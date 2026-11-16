Rheinmetall-Aktie Prognose: 59 Prozent unter dem Rekord – Boden bei 800 Euro oder freier Fall?

Wie lautet die kurzfristige Rheinmetall-Aktie Prognose?

Kurzfristig entscheidet die Zone zwischen dem Jahrestief bei 792,60 Euro und der 800-Euro-Marke. Hält sie, ist eine Erholung bis 880 bis 900 Euro denkbar. Ein Schlusskurs unter dem Jahrestief wäre aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal. Bis zum Kapitalmarkttag Ende November dürfte die Aktie stark schwanken.

Warum ist die Rheinmetall-Aktie so stark gefallen?

Rheinmetall hat die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich der Boxer-Großauftrag Arminius ins Jahr 2027 verschiebt und Abnahmen bei Artilleriemunition später erfolgen. Zuletzt belastete zusätzlich die Gewinnwarnung des Konkurrenten CSG.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Rheinmetall-Aktie?

Die Spanne reicht von 900 Euro (Berenberg, Bank of America) über 1.150 Euro (JPMorgan) bis 1.750 Euro (Metzler). Der Konsens liegt laut Investing.com bei rund 1.375 Euro, enthält aber viele Ziele aus der Zeit vor der Prognosesenkung.

Wann ist der nächste wichtige Termin für Rheinmetall?

Am 26. und 27. November 2026 hält Rheinmetall seinen Kapitalmarkttag ab. Dort dürfte der Konzern seine Ziele bis 2030 aktualisieren, Analysten rechnen mit einer Senkung des Umsatzziels.

Ist die Rheinmetall-Aktie jetzt günstig?

Auf Basis der Schätzungen für 2027 liegt das KGV bei rund 16 und damit deutlich unter früheren Niveaus. Ob die Aktie tatsächlich günstig ist, hängt davon ab, ob die Gewinnschätzungen nach dem Kapitalmarkttag Bestand haben.