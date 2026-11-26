Rheinmetall-Aktie bei Lang & Schwarz, 26.11.2026, 07:57 Uhr (+2,68% zum Xetra-Schluss von 735,80 €) 755,55 €

Abstand zum Rekordhoch von rund 1.966 € (Januar 2026) rund -62%

bisheriges Umsatzziel 2030 inklusive Zukäufen, bei einer Marge von mehr als 20% rund 50 Mrd. €

gesenkte Umsatzprognose für 2026 (zuvor 13,7-14,2 Mrd. €) rund 13,2 Mrd. €

Auftragsbestand zum 30.09.2026 (Vorjahr: 56,7 Mrd. €) 78,0 Mrd. €