Am Abend des 4. November senkte Rheinmetall zum wiederholten Mal den Ausblick. Laut dpa-AFX war es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Großauftrag „Arminius“ und bei Abnahmen von Artilleriemunition, die sich nach 2027 verschieben. Die Aktie brach am 5. November zeitweise um 18,5 Prozent ein und schloss mit einem Minus von gut 16 Prozent.

Heute kommt kein Unternehmensimpuls hinzu, sondern Politik: Die Friedensdiplomatie im Ukraine-Krieg nimmt Fahrt auf, US-Unterhändler Jared Kushner sprach von Fortschritten, am Donnerstag ist ein Treffen von Trump, Xi und Putin geplant. Hinzu kommt ein Signal aus der Branche: Der tschechische Wettbewerber CSG senkte sein Margenziel für 2026 auf rund 21 Prozent nach zuvor 24 bis 25 Prozent. Gegenwind also von zwei Seiten – und das, obwohl der Haushaltsausschuss am 13. November Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro für 2027 gebilligt hat.