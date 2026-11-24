In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte 78,0 Milliarden Euro nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative freie Cashflow war allerdings mit minus 1,7 Milliarden Euro negativ, das Unternehmen begründet das mit dem Vorratsaufbau für geplantes Wachstum.

Anfang November senkte Rheinmetall die Prognose für 2026. Die Quellen nennen den 4. oder 5. November; der Konzern erwartet nun einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent statt rund 19 Prozent. Gründe sind die Verschiebung des Boxer-Projekts „Arminius“ von 2026 nach 2027 und spätere Losabnahmen bei Artilleriemunition.