.11.), Goldman (Buy 1.350 €)
|Base-Case
|Neutral bis Halten, Ziele um 900–1.150 €
|Berenberg, Bernstein, JPMorgan, BofA
|Bear-Case
|Schwächere 2030-Ziele, Drohnen verdrängen Artillerie
|Berenberg (2030-Umsatzziel –14 %), Goldesel
Quelle: Berenberg, Goldman Sachs, Bernstein, AlphaValue, Goldesel; keine eigene Prognose von aktiencheck.de
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt?
Am 25. bis 27. November 2026 findet der Kapitalmarkttag in Hamburg statt; die Agenda ist laut Investor-Relations-Seite noch offen. Am 27. November läuft die „Negative Catalyst Watch“ von JPMorgan aus und der Bundestag stimmt über den Haushalt 2027 ab. Die Jahreszahlen 2026 sind voraussichtlich für den 11. März 2027 geplant.
FAQ zur Rheinmetall Aktie Prognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Konsens überwiegend Kaufen, Kursziele von 900 bis 2.000 Euro, im Schnitt 1.100 bis 1.356 Euro je nach Quelle.
Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Wegen der gesenkten Prognose vom 5. November und zahlreicher Kurszielsenkungen.
Welches Kursziel hat Goldman Sachs für die Rheinmetall Aktie? 1.350 Euro bei Buy (16.11.2026), zuvor 2.100 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag? 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Wie hoch ist die Rheinmetall Aktie 2026/2027 bewertet? KGV erwartet 24,7 (2026) und 16,5 (2027).
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen der genannten Häuser (u. a. Goldman Sachs: Buy, Kursziel 1.350 Euro, 16.11.2026) werden unverändert weitergegeben; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen: Goldman Sachs, Richtlinie Goldman Sachs, Deutsche Bank Research, UBS, Berenberg, Bernstein.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Sam Burgess), übrige Häuser laut Tabelle vom 16.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 05:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 05:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Sam Burgess), übrige Häuser laut Tabelle.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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