Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens?

Für 2026 erwartet der Konzern rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent, nach einer Senkung der Prognose am 5. November.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Rheinmetall Aktie?

Der Durchschnitt liegt laut finanzen.net bei rund 1.356 Euro. Goldman nennt 1.350 Euro, Berenberg 900 Euro, Deutsche Bank 1.650 Euro.

Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?

Laut aktiencheck.de-Berichterstattung belasten die gesenkte Prognose, Frieden-Hoffnungen und Kürzungen bei den Kurszielen.

Wann ist der Kapitalmarkttag?

Vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.

Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind laut Analysten die Umsetzung der Aufträge, der Cashflow und die Haltbarkeit der Ziele für 2030.