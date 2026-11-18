Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, FSE: RHM) ist der Verlierer des Jahres im DAX: Am Mittwochvormittag notiert sie bei rund 755,90 Euro (Tradegate, minus 1,16 Prozent), nach einem neuen Jahrestief von 738,70 Euro am Dienstag (Xetra). Seit Januar summiert sich das Minus auf rund 49 Prozent. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch ambitioniert: Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei rund 1.329 Euro – fast 74 Prozent über dem Kurs. Goldman Sachs hat sein Ziel am 16. November aber von 2.100 auf 1.350 Euro gekappt, Berenberg liegt bei 900 Euro. Was erwartet der Markt vom Kapitalmarkttag?
Rheinmetall Aktie Prognose: Goldman kappt auf 1.350 Euro, Berenberg auf 900 - Was bringt der Kapitalmarkttag den 2030-Zielen?
Die Rheinmetall Aktie hat auf dem Weg zum Kapitalmarkttag in Hamburg fast die Hälfte ihres Wertes seit Januar verloren. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten liegt laut MarketScreener im Schnitt noch bei rund 1.329 Euro – doch viele Ziele wurden gekappt. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele von Goldman Sachs, JPMorgan und Berenberg, Bewertung und Szenarien bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Ticker
- RHM (Xetra)
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 35,7 Mrd. € (MarketScreener, 13.11.2026)
- Auftragsbestand
- 78,0 Mrd. € (30.09.2026)
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026 voraussichtlich 11.03.2027
Stand: 18.11.2026, Kurs: Tradegate, Vormittag 18.11.2026; Xetra-Tief 17.11.2026: 738,70 €
Prognose zweimal gesenkt
Für 2026 rechnet Rheinmetall nur noch mit rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 18,5 Prozent Marge – zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro.
Kapitalmarkttag als Wendepunkt?
Vom 25. bis 27. November stellt der Konzern in Hamburg seine Ziele vor – Analysten erwarten teils gekürzte 2030-Ziele.
Konsens weit über dem Kurs
Ø-Ziel rund 1.329 Euro, aber viele Häuser haben gesenkt; das Maximum von 2.000 Euro dürfte veraltet sein.
Überverkauft und billig?
RSI bei 27, KGV 2027e rund 16,5; Berenberg sieht einen Abschlag von 35 Prozent zur Peergroup.
Der Auslöser
Warum ist die Rheinmetall Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr?
Nach der zweiten Prognosesenkung binnen Monaten fehlt dem Papier das Vertrauen der Anleger – und der Kapitalmarkttag soll es zurückbringen.
Am 5. November hat Rheinmetall die Jahresprognose erneut gesenkt: Der Umsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), die operative Marge bei rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Grund sind laut Unternehmen Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei Losabnahmen von Artilleriemunition. JPMorgan wertete das laut Der Aktionär als fünfte Gewinn- oder Umsatzwarnung in elf Monaten. Hinzu kommen ein negativer operativer Free Cashflow von 1,7 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten und Sorgen um das Fregattenprogramm F127. Goldman Sachs nannte mangelndes Anlegervertrauen am 16. November das Hauptproblem.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Rheinmetall sein Geld?
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und liefert Fahrzeuge, Munition und zunehmend Marinetechnik. Der Auftragsbestand ist mit 78,0 Milliarden Euro (Stand 30. September) so hoch wie nie – die Frage ist, wie schnell er sich in Umsatz und Cashflow verwandelt. Die Segmentbeschreibung beruht auf allgemein bekannten Angaben; die Marine soll laut Berichterstattung als dritte Säule wachsen, passend zum Kapitalmarkttag am Marinestandort Blohm+Voss.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Rheinmetall für 2026 und 2030 ab?
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz laut Mitteilung um 38 Prozent auf 8.376 Millionen Euro, das operative Ergebnis auf 1.339 Millionen Euro (Marge 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent). Die Nominierungen erreichten 19,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr peilt Rheinmetall nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz an – nach 9.935 Millionen im Vorjahr. Offizielle Mittelfristziele für 2030 sind in den geprüften Quellen nicht belegt; Berenberg erwartet eine Senkung des 2030-Umsatzziels um 14 Prozent, JPMorgan führt Rheinmetall bis zum Kapitalmarkttag in einer „Negative Catalyst Watch“.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|Unternehmensziel 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|9,94 Mrd. €
|rund 13,2 Mrd. €
|13,24 Mrd. €
|17,75 Mrd. €
|Operative Marge
|–
|rund 18,5 %
|–
|–
|Nettoergebnis
|–
|–
|1,45 Mrd. €
|2,22 Mrd. €
|KGV
|–
|–
|24,7
|16,5
|Dividendenrendite
|–
|–
|1,84 %
|2,65 %
Konsens laut MarketScreener (Schluss 13.11.2026); Gewinn je Aktie und 2028-Werte nicht belegt. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Rheinmetall (05.11.2026), MarketScreener
Der Konsens liegt für 2026 damit praktisch auf der abgesenkten Unternehmensprognose; für 2027 erwartet der Markt einen Umsatzsprung von rund 34 Prozent – genau hier setzen die Zweifel an.
Die Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
MarketScreener weist als Konsens „Kaufen“ aus; das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten beträgt 1.328,50 Euro. Laut einem aktiencheck.de-Artikel vom 17. November lautet das Verhältnis 17 Kaufen zu 5 Halten und 0 Verkaufen, die Ziele reichen von 900 bis 2.000 Euro. Mindestens 14 Häuser haben ihre Ziele nach der Prognosesenkung geändert, überwiegend nach unten – der Durchschnitt dürfte daher teils veraltet sein.
Die jüngsten Studien im Überblick: Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) senkte am 16. November das Ziel von 2.100 auf 1.350 Euro bei „Buy“. JPMorgan (David Perry) kürzte am 5. November von 1.350 auf 1.150 Euro bei „Neutral“. Berenberg (George McWhirter) reduzierte am 10. November von 1.020 auf 900 Euro bei „Hold“. Jefferies senkte laut goldesel.de um den 9. November von 1.350 auf 1.100 Euro bei „Buy“. Bernstein führt die Aktie bei 1.000 Euro mit „Market-Perform“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs (Sam Burgess)
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|rund +79 %
|16.11.2026
|aktiencheck.de
|JPMorgan (David Perry)
|Neutral
|1.150 € (zuvor 1.350 €)
|rund +52 %
|05.11.2026
|Der Aktionär
|Jefferies
|Buy
|1.100 € (zuvor 1.350 €)
|rund +46 %
|ca. 09.11.2026
|goldesel.de
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 €
|rund +32 %
|ca. 13.11.2026
|4investors
|Berenberg (George McWhirter)
|Hold
|900 € (zuvor 1.020 €)
|rund +19 %
|10.11.2026
|goldesel.de
|Konsens (Ø)
|Kaufen
|1.328,50 €
|rund +76 %
|13.11.2026
|MarketScreener
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 755,90 € (Tradegate, Vormittag 18.11.2026), eigene Rechnung.
Quelle: aktiencheck.de, Der Aktionär, goldesel.de, 4investors, MarketScreener
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie nach dem Absturz günstig?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV laut MarketScreener bei 24,7 für 2026 und 16,5 für 2027, das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz bei 2,72 beziehungsweise 1,87. Handelsdesk nennt ein Trailing-KGV von 26,9 und ein Forward-KGV von 15,7 (17. November). Berenberg sah am 13. November einen Bewertungsabschlag von 35 Prozent zur Peergroup – belastbare KGV-Zahlen für Hensoldt, Renk oder TKMS liegen nicht vor. Die Peers gaben am 17. November ebenfalls nach: Renk fiel laut finanznachrichten.de um 2,6 Prozent auf 31,84 Euro, Hensoldt um 3,0 Prozent auf 78,64 Euro, TKMS um 2,2 Prozent auf 74,30 Euro.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Rheinmetall Aktie im Chart?
Das Bild ist eindeutig abwärtsgerichtet: Laut Handelsdesk liegt die 50-Tage-Linie bei 963,37 Euro und die 200-Tage-Linie bei 1.208,29 Euro; die Seite spricht von einem Death Cross. Der RSI steht bei 27 und signalisiert eine überverkaufte Lage – im Abwärtstrend aber kein Kaufsignal. Als Unterstützung gelten die jüngsten Tiefs bei 738,70 Euro (17. November) und 742,50 Euro (13. November); als erste Hürde die 20-Tage-Linie bei rund 922 Euro (Ableitung aus den Durchschnitten).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Rheinmetall Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|1.350 € (Goldman Sachs), 1.328,50 € (Ø)
|rund +79 % bzw. +76 %
|Auftragsbestand wird zu Umsatz, Vertrauen kehrt mit klaren Zielen zurück
|Base-Case
|1.100–1.150 € (Jefferies, JPMorgan)
|rund +46 % bis +52 %
|Ziele werden gekürzt, aber verlässlicher
|Bear-Case
|900 € (Berenberg)
|rund +19 %
|weitere Prognosesenkung, Cashflow-Probleme, Verzögerungen bei Boxer, Munition und Marine
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 755,90 € (18.11.2026). Das Maximum von 2.000 € stammt vermutlich von einem nicht aktualisierten Haus.
Quelle: MarketScreener, Goldman Sachs, Berenberg, aktiencheck.de
Termine
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten sollten
19. November: Treffen von Trump, Xi und Putin laut Medienberichten – Geopolitik bewegt Rüstungswerte
25. bis 27. November: Kapitalmarkttag in Hamburg bei Blohm+Voss; Agenda laut Investor-Relations-Seite noch offen, Medien nennen teils 26./27.11.
27. November: Ende der „Negative Catalyst Watch“ bei JPMorgan
11. März 2027: Jahreszahlen 2026 (voraussichtlich)
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie Prognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketScreener (13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 1.328,50 Euro; die Ziele reichen von 900 bis 2.000 Euro, viele wurden zuletzt gesenkt.
Welches Kursziel nennt Goldman Sachs für die Rheinmetall Aktie?
Goldman Sachs senkte das Ziel am 16. November von 2.100 auf 1.350 Euro und bleibt bei „Buy“.
Welche Prognose gibt Rheinmetall selbst ab?
Für 2026 erwartet Rheinmetall rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
Wann ist der Rheinmetall Kapitalmarkttag?
Laut Investor-Relations-Seite vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg bei Blohm+Voss.
Warum fällt die Rheinmetall Aktie?
Wegen der zweiten Prognosesenkung, Verzögerungen bei Aufträgen, Cashflow-Belastung und Sorgen um die 2030-Ziele; zusätzlich belasten Friedenshoffnungen die Branche.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 1.350 Euro von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess, 16.11.2026) sowie Einstufungen von JPMorgan, Jefferies, Bernstein und Berenberg wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: Goldman Sachs, JPMorgan, Berenberg, Jefferies, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Sam Burgess) vom 16.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 12:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 12:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Sam Burgess).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.