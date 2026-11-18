Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?

Laut MarketScreener (13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 1.328,50 Euro; die Ziele reichen von 900 bis 2.000 Euro, viele wurden zuletzt gesenkt.

Welches Kursziel nennt Goldman Sachs für die Rheinmetall Aktie?

Goldman Sachs senkte das Ziel am 16. November von 2.100 auf 1.350 Euro und bleibt bei „Buy“.

Welche Prognose gibt Rheinmetall selbst ab?

Für 2026 erwartet Rheinmetall rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.

Wann ist der Rheinmetall Kapitalmarkttag?

Laut Investor-Relations-Seite vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg bei Blohm+Voss.

Warum fällt die Rheinmetall Aktie?

Wegen der zweiten Prognosesenkung, Verzögerungen bei Aufträgen, Cashflow-Belastung und Sorgen um die 2030-Ziele; zusätzlich belasten Friedenshoffnungen die Branche.