Rheinmetall Aktie: Barclays streicht 660 Euro vom Kursziel – und die Aktie steigt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:19 2 Min.

Die Rheinmetall Aktie legt am Dienstagvormittag 2,10 Prozent auf 737,70 Euro zu und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Barclays senkt das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei Overweight. Selbst das gekappte Ziel liegt mehr als 80 Prozent über dem Kurs.

Bild: Rheinmetall AG (Pressebild „Radschützenpanzer Schakal“ vom 29.10.2026, rheinmetall.com)

Ein Analyst kürzt sein Kursziel um ein Drittel, und die Aktie legt zu. Die Rheinmetall Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 737,70 Euro, ein Plus von 2,10 Prozent. Im DAX gehört der Rüstungskonzern damit zu den stärkeren Werten, auf den Finanzportalen zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Rheinmetall Aktie am Vormittag 737,70 EUR Tagesgewinn +2,10 % neues Kursziel Barclays, zuvor 2.000 Euro 1.340 EUR 52-Wochen-Tief vom 20. November 681,10 EUR Quelle : boerse-express (10:30 Uhr); Barclays laut Goldesel; Börse Stuttgart Die Studie Gekürzt und trotzdem weit über dem Kurs Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.000 auf 1.340 Euro gesenkt und die Einstufung Overweight bestätigt. Die Kürzung um 660 Euro zeigt, wie stark die Erwartungen zurückgenommen werden. Zugleich liegt das neue Ziel rund 82 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Markt las die Studie offenbar als Bestätigung: Die Aktie erholte sich am Morgen nach einem kurzen Rückgang. Der Chart Mehr als die Hälfte seit Jahresbeginn verloren Am Montag war die Aktie um 4,59 Prozent auf 725,20 Euro gestiegen. Charttechniker bleiben vorsichtig: Laut 4investors ist der Abwärtstrend intakt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 52,44 Prozent verloren, vom 52-Wochen-Hoch bei 1.963,50 Euro aus dem Januar ist sie weit entfernt. Das Tief vom vergangenen Freitag bei 681,10 Euro liegt nur rund acht Prozent unter dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Was für die Rheinmetall Aktie spricht Barclays bleibt bei Overweight

Neues Kursziel weit über dem Kurs

Zweiter Tag mit Kursgewinn

Rüstungssektor am Dienstag gefragt Was Anleger bedenken sollten Kursziel um ein Drittel gekürzt

Abwärtstrend laut Charttechnik intakt

Mehr als 52 Prozent Verlust seit Jahresbeginn

52-Wochen-Tief erst am Freitag Einordnung der Redaktion: Die Rheinmetall Aktie hat in diesem Jahr gelernt, dass volle Auftragsbücher nicht vor fallenden Kursen schützen. Zwei gute Tage machen noch keine Wende. Dafür müsste der Kurs das Tief bei 681 Euro klar hinter sich lassen. Die Barclays-Studie zeigt beides zugleich: gesunkene Erwartungen und ein Urteil, das positiv bleibt. FAQ Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?

Barclays hat die Einstufung Overweight bestätigt, auch wenn das Kursziel auf 1.340 Euro gesenkt wurde. Zudem sind Rüstungswerte am Dienstag gefragt. Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Rheinmetall Aktie?

Bei 681,10 Euro, erreicht am 20. November 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Rheinmetall Aktie?

ISIN DE0007030009, WKN 703000. Handelssymbol an deutschen Börsen: RHM. US-Handelssymbol (ADR): RNMBY.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.