Es ist das Duell der Woche an der Frankfurter Börse – und es wird nicht auf dem Parkett ausgetragen, sondern in den Research-Abteilungen der Großbanken. Die Rheinmetall-Aktie notierte am Dienstagmorgen bei rund 752 Euro und damit 1,6 Prozent im Minus. Das Tief vom vergangenen Freitag bei 742,50 Euro ist nur noch einen Hauch entfernt, seit Jahresbeginn hat sich der Kurs halbiert. Gleichzeitig liegen die Kursziele der Analysten so weit auseinander wie selten bei einem DAX-Konzern: von 900 bis 1.350 Euro allein bei den jüngsten Studien. Wer hat recht?