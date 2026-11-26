Heute geht es für die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) ums Ganze. Nach zwei gekappten Jahresprognosen, einem Kursminus von rund 30% binnen eines Monats und einem Abstand von rund 62% zum Rekordhoch lädt Konzernchef Armin Papperger in Hamburg zum Kapitalmarkttag. Die Rheinmetall Aktie Prognose steht und fällt mit einer Zahl: Hält der Konzern sein 2030-Ziel von rund 50 Milliarden Euro Umsatz, oder greift er zum Rotstift? Diese Rheinmetall Aktienanalyse ordnet die Lage ein: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Bild und den fundamentalen Zahlen.
Rheinmetall Aktie Prognose: Kapitalmarkttag in Hamburg - Rotstift beim 50-Mrd-Ziel oder Wendepunkt nach dem 62%-Absturz?
Die Rheinmetall-Aktie startet bei rund 755 Euro in den Kapitalmarkttag in Hamburg - rund 62% unter dem Rekord. Die Rheinmetall Aktie Prognose: Was Analysten bei den 2030-Zielen erwarten, was die gesenkte Jahresprognose bedeutet und welche Chartmarken jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Börse / Ticker
- Xetra, RHM
- ISIN
- DE0007030009
- Kerngeschäft
- Rüstung: Munition, Fahrzeuge, Luftverteidigung, Marine
- Schlusskurs-Tief
- 693,40 € (20.11.2026)
- Rekordhoch
- rund 1.966 € (Januar 2026)
- Kapitalmarkttag
- 26. und 27.11.2026, Hamburg (Blohm+Voss)
Stand: 26.11.2026, Kurs: Lang & Schwarz, 26.11.2026, 07:57 Uhr
Die aktuellen News
Vom Prognoseschock zum Tief - und jetzt die Gegenbewegung?
Die Rheinmetall-Aktie hat sich vom Tief gelöst, aber nur zaghaft: Auf Xetra schloss sie am Mittwoch bei 735,80 Euro, heute früh lag sie bei Lang & Schwarz mit 755,55 Euro um 2,68% darüber.
Noch am Freitag, dem 20. November, hatte der Schlusskurs mit 693,40 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert. In dieser Woche sind Rüstungswerte wieder gefragt, die Rheinmetall-Aktie profitiert davon. Der Auslöser des Absturzes war die zweite Kürzung der Jahresprognose: Am 4. November, nach Börsenschluss, senkte Rheinmetall die Umsatzerwartung für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro) und die operative Marge auf rund 18,5% (zuvor rund 19%). Der Konzern begründete das damit, dass mit dem entsprechenden Auftragseingang 2026 nicht mehr zu rechnen sei, Anzahlungen und Umsatzbeiträge verschieben sich ins Jahr 2027. Die Rheinmetall-Aktie brach am Folgetag um bis zu 18,4% auf 818,70 Euro ein.
F126-Aus
Anfang Juli stoppte das Verteidigungsministerium das Fregattenprogramm F126, bei dem Rheinmetall Lead Contractor war. Den Auftrag erhielt ThyssenKrupp Marine Systems. Die Aktie verlor damals zeitweise 8,5%.
Arminius
Das Boxer-Großprojekt Arminius (Fixvolumen laut früheren Berichten rund 12,4 Milliarden Euro) verzögert sich. Die Börsen-Zeitung führt den Kurseinbruch vom 5. November darauf zurück. Als Termin der Bundestagsabstimmung war zuvor der 9. Dezember genannt worden.
Fregatte F127
Bernstein Research warnt vor Verzögerungen beim nächsten großen Kriegsschiff-Auftrag der Bundeswehr. Die Aktie fiel daraufhin auf ein 21-Monats-Tief.
Friedenshoffnungen
Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs drücken die Stimmung im Rüstungssektor.
Vertrauensverlust
Marktbeobachter zählen fünf Umsatz- oder Gewinnwarnungen in elf Monaten. Das erklärt, warum Anleger auf dem Kapitalmarkttag vor allem Glaubwürdigkeit suchen.
Die Quartalszahlen
Wachstum ohne Cash - wie viel Gewinn steckt im Rekordumsatz?
Operativ liest sich die Bilanz stärker, als der Kurs vermuten lässt: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 38% auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um rund 68% auf 1,34 Milliarden Euro.
Das entspricht nach neun Monaten einer operativen Marge von rund 16% (Redaktionsrechnung). Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 32% auf 3,15 Milliarden Euro, nach einem Plus von 69% im zweiten Quartal. Das Wachstum bleibt hoch, verlangsamt sich aber spürbar.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz 9M 2026
|8,38 Mrd. €
|+38% zum Vorjahr
|Operatives Ergebnis 9M
|1,34 Mrd. €
|+68%, Marge rund 16%
|Umsatz Q3 2026
|3,15 Mrd. €
|+32% (Q2: +69%)
|Operativer Free Cashflow 9M
|-1,7 Mrd. €
|Vorratsaufbau laut Vorberichten
|Prognose Umsatz 2026
|rund 13,2 Mrd. €
|zuvor 13,7-14,2 Mrd. €
|Prognose operative Marge 2026
|rund 18,5%
|zuvor rund 19%
|Auftragsbestand 30.09.2026
|78,0 Mrd. €
|Vorjahr: 56,7 Mrd. €
Operative Marge 9M: Redaktionsrechnung (1.339 Mio. € geteilt durch 8.376 Mio. €). Quellen nennen für das operative Ergebnis +68% bzw. +69%.
Quelle: Rheinmetall (Neunmonatszahlen 2026) laut Börsen-Zeitung, Börse Express, kapitalmarktexperten.de; Auftragsbestand laut aktiencheck.de-Vorberichterstattung
Die Messlatte für das Schlussquartal liegt hoch. Um die gesenkte Prognose zu erreichen, müsste Rheinmetall im vierten Quartal rund 4,8 Milliarden Euro Umsatz erzielen, gut 50% mehr als im dritten Quartal. Bei einer Jahresmarge von 18,5% wäre dafür zudem eine operative Marge von rund 23% im Schlussquartal nötig (Redaktionsrechnung aus Unternehmensangaben). Ob das gelingt, hängt an Abnahmen und Abrufen der Bundeswehr: Laut Berichten kürzte Rheinmetall die Erwartung auch wegen verzögerter Beauftragungen und Abnahmen.
Schwach bleibt der Cashflow. Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro, was der Konzern laut Vorberichten mit dem Aufbau von Vorräten begründet. Ein Lichtblick: In der Luftverteidigung hob Rheinmetall die Umsatzprognose auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro an. Und der Auftragsbestand wuchs auf 78,0 Milliarden Euro nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr, ein Plus von rund 38% (Redaktionsrechnung).
Der Kapitalmarkttag
Hamburg, Blohm+Voss - was muss Papperger liefern?
Rheinmetall empfängt Investoren am 26. und 27. November auf dem Gelände von Blohm+Voss, dem Standort der Marinesparte Naval Systems.
Vor einem Jahr hatte Papperger ein Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro für 2030 (inklusive Zukäufen) und eine operative Marge von mehr als 20% ausgegeben, die Aktie sprang damals um bis zu 4%. Heute erwarten Analysten Abstriche. Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge von etwas mehr als 19%, Goldman Sachs hält rund 35 Milliarden Euro für möglich, Berenberg erwartet ein Minus von rund 14% beim Umsatzziel. Nach Darstellung von Börse Online spiegelt der aktuelle Kurs für 2030 nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatz wider. Barclays hofft, dass eine konservative Planung für 2027 und neu gefasste Ziele den Weg für eine Erholung ebnen.
Umsatzziel 2030: bisheriges Ziel und Erwartungen der Analysten
Mrd. €
- Erwartung der Analysten, keine Prognose
Quelle: Rheinmetall (Kapitalmarkttag 2025), Börse Online, Investor-Verlag; Berenberg-Wert: Redaktionsrechnung (50 Mrd. € minus 14%)
Daten als Tabelle
|Quelle
|Umsatz 2030
|Bisheriges Ziel (inkl. Zukäufen)
|50
|Berenberg (erwartet)
|43
|Barclays (erwartet)
|35-40
|Goldman Sachs (erwartet)
|35
Das 2030-Ziel
Wie hoch sind Umsatz und Marge, und wie viel davon stammt aus Zukäufen?
Die Guidance für 2027
Eine vorsichtige Planung könnte Vertrauen zurückbringen, eine ehrgeizige würde Skepsis wecken.
Der Weg zu positivem Free Cashflow
Nach minus 1,7 Milliarden Euro in neun Monaten braucht es einen glaubwürdigen Fahrplan.
Abrufe der Bundeswehr
Boxer und Munition entscheiden, ob die Umsätze 2027 tatsächlich fließen.
Marine
Die Antwort auf die Zweifel bei F127 und die Rolle von Naval Systems.
Das Chartbild
Zwischen 693 und 800 Euro - Marken, die zählen
Das Rekordhoch liegt bei rund 1.966 Euro (Januar 2026), seitdem hat die Rheinmetall-Aktie rund 62% verloren. Das Schlusskurs-Tief von 693,40 Euro vom 20. November ist die Marke nach unten. Nach oben nennen Chartbeobachter die 800-Euro-Marke als nächste Orientierung, darüber liegt die Kurslücke vom 5. November, als die Aktie bis auf 818,70 Euro fiel. Mit 755,55 Euro am Morgen steht die Rheinmetall-Aktie damit noch im unteren Bereich dieser Spanne. Einordnung der Redaktion: Ohne nachhaltige Rückkehr über 800 Euro bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.
Die Analysten
Kursziele im freien Fall - aber noch weit über dem Kurs
Die Analystenhäuser haben ihre Kursziele für die Rheinmetall-Aktie in den vergangenen Wochen drastisch gekürzt. Der Durchschnitt liegt laut Datenanbietern bei rund 1.330 Euro (Stand 21.11.2026), die Spanne der genannten Häuser reicht von 900 bis 1.350 Euro. Gemessen am Xetra-Schluss von 735,80 Euro liegt der Durchschnitt rechnerisch rund 80% über dem Kurs. Mehrere Häuser stuften zudem herab, darunter Bernstein, Oddo BHF und Bank of America.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|zuvor
|Barclays
|Overweight
|1.340 €
|2.000 €
|Goldman Sachs
|-
|1.350 €
|-
|Oddo BHF
|Neutral
|1.200 €
|1.670 €
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 €
|1.350 €
|Jefferies
|Buy
|1.100 €
|1.350 €
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 €
|1.200 €
|Berenberg
|Hold
|900 €
|1.020 €
|Bank of America
|Neutral
|900 €
|1.300 €
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Goldman Sachs: Einstufung und früheres Ziel in den Quellen nicht genannt.
Quelle: dpa-AFX, finanztrends.de, Börse Express, Börse Online, kapitalmarktexperten.de
Das große Bild
Auftragsbuch voll, Vertrauen leer - was bleibt vom Rüstungsboom?
Mittel- bis langfristig ist die Rheinmetall-Aktie eine Wette darauf, dass aus Aufträgen Umsatz und aus Umsatz Cash wird.
Die Nachfrage ist da: Die europäische Aufrüstung und die höheren NATO-Verteidigungsbudgets haben die Auftragsbücher auf Jahre gefüllt. Das eigentliche Nadelöhr ist die industrielle Skalierung. Rheinmetall investiert nach Konzernangaben über sechs Jahre rund 30 Milliarden Euro in Kapazitäten. Gleichzeitig zeigen F126, Arminius und F127, wie stark die Zeitpläne an Entscheidungen des Bundes hängen. Genau diese Verschiebungen haben die Prognosen der Rheinmetall-Aktie zweimal gekippt.
Prognose
Rheinmetall Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist vor dem Ergebnis des Kapitalmarkttags nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, geknüpft an beobachtbare Auslöser. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Das Zielbild entscheidet
Liefert Rheinmetall ein reduziertes, aber belastbar begründetes 2030-Ziel und eine vorsichtige Guidance für 2027, kann sich die Rheinmetall-Aktie über die Marke von 800 Euro erholen. Enttäuscht Hamburg oder kommen neue Verzögerungen, droht ein erneuter Test des Schlusskurs-Tiefs bei 693,40 Euro.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Umsetzung statt Versprechen
Der Auftragsbestand von 78,0 Milliarden Euro muss in Umsatz und Cash umgesetzt werden. Hält Rheinmetall die Marge von rund 18,5% und dreht der Free Cashflow, kann der Abschlag auf die Analystenziele schrumpfen. Bleibt der Cashflow negativ, bleibt die Bewertung unter Druck.
Langfristig (bis 2030): Skalierung und Marine
Entscheidend ist, ob Kapazitätsausbau, Marinesparte und Luftverteidigung die versprochene Größenordnung tragen. Je realistischer die Ziele, desto größer die Chance, dass die Rheinmetall Aktie Prognose wieder auf Vertrauen statt auf Hoffnung baut.
Termine
Was Anleger der Rheinmetall-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg, auf dem Gelände von Blohm+Voss.
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so stark gefallen? Auslöser waren zwei gekappte Jahresprognosen, verzögerte Großprojekte wie Arminius, das Aus für F126 und Friedenshoffnungen in der Ukraine. Die Aktie liegt rund 62% unter dem Rekord.
Wie lautet die Rheinmetall Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 1.330 Euro, die Einstufungen reichen von "Neutral" und "Hold" bis "Buy" und "Overweight". Das sind Einschätzungen Dritter.
Was erwarten Analysten bei den 2030-Zielen? Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz, Goldman Sachs mit rund 35 Milliarden Euro, Berenberg mit einem Minus von rund 14% gegenüber dem Ziel von rund 50 Milliarden Euro.
Ist die Rheinmetall-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
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