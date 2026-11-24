Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, Ticker: RHM) notierte am Dienstag um 09:12 Uhr im Xetra-Handel bei 734,00 Euro, ein Plus von 1,21 Prozent und damit rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von etwa 1.966 Euro aus dem Januar. Frisch ist die Nachricht, dass Barclays das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro gesenkt hat, bei bestätigter Einstufung „Overweight“. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten bleibt damit trotz allem deutlich über dem Kurs: Der durchschnittliche Wert liegt bei rund 1.326 Euro. Am 26. und 27. November entscheidet der Kapitalmarkttag in Hamburg, ob die 2030-Ziele gehalten werden.
Rheinmetall Aktie Prognose: Barclays kappt das Kursziel auf 1.340 Euro – wie viel Spielraum bleibt vor dem Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November: Barclays senkt das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, der Konsens liegt bei rund 1.326 Euro, die Aktie bei etwa 734 Euro. Was Analysten für die 2030-Ziele erwarten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Ticker / ISIN
- RHM (Xetra) / DE0007030009
- Rekordhoch
- rund 1.966 € (Januar 2026)
- Jahrestief (Schlusskurs)
- 731,70 € am 19.11.2026
- Auftragsbestand
- 78,0 Mrd. € (30.09.2026)
- Kapitalmarkttag
- 26. und 27. November 2026, Hamburg
Stand: 24.11.2026, Kurs: Xetra, 24.11.2026, 09:12 Uhr
Der Auslöser
Was ist bei der Rheinmetall Aktie passiert? Barclays kürzt um 660 Euro
Nach Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, JPMorgan und Berenberg reiht sich nun auch Barclays in die Reihe der Kürzungen ein. Das Rating bleibt dabei überwiegend positiv.
Barclays hat das Kursziel nach Informationen aus Marktberichten um 660 Euro auf 1.340 Euro gesenkt und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Eine ausführliche Begründung des Hauses liegt der Redaktion nicht vor. Die Aktie erholte sich im Tagesverlauf dennoch über die Marke von 700 Euro; am Morgen waren kurzzeitig Kurse darunter zu sehen. Der Schlusskurs vom Freitag lag bei 693,40 Euro, das Jahrestief im Schlusskurs bei 731,70 Euro am 19. November ist damit bereits unterschritten worden.
Geschäftsmodell
Wofür steht die Rheinmetall Aktie?
Rheinmetall liefert Munition, Fahrzeuge, Flugabwehr und Elektronik für Streitkräfte, vor allem für die Bundeswehr und NATO-Partner. Das Wachstum hängt an Großaufträgen und an der Fähigkeit, Produktionskapazitäten rechtzeitig hochzufahren. Genau hier liegt der Streitpunkt: Verzögerungen bei einzelnen Projekten haben zuletzt die Prognose gekostet.
Zahlen und Guidance
Rheinmetall Aktie: Was sagen Zahlen und Unternehmensprognose 2026?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte 78,0 Milliarden Euro nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative freie Cashflow war allerdings mit minus 1,7 Milliarden Euro negativ, das Unternehmen begründet das mit dem Vorratsaufbau für geplantes Wachstum.
Anfang November senkte Rheinmetall die Prognose für 2026. Die Quellen nennen den 4. oder 5. November; der Konzern erwartet nun einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent statt rund 19 Prozent. Gründe sind die Verschiebung des Boxer-Projekts „Arminius“ von 2026 nach 2027 und spätere Losabnahmen bei Artilleriemunition.
|Kennzahl
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Umsatz 2026
|13,7–14,2 Mrd. €
|rund 13,2 Mrd. €
|Operative Marge 2026
|rund 19 %
|rund 18,5 %
|Operativer freier Cashflow
|positiv erwartet
|positiv erwartet, keine Zahl genannt
Senkungsdatum laut Quellen 4. oder 5. November 2026.
Quelle: Rheinmetall, Mitteilung zu den Neunmonatszahlen
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Barclays
|Overweight
|1.340 €
|24.11.2026
|zuvor 2.000 €
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 €
|16.11.2026
|zuvor 2.100 €
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 €
|05.11.2026
|zuvor 1.350 €
|Jefferies
|Buy
|1.100 €
|November 2026
|zuvor 1.350 €
|Citigroup
|Buy
|1.099 €
|13.11.2026
|zuvor 1.374 €
|Bernstein
|Market-Perform
|950 €
|19.11.2026
|zuvor 1.000 €
|Berenberg
|Hold
|900 €
|10.11.2026
|zuvor 1.020 €
Kursziele in Euro, Weitergabe unverändert. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser, Stand 24.11.2026
Der durchschnittliche Zielwert liegt laut einem Datenanbieter (Stand 21. November) bei 1.326,23 Euro und damit rechnerisch rund 80 Prozent über dem Kurs von 734 Euro. Anzahl der Analysten und Gesamtspanne sind in der Quelle nicht angegeben; die sieben oben genannten Häuser reichen von 900 bis 1.350 Euro. Beachtlich: Seit Anfang November wurde bei jedem genannten Haus gekürzt, kein einziges Ziel stieg.
Kapitalmarkttag
Was erwarten Analysten vom Kapitalmarkttag der Rheinmetall Aktie? Die 50-Milliarden-Frage
Bisher peilt Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro (inklusive Zukäufen) und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent an. Die Analysten rechnen mit einer Kürzung: Berenberg erwartet ein um etwa 14 Prozent niedrigeres Umsatzziel, Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) hält rund 35 Milliarden Euro für möglich, und Citigroup sieht die Konsensschätzungen für 2030 rund 16 Prozent unter den Konzernzielen. Bernstein erwartet nach 2030 kein weiteres Wachstum, weil die NATO-Bestände schneller aufgefüllt sein könnten als von Rheinmetall angenommen.
|Stand
|Umsatz 2030
|Quelle
|Bisheriges Konzernziel
|rund 50 Mrd. €
|Rheinmetall
|Erwartung Berenberg
|rund 43 Mrd. € (–14 %)
|Berenberg
|Erwartung Goldman Sachs
|rund 35 Mrd. €
|Goldman Sachs
|Konsens laut Citigroup
|rund 16 % unter Konzernziel
|Citigroup
Der Wert für Berenberg ist eine Redaktionsrechnung (50 Mrd. € abzüglich 14 %). Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Rheinmetall, Analystenstudien von Berenberg und Goldman Sachs
Bewertung und Chart
Wie ist die Rheinmetall Aktie bewertet und wie sieht der Chart aus?
Das KGV liegt laut einem Datenanbieter bei rund 25 (auf Basis bisheriger Gewinne, Stand 20. November), die Dividendenrendite bei rund 1,7 Prozent. Charttechnisch hat die Aktie ihr Jahrestief unterschritten: Am 19. November lag der Tagestiefstkurs bei 730,70 Euro, der Schlusskurs bei 731,70 Euro. Unterhalb davon sehen Beobachter keine unmittelbare Unterstützung, oberhalb liegt die runde Marke von 800 Euro als nächste Orientierung. Dazu passt ein Signal aus dem Unternehmen: Seit Jahresbeginn gab es 21 Insiderkäufe im Wert von rund 15,6 Millionen Euro und keine Verkäufe, Vorstandschef Armin Papperger kaufte neunmal.
Szenarien
Rheinmetall Aktie 2026/2027: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case laut Analysten
|Szenario
|Kursziel-Marke
|Argument der Analysten
|Bull-Case
|1.340–1.350 € (Barclays, Goldman Sachs)
|Auftragsbestand von 78 Mrd. €, Ziele werden zwar gekürzt, aber ein Neustart gelingt
|Base-Case
|1.100–1.150 € (JPMorgan, Jefferies, Citigroup)
|Kürzung der 2030-Ziele eingepreist, Umsetzung bleibt entscheidend
|Bear-Case
|900–950 € (Berenberg, Bernstein)
|schwer berechenbare Nachfrage, kein Wachstum nach 2030
Zuordnung nach den Kurszielen Dritter; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser
Termine
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten
26. und 27. November 2026: Kapitalmarkttag in Hamburg mit den neuen Mittelfristzielen.
Laufend: weitere Kursziel-Änderungen nach dem Kapitalmarkttag.
Laufend: Fortschritte beim Boxer-Projekt Arminius und bei der Munitionsproduktion sowie diplomatische Entwicklungen zur Ukraine.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Der durchschnittliche Zielwert liegt laut Datenanbieter bei rund 1.326 Euro, die Einzelziele der genannten Häuser reichen von 900 bis 1.350 Euro.
Welches Kursziel hat Barclays für die Rheinmetall Aktie? Barclays senkte das Ziel von 2.000 auf 1.340 Euro und bestätigte „Overweight“.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Rheinmetall für 2026? Rheinmetall erwartet einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg.
Wie viel Prozent liegt die Rheinmetall Aktie unter ihrem Rekord? Bei 734 Euro rund 63 Prozent unter dem Januar-Hoch von etwa 1.966 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser unverändert wieder, unter anderem von Goldman Sachs (Buy, Kursziel 1.350 Euro, 16.11.2026). Aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen. Offenlegungen: Goldman Sachs, Barclays, Bernstein, Berenberg.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Sam Burgess), weitere Häuser siehe Tabelle vom 16.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 11:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 11:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Sam Burgess), weitere Häuser siehe Tabelle.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.