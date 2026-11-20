Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Konsens überwiegend Kaufen, Kursziele von 900 bis 2.000 Euro, im Schnitt 1.100 bis 1.356 Euro je nach Quelle.

Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Wegen der gesenkten Prognose vom 5. November und zahlreicher Kurszielsenkungen.

Welches Kursziel hat Goldman Sachs für die Rheinmetall Aktie? 1.350 Euro bei Buy (16.11.2026), zuvor 2.100 Euro.

Wann ist der Kapitalmarkttag? 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.

Wie hoch ist die Rheinmetall Aktie 2026/2027 bewertet? KGV erwartet 24,7 (2026) und 16,5 (2027).