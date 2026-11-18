Die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) notierte am Mittwoch um 16:28 Uhr bei 754,50 Euro an der Xetra, ein Minus von 0,8 Prozent und nur knapp über dem Jahrestief von 738,70 Euro vom Vortag. Seit Jahresbeginn hat sie laut MarketScreener rund 51 Prozent verloren. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten fällt dagegen optimistisch aus: Das Durchschnittsziel liegt laut finanzen.net bei rund 1.356 Euro. Die Rheinmetall Aktie Prognose des Konzerns wurde zuletzt gesenkt, bei Umsatz und Marge. Welche Rolle spielen Ukraine-Gipfel, Haushalt und Kapitalmarkttag in den nächsten Wochen?
Rheinmetall Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 1.356 Euro, die Aktie notiert bei 755 Euro – was trauen Experten dem Rüstungskonzern vor dem Kapitalmarkttag zu?
Die Rheinmetall Aktie liegt gut 50 Prozent unter dem Rekord, die Kursziele der Analysten sind weit höher. Die Rheinmetall Aktienprognose vor Ukraine-Gipfel, Haushaltsabstimmung und Kapitalmarkttag im Überblick: gesenkte Unternehmensprognose, Kursziele von Goldman bis Berenberg, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Ticker
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- Marktkapitalisierung
- rund 36 Mrd. € (aktiencheck.de, 17.11.2026)
- 52-Wochen-Hoch
- 1.966 € (19.01.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 738,70 € (intraday, 17.11.2026)
- Analysten
- 8 Kaufen, 3 Halten, 0 Verkaufen (finanzen.net, 18.11.2026)
- Nächste Termine
- 19.11. Ukraine-Gipfel, 25. bis 27.11. Kapitalmarkttag, 27.11. Haushaltsabstimmung
Stand: 18.11.2026, Kurs laut finanzen.ch, Xetra, 18.11.2026, 16:28 Uhr; ein Xetra-Schlusskurs liegt nicht vor
Unternehmensprognose gesenkt
Umsatz 2026 jetzt rund 13,2 Mrd. € (zuvor 13,7 bis 14,2 Mrd. €), Marge rund 18,5 % (zuvor rund 19 %).
Kursziele fallen, bleiben aber hoch
Goldman senkte am 16.11. von 2.100 auf 1.350 €; Berenberg liegt bei 900 €, Jefferies bei 1.100 €.
Aufträge auf Rekord
Backlog 78,0 Mrd. € und Auftragseingang 19,1 Mrd. € in neun Monaten.
Termine bis Monatsende
19.11. Ukraine-Gipfel in Berlin, 25. bis 27.11. Kapitalmarkttag, 27.11. Abstimmung über den Haushalt.
Der Auslöser
Was ist bei der Rheinmetall Aktie zuletzt passiert?
Die Aktie hat seit dem Jahreshoch im Januar mehr als die Hälfte ihres Werts verloren, und die Analysten ziehen nach.
Am 5. November meldete Rheinmetall die Zahlen für die ersten neun Monate und senkte zugleich die Jahresprognose: Wegen Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei der Abnahme von Losen der Artilleriemunition soll der Umsatz 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen statt bei 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die operative Marge soll rund 18,5 statt rund 19 Prozent betragen. In der Folge kürzten mehrere Häuser ihre Ziele; zuletzt senkte Goldman Sachs am 16. November das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und beließ die Einstufung bei Buy. Hinzu kommt Unsicherheit durch die politische Lage: Laut aktiencheck.de-Berichterstattung vom 17. November stehen der Ukraine-Gipfel in Berlin (19. November), der Kapitalmarkttag in Hamburg (25. bis 27. November) und die Haushaltsabstimmung (27. November) an; Nachrichten über Frieden belasten die Aktie.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Rheinmetall sein Geld?
Rheinmetall liefert Munition, Fahrzeuge, Flugabwehrsysteme und Elektronik für Streitkräfte. Der Konzern profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und von einem hohen Auftragsbestand: Zum 30. September lag der Backlog laut Quartalsmitteilung bei 78,0 Milliarden Euro (Vorjahr 56,7 Milliarden Euro), der Auftragseingang (Nomination) in neun Monaten bei 19,1 Milliarden Euro (Vorjahr 16,0 Milliarden Euro). Der Umsatz stieg nach neun Monaten um 38 Prozent auf 8.376 Millionen Euro.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Rheinmetall für 2026 ab?
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|Vorjahr
|Ausblick 2026
|Umsatz
|8.376 Mio. € (+38 %)
|6.057 Mio. €
|rund 13,2 Mrd. € (zuvor 13,7 bis 14,2)
|Operatives Ergebnis
|1.339 Mio. €
|795 Mio. €
|Marge rund 18,5 % (zuvor rund 19 %)
|Operative Marge
|16,0 %
|13,1 %
|–
|Operativer Free Cashflow
|-1.698 Mio. €
|-798 Mio. €
|–
|Backlog / Auftragseingang
|78,0 Mrd. € / 19,1 Mrd. €
|56,7 Mrd. € / 16,0 Mrd. €
|–
Zahlen laut Quartalsmitteilung vom 05.11.2026 (neun Monate). Q3-Werte laut finanzen.ch. Quellen weichen beim Ergebnis-Wachstum teils ab. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Rheinmetall (05.11.2026), finanzen.ch, MarketScreener (13.11.2026)
Im dritten Quartal erzielte Rheinmetall laut finanzen.ch einen Umsatz von 3,15 Milliarden Euro (Vorjahr 2,78 Milliarden Euro) und einen Gewinn je Aktie von 6,36 Euro (Vorjahr 3,34 Euro). Für 2026 erwarten Analysten laut MarketScreener (13. November) einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 1,45 Milliarden Euro, für 2027 einen Umsatz von rund 17,8 Milliarden Euro und 2,22 Milliarden Euro Gewinn. Der Gewinn je Aktie 2026 liegt laut finanzen.ch im Mittel bei 33,78 Euro. Konsensschätzungen für 2028 und die Dividendenerwartung konnten nicht eindeutig belegt werden, ebenso ein belegter Peer-Vergleich mit Hensoldt, Renk oder BAE Systems. Als Mittelfristziel nennt die Berichterstattung rund 50 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 bei einer Marge über 20 Prozent; eine Primärquelle dazu liegt hier nicht vor. Goldman Sachs hält laut dieser Berichterstattung eine Kürzung auf rund 35 Milliarden Euro für möglich.
Die Analysten
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens hängt stark vom Stichtag ab, weil in den vergangenen Wochen mindestens 14 Häuser ihre Ziele gesenkt haben. finanzen.net zählt am 18. November elf Analysen (acht Kaufen, drei Halten, keine Verkaufen) mit einem Durchschnittsziel von 1.355,56 Euro. MarketScreener nannte am 13. November 22 Analysten und ein Durchschnittsziel von 1.328,50 Euro bei einer Spanne von 900 bis 2.000 Euro. aktiencheck.de zählte am 17. November 17 Kaufen, 5 Halten und keine Verkaufen mit einem Durchschnitt der jüngsten Ziele von rund 1.170 Euro. Die Unterschiede zeigen, wie viele veraltete Ziele noch in den Durchschnitten stecken.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (finanzen.net)
|8 Kaufen / 3 Halten
|1.355,56 €
|rund +80 %
|18.11.2026
|Goldman Sachs (S. Burgess)
|Buy
|1.350 € (zuvor 2.100 €)
|rund +79 %
|16.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 €
|rund +119 %
|06.11.2026
|UBS
|Buy
|1.100 €
|rund +46 %
|06.11.2026
|Jefferies
|Buy
|1.100 € (zuvor 1.350 €)
|rund +46 %
|ca. 09./10.11.2026
|JPMorgan (D. Perry)
|Neutral
|1.150 € (zuvor 1.350 €)
|rund +52 %
|05.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|1.000 €
|rund +33 %
|13.11.2026
|Berenberg (G. McWhirter)
|Hold
|900 € (zuvor 1.020 €)
|rund +19 %
|10.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 754,50 € (Xetra, 18.11.2026, 16:28 Uhr).
Quelle: aktiencheck.de (Analystenübersicht), finanzen.net (18.11.2026)
Auffällig ist die Spanne zwischen Buy und Hold: Während Deutsche Bank bei 1.650 Euro bleibt, sieht Berenberg bei Hold nur 900 Euro. Selbst das niedrigste belegte Ziel liegt aber rund 19 Prozent über dem Kurs. Veraltete Ziele wie die von Barclays (2.000 Euro, Juli) und Warburg (1.500 Euro, August) sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Bewertung
Wie teuer ist die Rheinmetall Aktie im Vergleich?
Laut MarketScreener liegt das KGV bei 24,7 für 2026 und bei 16,5 für 2027 (Stand 13. November). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 36 Milliarden Euro. Die Bewertung hat sich damit im Vergleich zum Jahresbeginn stark verändert: Bei einem Kurs über 1.900 Euro im Januar lag sie ein Vielfaches höher. Ein belegter Vergleich mit Hensoldt, Renk, BAE Systems, Leonardo oder Thales liegt aus den geprüften Quellen nicht vor.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Rheinmetall Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|200-Tage-Linie
|1.211,48 €
|Kurs rund 37 % darunter
|50-Tage-Linie
|962,57 €
|Kurs rund 21 % darunter
|Unterstützung
|738,70 €
|Jahrestief vom 17.11.2026 (intraday)
|52-Wochen-Hoch
|1.966 €
|19.01.2026
Technische Werte laut boerse.de (18.11.2026, 13:02 Uhr, Börse-Stuttgart-Basis) und finanzen.ch. Keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: boerse.de, finanzen.ch, aktiencheck.de
Die Aktie notiert deutlich unter beiden gleitenden Durchschnitten und testet damit das Tief des Vortags. Werte für den RSI sowie belegte Widerstandsmarken liegen nicht vor.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Rheinmetall Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Deutsche Bank 1.650 €; RBC-nahe Ziele bis 1.600 € laut finanzen.net
|Backlog 78 Mrd. €, hohe Verteidigungsetats, Umsatz 2027 laut Konsens rund 17,8 Mrd. €
|Base-Case
|Konsens rund 1.170 bis 1.356 €
|Prognose 2026 wird erreicht, Verzögerungen werden aufgeholt
|Bear-Case
|Berenberg 900 €; Jahrestief 738,70 €
|Friedenssignale, Cashflow negativ, Ziele 2030 könnten gekürzt werden
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte.
Quelle: aktiencheck.de, finanzen.net, MarketScreener
Termine
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten sollten
Donnerstag, 19. November: Ukraine-Gipfel in Berlin
25. bis 27. November: Kapitalmarkttag in Hamburg, mit möglicher Aussage zu den Zielen bis 2030
27. November: Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027
11. März 2027: Jahreszahlen für 2026
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie Prognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens?
Für 2026 erwartet der Konzern rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent, nach einer Senkung der Prognose am 5. November.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Rheinmetall Aktie?
Der Durchschnitt liegt laut finanzen.net bei rund 1.356 Euro. Goldman nennt 1.350 Euro, Berenberg 900 Euro, Deutsche Bank 1.650 Euro.
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?
Laut aktiencheck.de-Berichterstattung belasten die gesenkte Prognose, Frieden-Hoffnungen und Kürzungen bei den Kurszielen.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind laut Analysten die Umsetzung der Aufträge, der Cashflow und die Haltbarkeit der Ziele für 2030.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Goldman Sachs (Buy, 1.350 Euro, 16.11.2026), Deutsche Bank (Buy, 1.650 Euro), UBS (Buy, 1.100 Euro), Jefferies (Buy, 1.100 Euro), JPMorgan (Neutral, 1.150 Euro), Bernstein (Market-Perform, 1.000 Euro) und Berenberg (Hold, 900 Euro) werden als Information Dritter weitergegeben (Quellen: aktiencheck.de, finanzen.net). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, JPMorgan, Bernstein, Berenberg. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs; Deutsche Bank; UBS; Jefferies; JPMorgan; Bernstein; Berenberg (über aktiencheck.de, finanzen.net). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 19:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 19:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs; Deutsche Bank; UBS; Jefferies; JPMorgan; Bernstein; Berenberg (über aktiencheck.de, finanzen.net).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.