Die Rheinmetall Aktie schloss am 18. November bei 744,20 Euro, am Vortag markierte sie mit 738,70 Euro ein Jahrestief. Vom Rekord zu Jahresbeginn fehlen rund 60 Prozent.
Rheinmetall Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 1.356 Euro, die Aktie steht bei 744 - Wer hat vor dem Kapitalmarkttag recht?
Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten liegt bei durchschnittlich 1.356 Euro Kursziel, die Aktie schloss am Mittwoch bei 744,20 Euro und damit nahe dem Jahrestief. Was Ukraine-Gipfel, EU-Kredit und der Kapitalmarkttag bedeuten, welche Spanne die Häuser nennen und was die gesenkte Unternehmensprognose sagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG, Düsseldorf
- Ticker / ISIN
- RHM / DE0007030009
- Index
- DAX
- Marktkapitalisierung
- rund 34,7 Mrd. €
- Jahrestief
- 738,70 € (Xetra, 17.11.2026)
- Auftragsbestand 30.09.2026
- 78,0 Mrd. €
- Dividende GJ 2025
- 11,50 € je Aktie
Stand: 18.11.2026, Xetra-Schlusskurs 18.11.2026; ein aktueller Kurs vom 19.11. liegt nicht belegt vor
Aktie nahe Jahrestief
Analysten-Ziele weit entfernt
Das durchschnittliche Kursziel von rund 1.356 Euro liegt rechnerisch rund 82 Prozent über dem Schlusskurs. 8 von 11 Analysten raten laut finanzen.net zum Kauf.
Unternehmensprognose gesenkt
Rheinmetall erwartet für 2026 jetzt rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent. Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei rund minus 1,7 Milliarden Euro.
Entscheidend: das 2030-Ziel
Goldman Sachs rechnet laut Medienberichten mit einem vorsichtigeren Umsatzplan von rund 35 Milliarden Euro statt der bisher genannten rund 50 Milliarden. Der Kapitalmarkttag Ende November soll Klarheit bringen.
Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) bleibt der Streitfall des DAX: Am Mittwoch, 18. November, schloss der Rüstungskonzern bei 744,20 Euro, ein Minus von 2,19 Prozent. Am Dienstag hatte die Aktie mit 738,70 Euro ein neues Jahrestief erreicht. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten klingt dagegen zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.356 Euro. Warum beides gleichzeitig stimmen kann, ordnet dieser Beitrag ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Angaben, Schätzungen und Zielen Dritter. Ein aktueller Kurs vom 19. November lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Was ist passiert?
Warum steht die Rheinmetall Aktie vor einem entscheidenden Tag?
Am 19. November treffen politische Termine auf eine angeschlagene Aktie. Die „Koalition der Willigen“ berät in Berlin über die Ukraine, in China sollen sich nach Medienberichten Trump, Xi und Putin begegnen. Hinzu kommt der Vorschlag der EU-Kommission vom 18. November für einen zweiten Ukraine-Kredit von 45 Milliarden Euro für 2027, davon bis zu 25 Milliarden für Militärisches. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien lehnen ab; entschieden werden soll auf einem EU-Sondergipfel Ende November. Für Rüstungswerte sind beide Themen zweischneidig: Mehr Geld stützt die Nachfrage, Friedenshoffnung kann sie dämpfen.
Die Aktie leidet zudem unter hausgemachten Themen. Rheinmetall hatte am 5. November die Unternehmensprognose gesenkt; Berichte über Verzögerungen bei Bundeswehrprojekten wie dem Boxer, schwache Munitionsabrufe und ein negativer Free Cashflow kamen hinzu. Am 11. November verlor die Aktie laut finanzen.net 6,94 Prozent auf 794,10 Euro.
Geschäftsmodell
Was macht Rheinmetall – und warum hängt die Aktie so stark an der Politik?
Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern: Munition, Radfahrzeuge wie der Schakal auf Basis des Boxer, Waffensysteme, Elektronik und zunehmend Marinetechnik. Der Großteil der Aufträge kommt von Regierungen; der Auslandsanteil am Umsatz lag nach neun Monaten bei 58,7 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 78,0 Milliarden Euro (plus 38 Prozent) – inklusive erwarteter Abrufe aus Rahmenverträgen. Dass daraus Umsatz und Cash werden, hängt an Haushaltsbeschlüssen, Abrufen und der Fertigungsgeschwindigkeit. Genau hier setzen die Zweifel an.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Rheinmetall Zahlen und die Unternehmensprognose 2026 aus?
Nach neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,339 Milliarden Euro; die operative Marge lag bei 16,0 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten betrug 14,44 Euro nach 7,83 Euro. Der operative Free Cashflow war mit rund minus 1,698 Milliarden Euro deutlich negativ. Für das Gesamtjahr peilt Rheinmetall nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz an, zuvor waren es 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro, bei einer operativen Marge von rund 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Daraus ergibt sich rechnerisch ein starkes Schlussquartal mit rund 4,8 Milliarden Euro Umsatz.
Mittelfristig nennt der Konzern ein Umsatzziel von rund 50 Milliarden Euro für 2030. Berenberg rechnet laut Medienberichten mit einer Senkung dieses Ziels um 14 Prozent, Goldman mit rund 35 Milliarden Euro. Die Dividende für 2025 betrug 11,50 Euro je Aktie, rechnerisch eine Rendite von rund 1,5 Prozent.
|Kennzahl
|Trailing
|2026e
|2027e
|KGV
|26,9
|24,7
|16,5
|Ergebnis je Aktie
|14,44 € (9 Monate 2026)
|–
|–
|Dividende je Aktie
|11,50 € (GJ 2025)
|–
|–
KGV laut MarketScreener (Stand 18.11.2026, über aktiencheck.de); Trailing-KGV laut aktiencheck.de (Stand 18.11.2026). Konsens-Umsatz und -Ergebnis je Aktie konnten nicht belegt werden.
Quelle: MarketScreener, aktiencheck.de
Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Laut finanzen.net (Abruf 19. November) empfehlen 8 von 11 Analysten die Aktie zum Kauf, 3 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.355,56 Euro, das niedrigste Ziel 900 Euro (Berenberg). MarketScreener zählt 22 Analysten und einen Durchschnitt von rund 1.330 Euro bei einer Spanne von 900 bis 2.000 Euro. Gemessen am Xetra-Schluss von 744,20 Euro ergibt der Durchschnitt ein rechnerisches Potenzial von rund 82 Prozent – selbst das niedrigste Ziel liegt gut 20 Prozent darüber.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|16.11.2026
|rund +81 %
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 €
|06.11.2026
|rund +122 %
|Jefferies
|Buy
|1.100 €
|10.11.2026
|rund +48 %
|UBS
|Buy
|1.100 €
|06.11.2026
|rund +48 %
|Bernstein
|Market Perform
|rund 1.000 €
|13.11.2026
|rund +34 %
|Berenberg
|Hold
|900 €
|10.11.2026
|rund +21 %
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Auswahl, keine vollständige Liste. Abstand rechnerisch zum Xetra-Schluss von 744,20 € (18.11.2026).
Quelle: finanzen.net (Abruf 19.11.2026), aktiencheck.de, boerse.de
Die Spanne ist ungewöhnlich breit: Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten hier genannten Ziel liegen 750 Euro. Goldman hat sein Ziel von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt und begründet es mit niedrigeren Umsatzerwartungen für 2030. Berenberg stuft nur noch mit „Hold“ ein. Die Befürworter stützen sich auf den Auftragsbestand und die Haushaltsmittel, die Skeptiker auf den negativen Free Cashflow und die Projektverzögerungen.
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem erwarteten KGV von rund 24,7 für 2026 und 16,5 für 2027 ist die Rheinmetall Aktie nach dem Absturz deutlich günstiger als vor einem Jahr; die Aktie hat nach aktiencheck.de binnen zwölf Monaten rund 57 Prozent verloren. Berenberg sieht laut Bericht einen Abschlag von 35 Prozent zur Peergroup. Peers sind Hensoldt (82,58 Euro am 11. November, durchschnittliches Ziel rund 94 Euro, Hensoldt hob den Ausblick 2026 leicht an) und Renk (34,17 Euro, nahe dem 52-Wochen-Tief von 33,49 Euro; Auftragsbestand 7,6 Milliarden Euro). Vergleichbare KGV-Werte für Hensoldt, Renk, Thales und BAE konnten nicht belegt werden; der Vergleich bleibt daher qualitativ.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Rheinmetall Aktie?
Die Rheinmetall Aktie notiert deutlich unter ihren wichtigen Durchschnitten: Die 50-Tage-Linie liegt laut aktiencheck.de (Stand 18. November) bei rund 963 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 1.208 Euro; die kürzere Linie hat die längere von oben nach unten geschnitten („Death Cross“). Der RSI lag bei 27, was als überverkauft gilt. Als Unterstützung gilt das Jahrestief von 738,70 Euro, als erster Widerstand das Tageshoch vom 18. November bei 771,20 Euro. Das Rekordhoch lag Berichten zufolge bei rund 1.966 Euro (Januar 2026).
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Rheinmetall Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 744,20 €
|Einordnung
|Bull
|bis 2.000 € (Höchstziel laut MarketScreener)
|rechnerisch rund +169%
|Einzelschätzung, setzt Erreichen der Mittelfristziele voraus
|Base
|rund 1.356 € (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +82%
|Konsens laut finanzen.net
|Bear
|900 € (Tiefstziel, Berenberg)
|rechnerisch rund +21%
|Hold-Rating, gesenktes Umsatzziel 2030 unterstellt
Spannen aus Kurszielen Dritter (finanzen.net, MarketScreener, Stand 18./19.11.2026); Zuordnung rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand rechnerisch zum Xetra-Schluss von 744,20 €.
Quelle: finanzen.net, MarketScreener
Ausblick
Welche Termine sind für die Rheinmetall Aktie wichtig?
Der Kapitalmarkttag findet nach Medienberichten Ende November statt; die genannten Termine reichen vom 25. bis 27. November und sind beim Unternehmen zu prüfen. Dort dürfte sich zeigen, ob Rheinmetall das 2030-Ziel bestätigt. Am 27. November soll der Bundestag über den Haushalt 2027 abstimmen, der EU-Sondergipfel zum Ukraine-Kredit ist für Ende November angekündigt. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 sind laut Medienberichten für den 11. März 2027 vorgesehen, bislang nicht durch die Investor-Relations-Seite bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Laut finanzen.net (19.11.2026) empfehlen 8 von 11 Analysten die Rheinmetall Aktie zum Kauf, 3 zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.355,56 Euro.
Welches Kursziel hat die Rheinmetall Aktie? Die Ziele reichen von 900 Euro (Berenberg) bis 2.000 Euro (Barclays, Stand Juli); einzelne Häuser nennen 1.100 Euro (Jefferies, UBS), 1.350 Euro (Goldman) oder 1.650 Euro (Deutsche Bank). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von Rheinmetall für 2026? Der Konzern erwartet rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent (Stand 5. November 2026), zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro.
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen? Genannt werden die gesenkte Unternehmensprognose, Verzögerungen bei Bundeswehrprojekten, ein negativer Free Cashflow und Zweifel am 2030-Ziel sowie Friedenshoffnungen.
Wie entwickelt sich die Rheinmetall Aktie 2026/2027 laut Konsens? Das erwartete KGV liegt laut MarketScreener bei rund 24,7 für 2026 und rund 16,5 für 2027, was auf steigende Gewinne im Konsens hindeutet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Goldman Sachs, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, Bernstein und Berenberg wieder (Stand 6. bis 16. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, Bernstein, Berenberg.
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