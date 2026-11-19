Am 19. November treffen politische Termine auf eine angeschlagene Aktie. Die „Koalition der Willigen“ berät in Berlin über die Ukraine, in China sollen sich nach Medienberichten Trump, Xi und Putin begegnen. Hinzu kommt der Vorschlag der EU-Kommission vom 18. November für einen zweiten Ukraine-Kredit von 45 Milliarden Euro für 2027, davon bis zu 25 Milliarden für Militärisches. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien lehnen ab; entschieden werden soll auf einem EU-Sondergipfel Ende November. Für Rüstungswerte sind beide Themen zweischneidig: Mehr Geld stützt die Nachfrage, Friedenshoffnung kann sie dämpfen.

Die Aktie leidet zudem unter hausgemachten Themen. Rheinmetall hatte am 5. November die Unternehmensprognose gesenkt; Berichte über Verzögerungen bei Bundeswehrprojekten wie dem Boxer, schwache Munitionsabrufe und ein negativer Free Cashflow kamen hinzu. Am 11. November verlor die Aktie laut finanzen.net 6,94 Prozent auf 794,10 Euro.