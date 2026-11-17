Es ist das Duell der Woche an der Frankfurter Börse – und es wird nicht auf dem Parkett ausgetragen, sondern in den Research-Abteilungen der Großbanken. Die Rheinmetall-Aktie notierte am Dienstagmorgen bei rund 752 Euro und damit 1,6 Prozent im Minus. Das Tief vom vergangenen Freitag bei 742,50 Euro ist nur noch einen Hauch entfernt, seit Jahresbeginn hat sich der Kurs halbiert. Gleichzeitig liegen die Kursziele der Analysten so weit auseinander wie selten bei einem DAX-Konzern: von 900 bis 1.350 Euro allein bei den jüngsten Studien. Wer hat recht?
Rheinmetall-Aktie nahe dem tiefsten Stand seit Februar 2025: Goldman sieht 1.350 Euro, BofA nur 900 Euro – wer recht behält, entscheidet sich in zehn Tagen
Die Rheinmetall-Aktie rutscht am Dienstag wieder Richtung Jahrestief, mehr als 60 Prozent unter dem Rekord. Die Analysten sind so gespalten wie nie: Goldman Sachs hält trotz gekapptem Kursziel an der Kaufempfehlung fest, die Bank of America ist ausgestiegen. Die große Analyse: Was die Bullen sehen, was die Bären fürchten – und warum der Kapitalmarkttag am 27. November zum Schiedsrichter wird.
Die Bullen
Goldman Sachs: Kursziel gekappt, Kaufempfehlung bleibt
Die prominenteste Stimme im Lager der Optimisten ist Goldman Sachs. Die US-Bank senkte ihr Kursziel zwar drastisch von 2.100 auf 1.350 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest und lässt Rheinmetall auf ihrer „Conviction List“ der stärksten Überzeugungen. Für 2030 erwartet Goldman nur noch rund 35 Milliarden Euro Umsatz – deutlich weniger als die rund 50 Milliarden Euro, die der Konzern 2025 als Ziel ausgegeben hatte. Die Botschaft: Das Wachstum kommt später und kleiner, aber es kommt. Auch die Citigroup bleibt mit einem Kursziel von 1.099 Euro bei „Buy“.
Die Bären
BofA, Berenberg, Bernstein: Die Zweifler werden mehr
Auf der anderen Seite stehen Häuser, die nach der Gewinnwarnung vom 5. November die Reißleine gezogen haben. Die Bank of America stufte die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel auf 900 Euro, begründet mit nachlassender Dynamik. Berenberg sieht den fairen Wert ebenfalls bei 900 Euro, Bernstein bei 1.000 Euro – beide mit „Hold“. Auch Jefferies und Oddo BHF wurden vorsichtiger. Ihr gemeinsamer Punkt: Ein Auftragsbestand ist kein Umsatz, solange die Bundeswehr ihre Bestellungen nicht abruft.
Kursziele ausgewählter Häuser für die Rheinmetall-Aktie
Euro
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysehäuser, keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs: Tradegate, 17. November, 09:03 Uhr.
Quelle: Goldman Sachs, Citigroup, Bernstein, Berenberg, Bank of America laut Medienberichten; Tradegate; Stand 17. November 2026
Daten als Tabelle
|Haus
|Kursziel
|Goldman Sachs (Buy)
|1350
|Citi (Buy)
|1099
|Bernstein (Hold)
|1000
|Berenberg (Hold)
|900
|BofA (Neutral)
|900
|Aktueller Kurs
|752
Bemerkenswert: Selbst das vorsichtigste Kursziel liegt noch rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Analysten streiten also nicht darüber, ob Rheinmetall billig ist – sondern darüber, wie lange es dauert, bis der Markt das honoriert. Die genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Warum ein Rekordgewinn den Kurs nicht rettet
Rheinmetall verdient so viel wie nie – und die Aktie fällt trotzdem. Dieses Paradox erklärt den Analystenstreit.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis auf 1,34 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 78 Milliarden Euro. Doch der Konzern musste seine Jahresprognose bereits zum zweiten Mal senken – auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent. Der Grund: Abrufe für den Radpanzer Boxer und Artilleriemunition verschieben sich. Dazu kommt ein operativer Free Cashflow von minus 1,7 Milliarden Euro nach neun Monaten. Für Anleger, die auf einen ununterbrochenen Rüstungs-Superzyklus gesetzt hatten, ist das ein Bruch in der Geschichte.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie?
Rheinmetall hat seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich Bundeswehr-Abrufe verschieben. Dazu kommen Friedensgespräche zur Ukraine und mehrere Abstufungen von Analysten.
Welches Kursziel hat Goldman Sachs für Rheinmetall?
Goldman Sachs senkte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und bleibt bei „Buy“. Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Der Kapitalmarkttag ist für den 27. November 2026 angekündigt. Erwartet werden neue Mittelfristziele.
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