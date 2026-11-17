Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009, WKN 703000) kommt nicht zur Ruhe: Um 09:03 Uhr kostete das Papier auf Tradegate 752,30 Euro, 1,6 Prozent weniger als am Vorabend – ein vorbörsliches Plus hatte sich in ein Minus gedreht. Die Fallhöhe ist enorm: Im Januar notierte der Rüstungskonzern noch bei rund 1.965 Euro. Trotzdem fällt die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten im Schnitt weiter optimistisch aus – das durchschnittliche Kursziel von 22 Experten liegt laut InvestingPro bei 1.328,50 Euro.
Rheinmetall Aktie Prognose: 14 Analysten kappen die Ziele, doch der Schnitt liegt bei 1.328 Euro – wer hat vor dem Kapitalmarkttag recht?
Die Rheinmetall Aktie notiert rund 50 Prozent unter dem Jahresstart, Friedensgespräche drücken weiter. Seit der Gewinnwarnung haben 14 Häuser ihre Rheinmetall Aktienprognose überarbeitet – die Kursziele reichen nun von 900 bis 2.000 Euro. Was Konsens, Szenarien und der Kapitalmarkttag am 26./27. November bedeuten.
Zwischen Börsenkurs und Kurszielen klafft damit eine Lücke von gut 75 Prozent. Doch der Durchschnitt verdeckt, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist: Seit der Gewinnwarnung vom 4. November haben mindestens 14 Analystenhäuser ihre Rheinmetall Aktie Prognose überarbeitet – fast alle nach unten. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie viel Vertrauen steckt noch in den Zielen, und was passiert am Kapitalmarkttag Ende November?
Prognose gesenkt
Rheinmetall erwartet für 2026 nur noch rund 13,2 Mrd. Euro Umsatz (zuvor 13,7–14,2 Mrd.) und eine operative Marge von etwa 18,5 %.
Kursziele im Rückwärtsgang
Goldman Sachs kappte das Ziel von 2.100 auf 1.350 Euro, Berenberg und BofA liegen nur noch bei 900 Euro.
Konsens bleibt positiv
17 von 22 Analysten raten laut InvestingPro weiterhin zum Kauf, keiner zum Verkauf.
Termin mit Sprengkraft
Am 26./27. November stellt der Konzern in Hamburg neue Mittelfristziele vor – viele Analysten erwarten eine Absenkung.
Der Auslöser
Was ist bei der Rheinmetall Aktie passiert?
Am Abend des 4. November senkte Rheinmetall zum wiederholten Mal den Ausblick. Laut dpa-AFX war es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Großauftrag „Arminius“ und bei Abnahmen von Artilleriemunition, die sich nach 2027 verschieben. Die Aktie brach am 5. November zeitweise um 18,5 Prozent ein und schloss mit einem Minus von gut 16 Prozent.
Heute kommt kein Unternehmensimpuls hinzu, sondern Politik: Die Friedensdiplomatie im Ukraine-Krieg nimmt Fahrt auf, US-Unterhändler Jared Kushner sprach von Fortschritten, am Donnerstag ist ein Treffen von Trump, Xi und Putin geplant. Hinzu kommt ein Signal aus der Branche: Der tschechische Wettbewerber CSG senkte sein Margenziel für 2026 auf rund 21 Prozent nach zuvor 24 bis 25 Prozent. Gegenwind also von zwei Seiten – und das, obwohl der Haushaltsausschuss am 13. November Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro für 2027 gebilligt hat.
Geschäftsmodell
Womit verdient Rheinmetall sein Geld?
Rheinmetall ist Europas größter Munitionshersteller und einer der wichtigsten Anbieter von Militärfahrzeugen. Seit 2026 berichtet der Konzern in fünf Segmenten: Vehicle Systems (Boxer, Lynx, Lkw), Weapon and Ammunition, Air Defence, Digital Systems sowie Naval Systems nach der Übernahme der Marinewerft NVL. Das zivile Automotive-Geschäft wird verkauft und läuft als aufgegebener Bereich. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 78 Milliarden Euro – fast sechsmal so viel wie der erwartete Jahresumsatz.
Zahlen und Ausblick
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose des Unternehmens?
Operativ wächst Rheinmetall weiter kräftig – nur eben langsamer als versprochen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Quartalsmitteilung um 36,4 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte von 342 auf 553 Millionen Euro, die Marge auf 17,5 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von gut 38 Prozent. Schwachpunkt ist der Mittelzufluss: Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro, aus einer Nettoliquidität Ende 2025 wurde eine Nettofinanzverschuldung von 2,9 Milliarden Euro.
Für 2026 erwartet das Management nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden), eine operative Marge von etwa 18,5 Prozent (zuvor rund 19) und eine Cash Conversion von über null statt über 40 Prozent. Mittelfristig galt bisher das Ziel vom Kapitalmarkttag 2025: rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 bei mehr als 20 Prozent Marge. Genau dieses Ziel steht Ende November zur Disposition.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|9,94 Mrd. €
|13,24 Mrd. €
|17,75 Mrd. €
|23,14 Mrd. €
|EBIT
|1,68 Mrd. €
|2,37 Mrd. €
|3,37 Mrd. €
|4,52 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|22,29 €
|31,04 €
|46,31 €
|63,87 €
|Dividende je Aktie
|11,50 €
|14,07 €
|20,29 €
|27,23 €
|KGV
|–
|rund 24
|rund 16
|rund 12
Konsens laut MarketScreener, Stand 13.11.2026. KGV eigene Rechnung auf Basis von 752,30 EUR (Tradegate, 17.11., 09:03 MEZ).
Quelle: Rheinmetall Geschäftsbericht 2025, MarketScreener
Auffällig: Der Konsens unterstellt für 2027 ein Umsatzplus von über 30 Prozent. Ob diese Rechnung trägt, hängt daran, ob sich die verschobenen Großaufträge tatsächlich ins kommende Jahr verlagern – oder weiter rutschen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
Laut InvestingPro empfehlen 17 von 22 Analysten die Aktie zum Kauf, fünf raten zum Halten, kein Haus zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.328,50 Euro, die Spanne reicht von 900 bis 2.000 Euro. finanzen.net kommt auf einen Schnitt von 1.355,56 Euro. Gegenüber dem Kurs von 752,30 Euro ergibt sich rechnerisch ein Abstand von rund 77 Prozent zum Durchschnitt – selbst das niedrigste Ziel liegt noch knapp 20 Prozent höher.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Deutsche Bank
|Buy
|1.650 (bestätigt)
|06.11.2026
|finanznachrichten/dpa-AFX
|Goldman Sachs
|Buy
|2.100 → 1.350
|13./16.11.2026
|finanzen.at/dpa-AFX
|Exane BNP Paribas
|Outperform
|1.600 → 1.300
|06.11.2026
|goldesel
|LBBW
|Kaufen
|1.500 → 1.250
|06.11.2026
|goldesel
|DZ Bank
|Kaufen (fairer Wert)
|1.705 → 1.205
|06.11.2026
|goldesel
|JPMorgan
|Neutral
|→ 1.150
|05./06.11.2026
|boersennews/dpa-AFX
|Jefferies
|Buy
|1.350 → 1.100
|09./10.11.2026
|4investors
|Citigroup
|Buy
|1.374 → 1.099
|13.11.2026
|goldesel
|UBS
|Buy
|1.360 → 1.100
|06.11.2026
|goldesel
|Bernstein
|Market-Perform (zuvor Outperform)
|1.200 → 1.000
|06.11.2026
|investing.com
|Berenberg
|Hold
|1.020 → 900
|10.11.2026
|Deutsche Börse/dpa-AFX
|BofA
|Neutral (zuvor Buy)
|1.300 → 900
|09.–12.11.2026
|ad-hoc-news
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX via finanzen.at, Deutsche Börse und finanznachrichten.de, goldesel.de, 4investors, ad-hoc-news, investing.com
Das prominenteste Votum kam am Montag: Goldman-Analyst Sam Burgess hält an seiner Kaufempfehlung fest und belässt die Aktie auf der Conviction List, senkte das Ziel aber von 2.100 auf 1.350 Euro. Er rechnet für 2030 nur noch mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz und sieht das Vertrauen der Anleger als aktuelles Hauptproblem. Berenberg-Analyst George McWhirter verweist auf Ausführungsrisiken und erwartet eine Kürzung des Umsatzziels 2030 um 14 Prozent. Die Bank of America stufte auf Neutral ab und nennt Preisrisiken sowie die Arminius-Verzögerung. Am anderen Ende hält die Deutsche Bank mit 1.650 Euro an einem der höchsten aktuellen Ziele fest.
Bewertung
Ist die Rheinmetall Aktie im Branchenvergleich noch teuer?
Nach dem Absturz hat sich die Bewertung deutlich normalisiert. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein KGV von rund 24 für 2026 und von rund 16 für 2027. finanzen.net nennt auf Basis des Kurses vom 13. November ein KGV von 22,6 für 2026 – und damit eine ähnliche Größenordnung wie bei US-Branchengrößen.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Rheinmetall
|22,6
|15,5
|1,8 %
|Renk
|20,7
|15,7
|2,0 %
|Hensoldt
|56,6
|38,9
|0,9 %
|Lockheed Martin
|19,6
|18,2
|2,4 %
|General Dynamics
|21,5
|19,6
|1,7 %
KGV auf Basis der Kurse vom 13.11.2026 und Konsensschätzungen von Börse Stuttgart/finanzen.net.
Quelle: finanzen.net, 16.11.2026
Berenberg beziffert den Bewertungsabschlag von Rheinmetall zum europäischen Sektor auf 35 Prozent. Die Kehrseite: Ein niedriges KGV 2027 ist nur so viel wert wie die Gewinnschätzung dahinter – und genau die stand zuletzt mehrfach unter Druck.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Rheinmetall Aktie Prognose?
Technisch befindet sich die Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Die 50-Tage-Linie verläuft laut boerse.de bei rund 973 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 1.220 Euro – der Kurs notiert damit etwa 23 beziehungsweise 38 Prozent darunter. Als Unterstützung dient die Zone um das Intraday-Jahrestief vom 13. November bei 742,50 Euro. Nach oben gelten 800 bis 830 Euro als erste Hürde, ein deutlicheres Signal wäre erst die Rückeroberung von rund 1.003 Euro – dem Schlusskurs vor der Gewinnwarnung. Laut investing.com ist die Aktie überverkauft, ein Umkehrsignal fehlt bislang.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Rheinmetall Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|1.650 EUR (Deutsche Bank)
|Starkes Wachstum trotz beschädigten Prognosevertrauens
|Base-Case
|1.328,50 EUR (Ø von 22 Analysten)
|Verschiebung statt Verlust der Aufträge, konservativere Ziele
|Bear-Case
|900 EUR (Berenberg, BofA)
|Ausführungsrisiken, Preisdruck, Kürzung der Ziele für 2030
Kursziele Dritter; Begründungen gemäß den jeweiligen Berichten.
Quelle: dpa-AFX, goldesel.de, ad-hoc-news, InvestingPro via investing.com
Termine
Was Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt beobachten
19. November: Treffen von Trump, Xi und Putin – Stimmungstest für den gesamten Rüstungssektor.
26./27. November: Kapitalmarkttag in Hamburg mit neuen Mittelfristzielen. Hier entscheidet sich, ob die Analysten ihre Rheinmetall Aktie Prognose erneut anpassen.
11. März 2027: Geschäftsbericht 2026 und Dividendenvorschlag.
11. Mai 2027: Hauptversammlung.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Laut InvestingPro liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 1.328,50 Euro, die Spanne reicht von 900 bis 2.000 Euro. 17 Häuser raten zum Kauf, fünf zum Halten.
Warum fällt die Rheinmetall Aktie? Nach der Prognosesenkung vom 4. November belasten Fortschritte in der Ukraine-Friedensdiplomatie und eine Margenwarnung des Wettbewerbers CSG.
Was erwarten Analysten für die Rheinmetall Aktie 2026 und 2027? Der Konsens laut MarketScreener rechnet mit einem Gewinn je Aktie von 31,04 Euro für 2026 und 46,31 Euro für 2027.
Welche Dividende wird erwartet? Für 2026 rechnet der Konsens mit 14,07 Euro je Aktie, nach 11,50 Euro für 2025.
Wann kommen neue Unternehmensziele? Am Kapitalmarkttag am 26. und 27. November in Hamburg.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 1.350 Euro von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) aus der Studie vom 13.11.2026, veröffentlicht durch dpa-AFX am 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs (Richtlinie), Berenberg, UBS, DZ Bank. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Sam Burgess) vom 13.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Sam Burgess).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.